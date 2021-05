David Saranga explică strategia Israelului în conflictul cu Hamas: “Israelul este o democrație care se apără de teroriști”

Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, explică strategia pe care o are guvernul israelian în cadrul conflictului cu organizația teroristă Hamas, cea care controlează Fâșia Gaza, declarând: “Israelul este o democrație care se apără”.

Saranga a oferit marți un avertisment foarte dur la adresa Hamasului, după ce sute de rachete au fost lansate către Tel Aviv și alte regiuni din Israel.

Valul de rachete lansat de către teroriști asupra Israelului a făcut mai multe victime, deși scutul anti-rachetă Iron Dome a interceptat mare parte dintre acestea.

David Saranga explică strategia Israelului: “Suntem o democrație care se apără de teroriști”

“Eu nu cred că ce am văzut până astăzi în ultimele 48 de ore va continua mult. Israelul a reușit să lovească în centre în Fâșia Gază și cred că Hamasul se va gândi de două ori înainte să lanseze un atac în următoarele zile.

În ultimi cinci-șase ani Hamasul a primit miliarde dolari, întrebarea este ce a făcut cu acești bani, nu au construit școli, nu au construit spitale, nu au investit în infrastructură, ci in infrastructură militară și au construit un oraș subteran în care liderii se ascund.

El este în Fâșia Gaza, este foarte mare și nu au știut că noi știm despre acest oraș, mulțumim serviciilor de intelligence, astăzi am lovit acolo. Ei credeau că au imunitate acolo, dar a fost o surpriză, noi am știut exact unde trebuie să lovim și asta am făcut.

Modul lor de gândire este diferit, ei au pus acel oraș sub clădirile unde oamenii locuiesc, știind că acolo nu vom ataca deoarece acolo este populație civilă.

Au fost eliminate două grupuri astăzi: șeful armatei Hamas care răspunde de o zonă foarte mare, numărul trei în organizație și câteva persoane foarte importante, ingineri care au construit aceste rachete împotriva Israelului.

Eu cred că Hamasul se va gândi de două ori înainte de a decide cum va continua de acum încolo. Oricum, când un guvern atacă și elimină teroriști, sunt alții care vin, dar important este că asta durează.

Nu se face peste noapte, persoana trebuie pregătită și în acest timp trebuie să facem ceea ce trebuie să facem.

În ultimele 48 de ore s-au tras 1400 de rachete spre Israel de către Hamas, nu s-a mai întâmplat asta niciodată.

30% dintre acestea au căzut în Fâșia Gaza, ei nu au tehnologie foarte bună și din cele rămase, cam 90% au fost eliminate de către sistemul anti-rachetă, restul au căzut în locuri deschise, mare, dar și în locuri populate.

Israelul este o democrație care se apără de Hamas, care este un grup terorist, Uniunea Europeană și SUA spun același lucru, este o grupare teroristă islamistă. Nu putem să continuăm cu această ploaie de rachete, trebuie să punem căpăt acestei situații”, a declarat David Saranga la Antena 3.