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Golul zilei la 40 de ani! Dayro Moreno, fostul atacant al FCSB, a marcat spectaculos din semifoarfecă. Video

Dayro Moreno continuă să facă spectacol la 40 de ani. Fostul atacant de la FCSB a marcat superb din foarfecă și a adus victoria echipei sale. Cum a reușit să înscrie.
Alex Bodnariu
02.09.2026 | 13:08
Golul zilei la 40 de ani Dayro Moreno fostul atacant al FCSB a marcat spectaculos din semifoarfeca Video
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Dayro Moreno, gol de generic la 40 de ani! Cum a marcat
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Dayro Moreno sfidează timpul! Fostul atacant de la FCSB are 40 de ani, dar face senzație în campionatul columbian. Veteranul lui Once Caldas a oferit o nouă demonstrație de clasă în partida cu Fortaleza, disputată în noaptea de marți spre miercuri.

Dayro Moreno, gol de generic la 40 de ani! Cum a marcat

Atacantul columbian a început meciul pe banca de rezerve și a fost trimis pe teren în partea secundă. Once Caldas avea nevoie de gol la scorul de 1-1, iar Dayro Moreno a fost omul care a făcut diferența. În minutul 81, atacantul a reluat spectaculos, din semifoarfecă, centrarea venită în careu și a trimis mingea în plasă pentru 2-1.

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A fost golul care a adus toate cele trei puncte pentru formația sa. Reușita este cu atât mai spectaculoasă dacă ținem cont de vârsta atacantului. Dayro Moreno va împlini 41 de ani pe 16 septembrie. În 2026, fostul internațional columbian a ajuns la 12 goluri în campionat pentru Once Caldas.

Dayro Moreno a fost adus în România de Gigi Becali cu două milioane de euro!

Dayro Moreno este un nume foarte cunoscut pentru fanii fotbalului din România. Atacantul columbian a evoluat pentru FCSB, pe atunci Steaua București, între 2008 și 2010. A ajuns în țara noastră chiar de la echipa pentru care evoluează în prezent, Once Caldas. Vârful sud-american a evoluat alături de roș-albaștri și în Champions League.

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Două milioane de euro plătea Gigi Becali pentru transferul lui Dayro Moreno. Columbianul a fost unul dintre preferații latifundiarului din Pipera, dar și unul dintre jucătorii care primeau cele mai multe critici. „Briliantul echipei, un jucător care poate ajunge să valoreze peste 20 de milioane de euro”, spunea Becali despre columbian.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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