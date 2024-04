David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel, explică de ce nu mai vorbește cu mama sa de nouă ani: ”Accept și merg mai departe”

David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel, a dezvăluit la Xtra Night Show, la Antena Stars, că suferă de borderline, o boală dificilă. Cu toate acestea, a explicat el, nu i-a cerut ajutorul mamei sale, celebra Luminița Anghel, ba chiar nu și-au mai vorbit de ani buni.

David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel, nu a vorbit de ani buni cu mama sa

spunea, în emisiunea lui Dan Capatos, că suferă de borderline. Afecțiunea e definită ca o tulburare psihologică și caracterizată de o instabilitate evidentă a comportamentului și a relațiilor interpersonale.

Dar, chiar dacă suferă de tulburarea borderline, David Pușcaș a spus că nu i-a cerut mamei sale, Luminița Anghel, ajutorul. Ba chiar, a dezvăluit el, de nouă ani nu a mai vorbit cu ea. E adevărat, atunci când se întâlnesc întâmplător, schimbă câteva politețuri, dar atât este totul între ei.

”Cred că sunt vreo nouă ani de când n-am mai vorbit cu mama. Eu nu i-am cerut niciodată mamei bani, nu am cerut ajutorul când eram în momente critice, niciodată în viața mea. Nu i-am cerut ajutorul pentru că spuneam că oricum nu mă va ajuta și simți când părinții nu sunt alături. Noi ne-am exclus reciproc unul din viața altuia”, a spus David Pușcaș în emisiune, citat de .

Chiar dacă nu se vede cu Luminița Anghel și nici nu vorbește cu ea, o iubește. Și a explicat și care este motivul care stă în spatele iubitii pe care i-o poartă vedetei cu care nu are niciun fel de relație.

”E parte din mine mama. Văd defectele, văd și calitățile, și eu nu pot s-o anulez pe ea, că înseamnă că mă anulez pe mine. Eu nu pot să nu o iubesc pe ea, pentru că automat ar însemna că nu mă iubesc pe mine, dar trebuie să accept și să merg mai departe”, a mai explicat David Pușcaș.

Fiul Luminiței Anghel speră să își construiască o carieră

După ani la rândul în care se vedea că suferă, David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel, a reușit să se pună ”pe șine”. Iar acum își dorește să își construiască o carieră. De preferință, tot în lumea showbiz-ului românesc, în actorie.

Iar lupta lui pentru o carieră vine și pentru că, atunci când va reuși, va putea să își impresioneze și mama. Și poate că, la acea vreme, chiar se va împăca cu Luminița Anghel.

”Eu cred că dacă o să reușesc în viața asta și o să am o carieră mișto și o să fiu sus, cred că da, ne vom putea împăca. Atunci o să-i zic: mamă, am reușit, sunt bine, te iubesc. Eu vreau să fiu bine profesional și să o sun și să o invit să ieșim la restaurant, să mâncăm și să depănăm amintiri”, a mai spus David Pușcaș.

Dar până să își construiască o carieră, că nu este deloc ușor să supraviețuiești. A muncit pe brânci pentru a avea ce mânca și pentru a-și plăti o chirie. Și nu a făcut niciun fel de ”fițe” când a fost vorba de muncă.

”Lumea mă știa de la televizor, mă recunoșteau. Mereu am fost o problemă, că există. Orice am făcut am făcut cu plăcere. Am avut job să spăl vase 8 ore într-o bucătările în subsol, nu vedeam lumina zilei, nu știam ce zi e, și o făceam cu plăcere”, a mai spus David Pușcaș.