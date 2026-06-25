Sport

David Popovici va concura în trei probe la trofeul ”Sette Colli” de la Roma. Când intră în bazin

Finalul de săptămână este unul intens pentru David Popovici (21 de ani), care va participa la trofeul ”Sette Colli”. Marele campion român a ales să înoate în trei curse.
Traian Terzian
25.06.2026 | 12:05
David Popovici va concura in trei probe la trofeul Sette Colli de la Roma Cand intra in bazin
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Ce curse va înota David Popovici (21 de ani) la trofeul ”Sette Colli”. Sursă foto: HEPTA/SPORT PICTURES
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După o perioadă în care mai mult a stat în sala de antrenament, David Popovici își va face apariția într-o nouă competiție. El va participa la trofeul ”Sette Colli” și a ales să concureze în trei curse la competiția de la Roma.

Trei curse pentru David Popovici la trofeul ”Sette Colli”

Cel mai important înotător român se află în plină pregătire pentru Campionatele Europene de la Paris, care vor avea loc în perioada 10-16 august, și a ales să meargă la sfârșitul acestei săptămâni la trofeul ”Sette Colli”.

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David Popovici a plecat miercuri dimineață, 24 iunie, spre capitala Italiei, acolo unde va concura în trei probe. El va intra în bazin pentru cursele de 50 m liber (vineri, 26 iunie), 100 m liber (sâmbătă, 27 iunie) și 200 m liber (duminică, 28 iunie).

Pe lângă marele campion, România va mai fi reprezentată la această întrecere de alți patru tineri sportivi: Eric Andrieș (18 ani), Denis Popescu (22 de ani), Alexandru Constantinescu (20 de ani) și Robert Badea (18 ani).

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Ce obiective vizează la trofeul ”Sette Colli”

Înainte de plecarea la Roma, David Popovici, care de curând și-a mărit colecția de automobile de lux cu un Mercedes G-Class, a dezvăluit că obiectivul său principal îl reprezintă cursele de 100 și 200 m liber, nicidecum cea de 50 m liber.

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”Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber, am vineri 50 liber, după care 100 sâmbătă și 200 duminică. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală.

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Sunt calificat cu al 9-lea timp, dar nici nu contează. Suta și 200 de metri, acolo îmi doresc să înot pe cât de bine pot, întotdeauna obiectivul fiind să mă întrec eu cu cronometrul și să încerc să fiu mai bun decât am fost ieri”, a declarat el.

David Popovici vrea recordul la 100 m liber

Deși nu îi place să pună foarte multă presiune asupra sa înaintea concursurilor, sportivul român a mărturisit că își dorește foarte mult să stabilească un nou record mondial în proba sa favorită, cea de 100 m liber.

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”Da, mai e puțin (n.r. – până la Campionatele Europene de la Paris). Sunt bine, suntem în plin antrenament. Inclusiv pentru concursul ăsta nu avem cine știe ce pregătire mai ușoară pentru a fi mai odihniți, dar asta e și ideea.

cum la Roma e un antrenament mai avansat. Pentru Europenele de la Paris suntem bine. Sunt sigur că o pot depăși (n.r. – performanța din 2022 de la Europenele de la Roma, când a stabilit recordul mondial la acea vreme la 100 m liber).

Nu știu dacă luna asta sau anul ăsta, dar știu că la un moment dat voi bate recordul mondial. Amândouă orașele (n.r. – Roma și Paris) mi-au purtat noroc, să zicem. Cred că Roma îmi place un pic mai mult, fiind oamenii un pic mai prietenoși. Nu mă plictisesc, în sfârșit începe sezonul ăsta mai aglomerat și abia aștept. Mi-e dor să îmi fie foame de…”, a spus David Popovici.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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