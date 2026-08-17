Dawa şi Batubinsika, gafe incredibile în FCSB – Botoşani! Cadourile făcute pentru golurile lui Dumiter

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FCSB a început perfect meciul cu FC Botoşani după reuşita lui . Roş-albaştri controlau meciul, dar în finalul primei părţi, Joyskim Dawa a făcut o gafă colosală, care a dus la golul de 1-1.

În repriza secundă, FCSB a schimbat sistemul şi a revenit la 4-3-3, clasic. Dawa a fost scos la pauză după gafa din prima parte, dar în minutul 62 a fost rândul lui Dylan Batubinsika să greşească. Acelaşi Dumiter a profitat de greşeală, a scăpat singur cu Popa, pe care l-a executat.

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Avantajul celor de la FC Botoşani a durat doar un minut pentru că Daniel Bîrligea a reuşit egalarea în minutul 63. Apărarea roş-albaştrilor s-a clătinat serios în repriza secundă, de când a revenit la sistemul cu doi fundaşi centrali.

Dawa, gafă incredibilă în FCSB – Botoşani!

Fundaşul camerunez a vrut să iasă cu mingea la picior din propriul careu, dar când l-a evitat pe Dumiter şi-a prelungit mingea cu câţiva metri. Enriko Papa a fost atent, a recuperat balonul şi l-a lăsat singur cu portarul pe Dumiter.

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Atacantul Botoşaniului nu a iertat şi tabela . Până în acel moment, FC Botoşani nu a pus probleme la poarta lui Matei Popa. Imediat după golul egalizator, FCSB a avut din nou şansa de a trece în avantaj, dar Pădurariu a trimis pe lângă poartă din poziţie excelentă.

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FCSB a schimbat sistemul! Gigi Becali a decis ca roş-albaştrii să joace cu trei stoperi

Joyskim Dawa a jucat în şase meciuri din acest sezon, reuşind să marcheze un gol. În actuala stagiune a avut evoluţii ezitante, dar este fundaş central de bază în apărarea roş-albaştrilor. El a fost transferat în 2022 chiar de la FC Botoşani, pentru 350.000 de euro.

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Gigi Becali a încercat în acest meci, în premieră, sistemul cu trei fundaşi centrali. Iar dacă nu ar fi intervenit gafa lui Dawa, FCSB avea toate şansele să intre în avantaj la cabine, după o primă repriză pe care a dominat-o.