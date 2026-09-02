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Dayro Moreno sfidează timpul! Fostul atacant de la FCSB are 40 de ani, dar face senzație în campionatul columbian. Veteranul lui Once Caldas a oferit o nouă demonstrație de clasă în partida cu Fortaleza, disputată în noaptea de marți spre miercuri.

Dayro Moreno, gol de generic la 40 de ani! Cum a marcat

Atacantul columbian a început meciul pe banca de rezerve și a fost trimis pe teren în partea secundă. Once Caldas avea nevoie de gol la scorul de 1-1, iar Dayro Moreno a fost omul care a făcut diferența. În minutul 81, atacantul a reluat spectaculos, din semifoarfecă, centrarea venită în careu și a trimis mingea în plasă pentru 2-1.

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¡LEGEN-DAYRO! Señor golazo de media chilena para que Once Caldas ponga el 2-1 y lo remonte ante Fortaleza. ⚽⚪ — Win Sports (@WinSportsTV)

A fost golul care a adus toate cele trei puncte pentru formația sa. Reușita este cu atât mai spectaculoasă dacă ținem cont de vârsta atacantului. Dayro Moreno va împlini 41 de ani pe 16 septembrie. În 2026, fostul internațional columbian a ajuns la 12 goluri în campionat pentru Once Caldas.

Dayro Moreno a fost adus în România de Gigi Becali cu două milioane de euro!

. Atacantul columbian a evoluat pentru FCSB, pe atunci Steaua București, între 2008 și 2010. A ajuns în țara noastră chiar de la echipa pentru care evoluează în prezent, Once Caldas. Vârful sud-american a evoluat alături de roș-albaștri și în Champions League.

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Columbianul a fost unul dintre preferații latifundiarului din Pipera, dar și unul dintre jucătorii care primeau cele mai multe critici. „Briliantul echipei, un jucător care poate ajunge să valoreze peste 20 de milioane de euro”, spunea Becali despre columbian.