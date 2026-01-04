Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tabletă la Africa de Sud – Camerun: „Știu că Ngezana a luat galben!”. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

Joyskim Dawa (29 de ani) a sosit în Antalya și se va alătura în cantonament lotului condus de Elias Charalambous. Stoperul de la FCSB a oferit un moment savuros la ieșirea din aeroport. Dawa urmărea cu sufletul la gură meciul de la Cupa Africii pe Națiuni, Africa de Sud – Camerun.

Stoperul camerunez n-a mai jucat fotbal de un an de zile, iar acum este gata să arate că încă știe meserie. Campioana en-titre are nevoie mai mult ca niciodată de Dawa, mai ales că e în criză de stoperi în momentul în care se va relua sezonul.

Daniel Graovac este suspendat, Mihai Popescu este accidentat, Andre Duarte abia a fost transferat, iar Siyabonga Ngezana e plecat la Cupa Africii pe Națiuni. În optimi, naționala lui Dawa a jucat chiar împotriva Camerunului.

„Leii neîmblânziți” s-au impus cu scorul de 2-1, într-un meci în care Ngezana a fost integralist. Dawa a urmărit meciul cu sufletul la gură, chiar dacă abia ieșise din aeroport. Stoperul în vârstă de 29 de ani a stat în permanență cu ochii pe tableta pe care rula live meciul Africa de Sud – Camerun.

„Știu că Ngezana a luat galben”, a comentat Dawa de față cu reporterii FANATIK aflați în Antalya. Fundașul central sud-african de la FCSB fost avertizat în minutul 24 pentru comportare nesportivă.

Ngezana revine mai repede la FCSB

Ca urmare a victoriei obținute împotriva Africii de Sud, Camerun o va înfrunta în sferturile de finală pe Maroc. Eliminarea Africii de Sud de la Cupa Africii pe Națiuni este o veste excelentă pentru Elias Charalambous. Antrenorul cipriot îl va avea mai repede la antrenamente pe Siyabonga Ngezana.

