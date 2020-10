David Pușcaș, acuze grave la adresa Luminița Anghel

David Pușcaș a dezvăluit că relațiile cu mama sa adoptivă, Luminița Anghel, sunt destul de distante. El a acuzat-o pe cântăreață de lipsă de implicare în viața lui și a menționat că nu are parte nici de suport financiar din partea acesteia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiul adoptiv al artistei a trecut printr-un episod traumatizant la sfârșitul lunii august, după ce a fost bătut cu bestialitate în propria casă. „Eram cu un prieten, așa îl consideram eu, și am vorbit despre un alt tip pe care-l știm amândoi. Eu practic mi-am spus părerea despre el. Amicul ce se afla la mine a plecat de la mine, iar după câteva zeci de minute m-a contactat și m-a întrebat dacă mai sunt acasă că vine la mine. Doar că el a venit cu acest tip – despre care eu îmi spusesem părerea ceva mai devreme – și acesta a început să mă ia la bătaie, să-mi arunce farfuriile pe geam, alte lucruri, mi-a spart telefonul. Nu știam ce se întâmplă cu mine”, a spus el pentru ciao.ro.

În momentele grele descrise mai sus, David spune că a fost ajutat și susținut de două dintre prietenele lui, iar că Luminița Anghel i-a trimis un singur mesaj, pe care l-a văzut la câteva zile de la incidentul respectiv, în care îl întreba ce se întâmplă, pentru că este contactată de presă cu privire la această problemă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

David Pușcaș își acuză mama adoptivă, Luminița Anghel, de lipsă de implicare în viața lui

Tânărul a vorbit cu jurnaliștii de la Ciao despre episodul respectiv și modul în care a reușit să treacă peste momentele grele. Acesta a dezvăluit că familia nu i-a fost aproape. Se pare că relațiile cu mama adoptivă sunt destul de distante, cei doi se văd și își vorbesc foarte rar.

David a fost întrebat dacă a văzut-o pe mama sa după povestea respectivă, iar răspunsul lui a fost unul negativ: „nu m-am văzut (n.r.: cu mama). Am noroc că am oameni, prieteni super ok lângă mine. Știi, pe de o parte ți se dă, pe de alta ți se ia. La mine, dacă familia n-a fost lângă mine, au fost prietenii. Și chiar sunt prieteni adevărați”, a menționat el.

ADVERTISEMENT

Pușcaș a ținut să lămurească și aspectele referioare la susținerea financiară pe care o primește din partea femeii care l-a crescut.„Citisem în presă la un moment dat că mama îmi virează bani în nu știu ce cont. De când a început pandemia, eu ma întrețin 100% singur. Mama nu-mi trimite bani în cont, mă descurc să mă întrețin singur”, a precizat el.

David Pușcaș, declarații despre lansarea unui proiect muzical

Cu toate acestea, tânărul îi poartă un mare respect Luminiței și recunoaște că tot ce știe despre muzică i se datorează celei care l-a crescut: „De la mama am învățat tot, de la tonalitate, respirație, expresie, mai ales că am fost cu ea peste tot când eram mic, și când trăgea voci, și la spectacole, repetiții, în culise, peste tot.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiul adoptat al celebrei cântărețe dezvăluie că urmează să demareze un proiect muzical alături de una din prietenele sale. „Voi lansa un proiect muzical împreună cu Sara, prietena mea, și sunt foarte fericit. Momentan nu pot dezvălui foarte multe, dar mă voi lansa în muzică, piesa pe care urmează să o lansăm, va avea și videoclip. Sunt tare fericit că Sara și-a dorit să facă cu mine proiectul și vreau să-i mulțumesc”, a spus el în interviul respectiv.

Acesta a mai precizat că nu a vorbit cu femeia care l-a crescut despre planurile muzicale pe care le are. „Nu am discutat cu mama despre asta. Eu mi-am dorit de mult să fac muzică, iubesc muzica de când eram copil”, a concluzionat băiatul.

ADVERTISEMENT