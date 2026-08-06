David și Victoria Beckham, întâlnire la ceas de seară cu un alt cuplu celebru. E un sportiv legendar

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David și Victoria Beckham formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea fotbalului. Cei doi au avut parte de o întâlnire la ceas de seară cu un alt cuplu celebru. Unde au fost observați și ce relație este între ei.

Cu cine s-au întâlnit David și Victoria Beckham

E unul dintre cei mai bogați sportivi din lume, având o avere de peste un miliard de lire sterline. David Beckham (51 ani) a devenit primul sportiv britanic cu astfel de venituri, conform unui clasamentului din 2026 publicat de ziarul Sunday Times. În timpul Campionatului Mondial 2026 .

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Fostul fotbalist are afaceri de milioane și nu se oprește aici. De fiecare dată când se prezintă la evenimente mondene reușește să atragă atenția asupra sa datorită stilului vestimentar. De curând , Anastasia Soare. Afacerista este supranumită „Regina sprâncenelor”.

În prezent, britanicul se află în vacanță cu soția sa, Victoria (52 ani), fiind observat în compania unui sportiv legendar. Cuplul a fost surprins la ceas de seară într-o locație exclusivistă din Saint-Tropez în timpul unei întâlniri. Potrivit revistei , s-a văzut cu Michael Jordan (63 ani) și partenera de viață a acestuia, fostul model cubanez Yvette Prieto (48 ani).

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Doamnele au purtat rochii lungi din satin și s-au remarcat instant. În schimb, bărbații au avut ținute lejere cu pantaloni și tricouri simple. Anterior, cei patru au fost observați când se bucurau de un sejur în Ibiza. Acest lucru arată că David și Victoria Beckham sunt extrem de apropiați de fostul jucător de baschet.

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David Beckham, admirație incredibilă pentru legendarul sportiv

David Beckham a povestit la un moment dat că Michael Jordan este eroul său încă din copilărie. Fostul fotbalist are o admirație uriașă pentru legendarul baschetbalist, fanii remarcând cât de apropiați sunt. Prietenia celor doi durează de ani buni, britanicul aducându-i un omagiu amicului său atunci când a semnat cu Real Madrid.

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În 2023 a ales să poarte tricoul cu numărul 23, după ce a descoperit că emblematica sa cifră 7 nu era disponibilă. A luat această decizie pentru că fostul sportiv al echipei Chicago Bulls avea acest număr. Mai târziu, fostul căpitan al Angliei a recunoscut că a fost complet impresionat când s-a întâlnit prima oară cu legenda NBA.

Această întâlnire este una memorabilă și pe care nu o va uita niciodată. David Beckham a povestit că nu se putea opri din a-l privi pe Michael Jordan în timpul unei cine la restaurant. Acest lucru a determinat-o pe soția sa, Victoria, să-i atragă atenția. L-a împins pe sub masă pentru a-l face să nu se mai holbeze la legendarul jucător de baschet.