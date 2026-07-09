David Popovici vrea să se apuce de una dintre cele mai bine plătite meserii din România

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David Popovici (21 ani) știe ce vrea să facă după ce nu va mai fi un înotător de performanță. Sportivul de la CS Dinamo vrea să activeze în domeniul automobilistic, fiind un mare pasionat de utilajele cu motor.

David Popovici vrea să devină mecanic

David Popovici și-a făcut deja planul după ce nu va mai fi înotător profesionist. Campionul olimpic dorește să își urmeze pasiunea și să se ocupe de repararea sau restaurarea mașinilor. Totul are legătură cu .

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„Ceea ce mi-ar plăcea la nebunie să fac, după ce nu voi mai înota la nivel profesionist, trebuie neapărat să aibă legătură cu mașinile. Vreau să devin ori un mecanic foarte bun, ori un restaurator… sau ambele. Iubesc mașinile. dor mijloacele de transport periculoase. Am mașini rapide și sunt puține lucruri care îmi fac mai mare plăcere decât să ies la o tură în viteză pe un drum sinuos, într-o dimineață de duminică”, a declarat David Popovici pentru revista .

Prin urmare, David Popovici ar urma să aibă una dintre cele mai bine plătite meserii din România care nu necesită studii superioare. Un mecanic câștigă în jur de 8-10.000 RON pe lună. Dacă are vechime și este foarte bun venitul poate ajunge și la 15.000 RON.

Campionul olimpic a oferit un răspuns surprinzător când a fost întrebat cu cine și-ar dori să facă schimb de vieți. David Popovici nu a ales o persoană, ci câinele său, fiind ușor invidios pe tratamentul regesc pe care îl primește.

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„Aș face schimb de vieți cu câinele meu, sunt chiar curios să văd cum este doar să mănânci, să dormi, să fii scos la plimbare, să te joci și să fii iubit necondiționat (nu că eu nu aș fi iubit necondiționat de familia mea, îi iubesc)”, a mai spus înotătorul.

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Chestionat despre locul preferat pe care a avut șansa să-l vadă datorită înotului, David Popovici a indicat două orașe: Lima, capitala statului Peru, pentru mâncare și Melbourne pentru spectaculozitatea sa: „Lima, Peru, pentru mâncare. Și Melbourne în general. De fapt, prieteniile pe care le-am legat în fiecare țară ar fi răspunsul câștigător în cazul meu”, a precizat românul.

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David Popovici își dorește să bată recordul mondial la 100 de metri liber

de la finalul lunii iunie. Victoria a fost doar o motivație în plus pentru campionul olimpic, care a anunțat că are de gând să doboare recordul mondial la 100 de metri liber cât mai curând. În prezent, autorul celui mai bun timp este bunul său prieten, Pan Zhanle (21 ani), cu 46,40 secunde.

„A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit, și mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultraspecific spre European. Sper să mai fie multe recorduri mondiale bătute în bazinul ăsta și în viitorul apropiat.

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Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri, poate la Paris, nu știu, poate în ianuarie, în septembrie, când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă”, a declarat David Popovici, după succesul de la Roma.