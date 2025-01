David Pușcaș cerșește bani pe TikTok. Situația deplorabilă în care a ajuns fiul adoptiv al Luminiței Anghel

De ceva vreme, David Pușcaș are probleme financiare din ce în ce mai mari. Tânărul a rămas fără loc de muncă după ce s-a plâns public de condițiile în care lucra, iar chiria nu o are achitată în unele luni trecute.

David Pușcaș a ajuns la mila oamenilor

Problemele se țin lanț de . Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a ajuns într-o situație deplorabilă după ce și-a pierdut locul de muncă, care era foarte prost plătit, spune el.

După o absență semnificativă din lumina reflectoarelor, David s-a reîntors în atenția publică. El a apărut în mai multe ediții recent ale emisiunii Un Show Păcătos, acolo unde și-a expus situația grea pe care o trăiește.

După ce a povestit despre condițiile precare de la fostul loc de muncă ca barman, conducerea a decis să îl dea afară. De atunci este în căutarea unui nou job, momentan nepermițându-și să își plătească chiria.

„Un angajator căruia îi e milă de mine..”

Și, cum situația începe să fie din ce în ce mai apăsătoare, David Pușcaș a apelat la ajutorul oamenilor. Acesta a făcut un live pe TikTok și cerea urmăritorilor bani pe Revolut.

În secțiunea de comentarii a fost asaltat de critici, moment în care a răbufnit. Fiul adoptiv al spune că este în căutarea unui loc de muncă.

Nu este stânjenit de faptul că cere bani pe o aplicație de socializare, consolându-se cu ideea că mulți apelează la această practică „modernă”.

„Nu sunt singurul care face bani pe TikTok. Sunt atâția care fac ca să se transforme, să își îndeplinească visele. Nu înțeleg de ce trebuie să fiți atât de răi.

Calmați-vă, nu am zis că nu muncesc. Sunt în căutare de job, nu am cum să stau fără job, am chirie, sunt singur pe lume.

Nu sunt privilegiat, nu mă susține nimeni. Dacă știe cineva un angajator sau dacă e pe aici vreun angajator căruia îi e milă de mine..”, a spus tânărul.

Mai mult, acesta a dezvăluit și motivul pentru care nu mai locuiește alături de Luminița Anghel, mama lui adoptivă. În urma unor multiple conflicte, majoritatea televizate la vremea respectivă, au dus la acest deznodământ.

„Nu mai stau cu mama pentru că m-a dat afară din casă la 18 ani din cauza unor divergențe și neînțelegeri. Aia e, nu am familie, ce pot să fac?

Nimic. Nu e ca și cum îți cade o familie din cer. Încetați. Bravo vouă că aveți familie, sunt foarte fericit pentru voi.”, a continuat el.