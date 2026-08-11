David Popovici, vedetă în L’Equipe după o nouă performanță de senzație! Ce au scris și americanii și cum a reacționat European Aquatics

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David Popovici (21 de ani) s-a calificat marți seară în finala probei de 100 de metri liber la Campionatele Europene de înot de la Paris, cu și cu o performanță foarte aproape de recordul mondial. Cursa pentru medalii a fost programată să se desfășoare miercuri seară, cu începere

Ce a scris L’Equipe despre David Popovici după rezultatul de excepție de la Europenele de la Paris

După acest nou obținut de sportivul legitimat la CS Dinamo, presa internațională a reacționat pe măsură. Jurnaliștii francezi de la au apreciat că „a făcut deja tot ce se putea”, iar în continuare au notat: „Cu cel mai bun timp în semifinale, 46,72, românul David Popovici a doborât în ​​mod notabil recordul Campionatelor Europene la 100 m, cu un timp care promite o finală foarte puternică”.

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De asemenea, și americanii de la , o publicație de profil, au reacționat în aceeași notă: „Pentru a șaptea oară în cariera sa, românul David Popovici a coborât sub bariera de 47 de secunde în proba de 100 metri liber. Cu timpul său de 46,72 a dominat semifinalele. Popovici și-a doborât propriul record și pare pregătit să conteste recordul mondial de 46,40, stabilit de chinezul Pan Zhanle la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris.

Popovici a terminat prima lungime de bazin în 22,57 și a doua în 24,15, iar când s-a uitat la tabela de marcaj după cursă, tânărul de 21 de ani a dat din cap în semn de aprobare. Popovici este cel mai bun în ultima parte a cursei în această probă. Deținătorul recordului european cu 46,51, Popovici a fost la un pas de recordul mondial al lui Pan la Campionatele Mondiale de anul trecut de la Singapore. Cu siguranță va avea acest obiectiv în vizor în finală”.

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Reacție-fulger din partea European Aquatics

Nu în ultimul rând, organizatorul Campionatelor Europene de înot, „European Aquatics”, a avut o reacție-fulger, scurtă, imediat după : „David Popovici își doboară propriul record al campionatului în semifinalele probei masculine de 100 m liber”.

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