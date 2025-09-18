David vs. Goliath. Gala Colosseum Tournament 47 propune o luptă unică în România: „E un eveniment de suflet”. Exclusiv

Gala Colosseum Tournament 47 va avea loc pe 19 septembrie, la Brașov. După Inclusiv o confruntare de tipul „David vs. Goliath” va avea loc, în scop caritabil, la poalele Tâmpei.

Colosseum Tournament, show-ul anului în kickboxingul românesc

Colosseum Tournament, cea mai reputată gală de kickboxing din România, ajunge la ediția cu numărul 47. Evenimentul va avea loc vineri, 19 septembrie, de la ora 19:00, în Sala Sporturilor „D.P. Colibași” din Brașov. Gala de la poalele Tâmpei promite 10 meciuri care mai de care mai spectaculoase și care vor putea fi urmărite pe unul dintre programele TV Digi Sport.

Cel mai așteptat meci al serii este un demonstrativ între Alexandru Popescu (70 kg) și Ismael Kewal (140 kg), un adversar de două ori mai greu. Va fi luptă în scop caritabil, care să aducă zâmbete și speranță în inimile a trei fetițe bolnave. O parte din banii strânși vor fi donați pentru a ajuta aceste micuțe să lupte pentru sănătate.

„Gala Colosseum Tournament 47 e un eveniment de sport și de suflet, pentru că această campanie de strângere de fonduri și transmiterea de către publicul brașovean a situației celor trei fetițe, pe noi ne obligă să facem un eveniment la un nivel cât mai înalt.

Să strângem cât mai multă lume în fața televizoarelor și să convingem cât mai mulți oameni să vină în Sala Sporturilor D.P. Colibași. Din punctul meu de vedere, societatea trebuie să înțeleagă foarte mult rolul sportului, nu doar ca ambasador în afara țării, cât și pentru fapte bune în România”, a declarat promotorul Gabriel Georgescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fight Card

Badea Dragoș vs. Ion Grigore Denisa Ungureanu vs. Denisa Nicorici Andrei Șerban vs. Viktor De Koning Eduard Crețu vs. Andrei David Ciprian Mureșan vs. Alexandru Panțîru Paul Danci vs. Ovidiu Mereț Mohammad Haselmehri vs. Daniel Dragomir Vlad Emanuel vs. Sebi Gal Alexandru Burada vs. Gokhan Cam Alexandru Popescu (70 kg) vs. Ismael Kewal (140 kg) – Meci caritabil pentru 3 fetițe care luptă împotriva unor boli grave

Un campion GLORY, invitat de onoare la cea mai tare gală a toamnei

La Colosseum Tournament 47, show-ul va fi unul incendiar atât în ring, cât și dincolo de corzi. Promoția a invitat un oaspete de seamă pentru evenimentul de sub Tâmpa. La gală va fi prezent Donovan Wisse (28 de ani). Olandezul este campion mondial GLORY la categoria mijlocie.

Pe lângă spectacolul garantat de sportivii care vor urca în ring, organizatorii au programat și un program artistic de neratat. Rapper-ul Bibanu’ MixXL va susține un concert în Sala Sporturilor „D.P. Colibași”.

