Dawa a făcut anunțul! Când revine fundașul de la FCSB pe teren: „Abia aștept”. Video

Joyskim Dawa, fundașul camerunez de la FCSB, e tot mai aproape de revenirea pe teren. În sezonul precedent, fotbalistul a suferit o accidentare extrem de complicată la genunchi, iar acum a vorbit despre recuperarea sa. Stoperul se bucură de susținere atât în România, cât și în țara sa natală.

Dawa, din ce în ce mai aproape de revenire

a dat de înțeles că, în maximum două luni, va fi apt de joc. FCSB i-a simțit lipsa în apărare, iar Elias Charalambous a fost nevoit aproape meci de meci să schimbe cuplul de apărători, întrucât roș-albaștrii au mari probleme de lot.

Dawa abia așteaptă să își poată ajuta din nou echipa. crede că, dacă organismul îi va permite, ar putea reveni pe teren chiar într-o lună, însă a subliniat că nu vrea să forțeze pentru a nu risca o eventuală recidivă.

Fundașul celor de la FCSB speră să poată juca de luna viitoare

Mai mult, jucătorul s-a declarat impresionat de susținerea pe care o primește din Camerun. Fanii săi au înființat în țara natală un fan club, iar imaginile sunt de senzație. Fotbalistul de la FCSB e mândru de ce a realizat până în acest moment.

„Mă simt foarte bine. Sunt într-o formă bună, ritmul vine și el. Abia aștept să revin și să îmi ajut echipa. Depinde foarte mult de corpul meu. E posibil să revin luna viitoare sau peste două luni. Eu cred că se va întâmpla luna viitoare, vom vedea. E o accidentare serioasă, nu vreau să mă forțez.

Când ai un fan club în țara ta, ești foarte mândru. E un vis devenit realitate. Multe legende din Camerun au parte de așa ceva, iar când îl vezi și pe al tău, e o nebunie”, a explicat fotbalistul celor de la FCSB.