Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tabletă la Africa de Sud – Camerun: „Știu că Ngezana a luat galben!”. Foto exclusiv

Dawa a fost protagonistul unui moment savuros la sosirea în Antalya, acolo unde FCSB e în cantonament. Stoperul camerunez a urmărit cu sufletul la gură meciul naționalei sale contra Africii de Sud. Coechipierul Ngezana a fost titular
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
04.01.2026 | 22:56
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tableta la Africa de Sud - Camerun: „Știu că Ngezana a luat galben!”. Foto: Fanatik
Joyskim Dawa (29 de ani) a sosit în Antalya și se va alătura în cantonament lotului condus de Elias Charalambous. Stoperul de la FCSB a oferit un moment savuros la ieșirea din aeroport. Dawa urmărea cu sufletul la gură meciul de la Cupa Africii pe Națiuni, Africa de Sud – Camerun.

Dawa, cu sufletul la gură la sosirea în Antalya. A urmărit pe tabletă Africa de Sud – Camerun, cu Ngezana titular

Joyskim Dawa este ultimul fotbalist de la FCSB sosit în cantonamentul roș-albaștrilor din Antalya. Stoperul camerunez n-a mai jucat fotbal de un an de zile, iar acum este gata să arate că încă știe meserie. Campioana en-titre are nevoie mai mult ca niciodată de Dawa, mai ales că e în criză de stoperi în momentul în care se va relua sezonul.

Daniel Graovac este suspendat, Mihai Popescu este accidentat, Andre Duarte abia a fost transferat, iar Siyabonga Ngezana e plecat la Cupa Africii pe Națiuni. În optimi, naționala lui Dawa a jucat chiar împotriva Camerunului.

„Leii neîmblânziți” s-au impus cu scorul de 2-1, într-un meci în care Ngezana a fost integralist. Dawa a urmărit meciul cu sufletul la gură, chiar dacă abia ieșise din aeroport. Stoperul în vârstă de 29 de ani a stat în permanență cu ochii pe tableta pe care rula live meciul Africa de Sud – Camerun.

„Știu că Ngezana a luat galben”, a comentat Dawa de față cu reporterii FANATIK aflați în Antalya. Fundașul central sud-african de la FCSB fost avertizat în minutul 24 pentru comportare nesportivă.

africa de sud camerun pe tableta lui Dawa
Joyskim Dawa a urmărit pe tabletă la sosirea în Antalya meciul Africa de Sud – Camerun. FOTO: Fanatik

Joyskim Dawa nu a mai jucat fotbal din martie 2025, atunci când s-a accidentat grav chiar la un meci al naționalei Camerunului. Fundașul de 29 de ani a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept.

Ngezana revine mai repede la FCSB

Ca urmare a victoriei obținute împotriva Africii de Sud, Camerun o va înfrunta în sferturile de finală pe Maroc. Eliminarea Africii de Sud de la Cupa Africii pe Națiuni este o veste excelentă pentru Elias Charalambous. Antrenorul cipriot îl va avea mai repede la antrenamente pe Siyabonga Ngezana.

  • 10 selecții are Dawa la naționala de seniori a Camerunului
  • 2027 e anul în care îi expiră lui Dawa contractul cu FCSB
