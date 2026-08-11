David Popovici, vedetă în L’Equipe după o nouă performanță de senzație! Ce au scris și americanii și cum a reacționat European Aquatics

David Popovici (21 de ani) s-a calificat marți seară în finala probei de 100 de metri liber la Campionatele Europene de înot de la Paris, cu un nou record al competiției și cu o performanță foarte aproape de recordul mondial. Cursa pentru medalii a fost programată să se desfășoare miercuri seară, cu începere de la ora României 19:52.
După acest nou rezultat de excepție obținut de sportivul legitimat la CS Dinamo, presa internațională a reacționat pe măsură. Jurnaliștii francezi de la L’Equipe au apreciat că David Popovici „a făcut deja tot ce se putea”, iar în continuare au notat: „Cu cel mai bun timp în semifinale, 46,72, românul David Popovici a doborât în mod notabil recordul Campionatelor Europene la 100 m, cu un timp care promite o finală foarte puternică”.
De asemenea, și americanii de la Swimming World Magazine, o publicație de profil, au reacționat în aceeași notă: „Pentru a șaptea oară în cariera sa, românul David Popovici a coborât sub bariera de 47 de secunde în proba de 100 metri liber. Cu timpul său de 46,72 a dominat semifinalele. Popovici și-a doborât propriul record și pare pregătit să conteste recordul mondial de 46,40, stabilit de chinezul Pan Zhanle la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris.
Popovici a terminat prima lungime de bazin în 22,57 și a doua în 24,15, iar când s-a uitat la tabela de marcaj după cursă, tânărul de 21 de ani a dat din cap în semn de aprobare. Popovici este cel mai bun în ultima parte a cursei în această probă. Deținătorul recordului european cu 46,51, Popovici a fost la un pas de recordul mondial al lui Pan la Campionatele Mondiale de anul trecut de la Singapore. Cu siguranță va avea acest obiectiv în vizor în finală”.
Nu în ultimul rând, organizatorul Campionatelor Europene de înot, „European Aquatics”, a avut o reacție-fulger, scurtă, imediat după victoria lui David Popovici: „David Popovici își doboară propriul record al campionatului în semifinalele probei masculine de 100 m liber”.
David Popovici lowers his own Championship Record in the Men’s 100m Free semis 🔥🇷🇴#EuropeanAquatics #Swimming #Paris2026 pic.twitter.com/YzNeCIuRUb
— European Aquatics (@EuroAquatics) August 11, 2026