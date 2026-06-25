David Popovici va concura în trei probe la trofeul ”Sette Colli” de la Roma. Când intră în bazin

ADVERTISEMENT

După o perioadă în care mai mult a stat în sala de antrenament, David Popovici își va face apariția într-o nouă competiție. El va participa la trofeul ”Sette Colli” și a ales să concureze în trei curse la competiția de la Roma.

Trei curse pentru David Popovici la trofeul ”Sette Colli”

Cel mai important înotător român se află în plină pregătire pentru Campionatele Europene de la Paris, care vor avea loc în perioada 10-16 august, și a ales să meargă la sfârșitul acestei săptămâni la trofeul ”Sette Colli”.

ADVERTISEMENT

David Popovici acolo unde va concura în trei probe. El va intra în bazin pentru cursele de 50 m liber (vineri, 26 iunie), 100 m liber (sâmbătă, 27 iunie) și 200 m liber (duminică, 28 iunie).

Pe lângă marele campion, România va mai fi reprezentată la această întrecere de alți patru tineri sportivi: Eric Andrieș (18 ani), Denis Popescu (22 de ani), Alexandru Constantinescu (20 de ani) și Robert Badea (18 ani).

ADVERTISEMENT

Ce obiective vizează la trofeul ”Sette Colli”

Înainte de plecarea la Roma, David Popovici, care de curând , a dezvăluit că obiectivul său principal îl reprezintă cursele de 100 și 200 m liber, nicidecum cea de 50 m liber.

ADVERTISEMENT

”Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber, am vineri 50 liber, după care 100 sâmbătă și 200 duminică. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală.

ADVERTISEMENT

Sunt calificat cu al 9-lea timp, dar nici nu contează. Suta și 200 de metri, acolo îmi doresc să înot pe cât de bine pot, întotdeauna obiectivul fiind să mă întrec eu cu cronometrul și să încerc să fiu mai bun decât am fost ieri”, a declarat el.

David Popovici vrea recordul la 100 m liber

Deși nu îi place să pună foarte multă presiune asupra sa înaintea concursurilor, sportivul român a mărturisit că își dorește foarte mult să stabilească un nou record mondial în proba sa favorită, cea de 100 m liber.

ADVERTISEMENT

”Da, mai e puțin (n.r. – până la Campionatele Europene de la Paris). Sunt bine, suntem în plin antrenament. Inclusiv pentru concursul ăsta nu avem cine știe ce pregătire mai ușoară pentru a fi mai odihniți, dar asta e și ideea.

cum la Roma e un antrenament mai avansat. Pentru Europenele de la Paris suntem bine. Sunt sigur că o pot depăși (n.r. – performanța din 2022 de la Europenele de la Roma, când a stabilit recordul mondial la acea vreme la 100 m liber).

Nu știu dacă luna asta sau anul ăsta, dar știu că la un moment dat voi bate recordul mondial. Amândouă orașele (n.r. – Roma și Paris) mi-au purtat noroc, să zicem. Cred că Roma îmi place un pic mai mult, fiind oamenii un pic mai prietenoși. Nu mă plictisesc, în sfârșit începe sezonul ăsta mai aglomerat și abia aștept. Mi-e dor să îmi fie foame de…”, a spus David Popovici.