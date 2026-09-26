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Are o carieră care îi aduce satisfacții pe toate planurile și demonstrează că este extrem de ambițios. Iată câți bani a câștigat David Popovici până acum, dar și cine este persoana care îi administrează toate veniturile.

Ce bani are David Popovici în conturile bancare

David Popovici (22 de ani) este legitimat la CS Dinamo începând din anul 2021, dar merge la înot încă de la vârsta de 4 ani. În ultima perioadă s-a concentrat mai intens pe carieră și după o scurtă vacanță este gata să revină la rutină și la antrenamentele sale. Înotătorul este unul dintre cei mai apreciați sportivi din România.

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E recunoscut pentru generozitatea sa și pentru actele de caritate în care s-a implicat, dar și pentru premiile cucerite la diferite competiții. Are mai multe medalii de aur care i-au adus venituri generoase în conturile bancare. românului vine din mai multe surse, pe lângă activitatea din bazin, unde se simte cel mai bine.

Are numeroase contracte comerciale cu branduri de top din țara noastră. Face reclamă la bănci, dar și la produse alimentare. La semnarea contractului cu clubul pentru care performează deja de 5 ani a primit un salariu de 7.000 de euro. În 2021 a încasat 25.000 de euro de la Liga Europeană de Natație pentru medalia cucerită la Campionatele Europene de înot în bazin scurt.

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În plus, și-a adjudecat o bursă Piotr Nurowski în valoare de 15.000 de euro. Pentru locul 6 obținut la Jocurile Olimpice de la Tokyo a încasat 56.000 de euro. David Popovici s-a bucurat de un total de aproximativ 124.000 de euro, bani pe care i-a strâns într-un cont. Multă vreme nici nu a știut cât a câștigat, de fapt.

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2022, un an plin de beneficii pentru David Popovici

Un an mai târziu, Guvernul României i-a acordat 200.000 de euro pentru pregătire, din fondul de rezervă, pentru Campionatele Mondiale de la Budapesta, Campionatele Europene de la Roma, dar și Campionatele Mondiale de Natație de la Melbourne, în bazin scurt. De asemenea, statul i-a mai dat 46.000 de euro pentru cele două medalii de aur obținute la Budapesta.

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În plus, a primit 15.000 de euro pentru cele două medalii de aur obținute la Roma. CS Dinamo l-a premiat cu 23.000 de euro pentru cele două medalii de aur obținute la Campionatele Mondiale și cu 7.500 de euro pentru medaliile de aur de la Campionatele Europene. În același an, Federația Internațională de Natație (FINA) i-a oferit 40.000 de euro pentru cele două medalii de aur obținute la Campionatele Mondiale de la Budapesta.

Mai mult decât atât, David Popovici a fost recompensat și de către Liga Europeană de Nataţie (LEN), care i-a oferit 4.000 de euro pentru cele două medalii de aur de la Campionatele Europene de la Roma. Totodată, i-a oferit încă 10.000 de euro pentru că a stabilit un record mondial. World Aquatics i-a dat 8.000 de euro pentru medalia de argint obținută la Campionatele Mondiale de Natație de la Melbourne, în bazin scurt.

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Ce câștiguri a avut sportivul în 2023 și 2024

În 2023, campionul mondial a avut rezultate modeste la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka, Japonia. Din păcate, nu a ieșit în evidență nici la Campionatul European de Natație în bazin scurt. În 2024 a fost, în schimb, o perioadă avantajoasă pentru campionul mondial. Salariul i-a fost mărit în luna septembrie și a ajuns la 10.000 de euro.

David Popovici a încasat ulterior 200.000 de euro pentru medaliile olimpice de la Paris, dar și 100.000 de euro din partea clubului. Apoi, pentru Campionatul European de natație de la Belgrad a beneficiat de 15.000 de euro din partea statului și încă 7.500 de euro de la Dinamo. Totodată, a încasat 4.000 de euro de la Liga Europeană de Natație.

Veniturile din anii 2025 și 2026

În anul 2025, David Popovici a mai primit încă 40.000 de euro, din septembrie până în decembrie, de la CS Dinamo. World Aquatics i-a înmânat 40.000 de dolari pentru cele două medalii de aur de la Singapore. Agenția Națională pentru Sport (ANS) îi datorează în momentul de față 168.000 de lei pentru aceeași performanță de anul trecut.

Din păcate, sportivul nu a primit primele promise pentru performanțe, inclusiv cele din 2024, din cauza unor datorii de 32 de milioane de euro acumulate la nivelul instituției. Multiplul campion ar mai fi beneficiat și de o sumă în valoare de 84.000 de lei de la Dinamo. În schimb, în 2026 trebuie să primească bani.

E vorba de aproape 56.000 de euro de la ANS pentru medaliile de aur de la CE Paris. Pe de altă parte, David Popovici a încasat 14.000 de euro Dinamo și 4.000 de euro de la World Aquatics. Conform estimărilor publicate până la ora actuală, ar fi încasat și 5.000 de euro pentru deținerea unui record european.

Cine administrează averea lui David Popovici

Dacă adunăm salariile și premiile sportive publice, ajungem la un calcul de peste 1,45 milioane de euro între 2021 și septembrie 2026. Această sumă nu reprezintă neapărat averea lui David Popovici, ci doar un calcul estimativ al veniturilor pe care le-a încasat. Gestionarea banilor care au intrat în conturile sale a fost încredințată .

La un moment dat, sportivul a menționat că tatăl său, Mihai Popovici, se ocupă de latura financiară. Cu toate acestea, campionul olimpic a luat decizia să aibă o echipă de profesioniști și avocați aproape. Colaborează cu ei atunci când semnează contracte cu sume mari. A înțeles că partea contractuală are nevoie de o atenție sporită.

„Eu încerc să stau cât mai departe de banii pe care îi câștig. Sunt conștient de puterea lor, de influența pe care ar putea-o avea asupra mea și nici măcar nu vreau să știu câți am. Nu vreau să știu câți am, nu vreau să știu cât câștig pe lună. Îmi spune (n.r. – tatăl lui) detaliile de bază pe care i le cer eu.

Asta nu ar fi fost atât de ușor dacă plăteam pe cineva să fie managerul meu”, a declarat David Popovici, potrivit . În altă ordine de idei, înotătorul român deține o mașină de lux. Are și o locuință pentru care a cheltuit peste 100.000 de euro. A dezvăluit că a beneficiat de o mică reducere la cumpărarea casei situate în afara orașului București.