David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel, îi cere iertare mamei sale printr-o melodie: „Am rămas șocat”

David Pușcaș, băiatul cântăreței Luminița Anghel, a scos recent o melodie despre relația pe care a avut-o cu mama lui, trecând prin toată viața lui, de la copilăria în care a aflat că a fost adoptat până la fuga lui de acasă.

Artistul a vorbit în cadrul unei emisiuni tv, unde a fost invitat să cânte, și despre unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut, petrecut în urmă cu câteva luni, când a fost bătut cu bestialitate de unul din cei mai buni prieteni.

Fiul fostei reprezentante a României la Eurovision a dat câteva despre acel episod crunt, în care i-a fost spart telefonul și s-a ales și el cu câteva vânătăi pe față/ Subiectul principal a fost însă melodia lansată cu prietena lui Sarah, prin care pare să își ceară iertare de la mama lui pentru toate necazurile pe care i le-a pricinuit.

Fiul vedetei a povestit că i-ar plăcea ca piesa să ajungă și la urechile mamei sale și, din ce a aflat, se pare că Luminița Anghel chiar îi apreciază efortul de a face ceva în muzică, de a-și exprima sentimentele altfel decât prin scandaluri televizate cum ne-a obișnuit.

David Pușcaș, mesaj de împăcare pentru mama lui

„Vreau să ajungă la toată lumea care se regăsește în povestea asta. Vreau ca evident să ajungă și la mama și tatăl meu, sper să le placă piesa, dar în special este pentru public.

Am văzut că mama a comentat la o doamnă pe Instagram că îi place, dar atât am văzut și am rămas șocat că, voi o știți pe mama. Mama este extrem de critică atunci când vine vorba de muzică”, a declarat David Pușcaș invitat la Antena Stars.

„Am lăsat trecutului, ancheta este încă în desfășurare. Am greșit și eu, evident, că îmi las casa deschisă și am avut încredere.

Cred că fiecare moment mai dificil pentru noi seste un mesaj să ne schimbăm și să încercăm să învățăm din fiecare greșeală. Nu am luat nimic negativ, nu mă plâng, nu se întâmplă asta, sunt ok”, a mai spus fiul cântăreței.

O relație marcată de certuri

Relația dintre Luminița Anghel și David Pușcaș s-a deteriorat pe măsură ce băiatul a crescut, acuzând-o pe mama lui că nu îl lasă să fie liber.

În ultima perioadă, David a devenit tot mai conciliant și se pare că relația cu mama lui este una cât se poate de normală acum.