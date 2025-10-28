Sport

Dawa a făcut anunțul! Când revine fundașul de la FCSB pe teren: „Abia aștept”. Video

Joyskim Dawa, fotbalistul de la FCSB, a vorbit despre cum decurge recuperarea după accidentarea suferită sezonul trecut. Când l-am putea vedea pe teren.
Alex Bodnariu
28.10.2025 | 17:00
Dawa a facut anuntul Cand revine fundasul de la FCSB pe teren Abia astept Video
Dawa, din ce în ce mai aproape de revenire. Când l-am putea vedea, din nou, la FCSB
Joyskim Dawa, fundașul camerunez de la FCSB, e tot mai aproape de revenirea pe teren. În sezonul precedent, fotbalistul a suferit o accidentare extrem de complicată la genunchi, iar acum a vorbit despre recuperarea sa. Stoperul se bucură de susținere atât în România, cât și în țara sa natală.

Dawa, din ce în ce mai aproape de revenire

Fundașul campioanei României a dat de înțeles că, în maximum două luni, va fi apt de joc. FCSB i-a simțit lipsa în apărare, iar Elias Charalambous a fost nevoit aproape meci de meci să schimbe cuplul de apărători, întrucât roș-albaștrii au mari probleme de lot.

Dawa abia așteaptă să își poată ajuta din nou echipa. Fundașul din Camerun crede că, dacă organismul îi va permite, ar putea reveni pe teren chiar într-o lună, însă a subliniat că nu vrea să forțeze pentru a nu risca o eventuală recidivă.

Fundașul celor de la FCSB speră să poată juca de luna viitoare

Mai mult, jucătorul s-a declarat impresionat de susținerea pe care o primește din Camerun. Fanii săi au înființat în țara natală un fan club, iar imaginile sunt de senzație. Fotbalistul de la FCSB e mândru de ce a realizat până în acest moment.

„Mă simt foarte bine. Sunt într-o formă bună, ritmul vine și el. Abia aștept să revin și să îmi ajut echipa. Depinde foarte mult de corpul meu. E posibil să revin luna viitoare sau peste două luni. Eu cred că se va întâmpla luna viitoare, vom vedea. E o accidentare serioasă, nu vreau să mă forțez.

Când ai un fan club în țara ta, ești foarte mândru. E un vis devenit realitate. Multe legende din Camerun au parte de așa ceva, iar când îl vezi și pe al tău, e o nebunie”, a explicat fotbalistul celor de la FCSB.

Ce spune Dawa despre revenirea pe teren

