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Dayro Moreno, gol de senzație în ziua în care a împlinit 41 de ani! Execuția fabuloasă a fostului idol din Ghencea. Video

Dayro Moreno, fostul fotbalist al celor de la FCSB, continuă să facă spectacol chiar și după 40 de ani. Cum a înscris columbianul într-un meci disputat chiar de ziua sa de naștere
Ciprian Păvăleanu
17.09.2026 | 17:45
Dayro Moreno gol de senzatie in ziua in care a implinit 41 de ani Executia fabuloasa a fostului idol din Ghencea Video
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Dayro Moreno în tricoul FCSB / foto: colaj Fanatik
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Dayro Moreno a împlinit 41 de ani pe 16 septembrie, însă columbianul nu își arată vârsta. După ce a înscris un gol splendid, din semi-foarfecă, în urmă cu doar două săptămâni, fostul fotbalist al echipei lui Gigi Becali a impresionat din nou, înscriind golul victoriei în meciul Once Caldas – Tolima 1-0, printr-o execuție de mare atacant.

Dayro Moreno, spectacol în ziua în care a împlinit 41 de ani. Gol de generic în Columbia

Columbianul Dayro Moreno este cunoscut de publicul din România pentru perioada pe care atacantul a petrecut-o la FCSB, pe atunci numită Steaua București. El și-a petrecut două sezoane în Ghencea și a reușit să înscrie 13 goluri în 55 de meciuri. Însă puțină lume cunoaște că sud-americanul a devenit ulterior cel mai prolific marcator columbian din istorie, luând în calcul reușitele de la națională și echipele de club, indiferent de liga în care a activat, atât timp cât a fost vorba despre o ligă profesionistă.

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Miercuri, 16 septembrie, Once Caldas, echipa pentru care activează în prezent, a jucat pe teren propriu contra celor de la Tolima, meciul reprezentând o restanță în urma etapei amânate după cutremurul din Columbia. După ce în urmă cu 2 săptămâni aducea cele trei puncte echipei sale, venit de pe bancă, în urma unui gol marcat din semi-foarfecă, Dayro Moreno a mai adus trei puncte pentru echipa sa. Golurile, deși diferite, pot fi comparate în ceea ce privește frumusețea lor.

De această dată, columbianul a primit o centrare din flancul drept, care a venit puțin în spate, moment în care Dayro și-a activat instinctul de „killer” și a reușit o execuție splendidă cu călcâiul, care s-a oprit direct în plasa adversarilor, ducând la deschiderea scorului încă din minutul 8. Tabela a înghețat până la final, iar fotbalistul trecut prin curtea lui Gigi Becali a adus trei puncte importante echipei sale, chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 41 de ani. Această reușită a reprezentat golul său cu numărul 387 în meciurile oficiale.

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Dayro Moreno este o legendă la Once Caldas, clubul pentru care a strâns cele mai multe meciuri și reușite

Dayro Moreno a fost iubit și în România, însă cu siguranță aprecierea pe care fanii i-o arată în Columbia este de zeci de ori mai mare. Once Caldas este clubul de suflet al sud-americanului și a jucat în culorile sale înainte să ajungă la FCSB, dar și după. În prezent, continuă să scrie istorie pentru acest club, ai cărui fani îl văd ca pe o legendă vie.

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Pe străzile din departamentul Caldas au apărut mai multe picturi în semn de respect pentru cel mai prolific marcator columbian din istorie: „O nouă pictură murală a atacantului Dayro Moreno și a echipei Once Caldas se remarcă acum pe casele din jurul terenului de fotbal din cartierul La Cumbre. A fost creată de artistul Sepc din Manizales, iar fanii echipei Once Caldas au putut să o aprecieze pentru prima dată pe 21 ianuarie”, scriau columbienii la începutul anului.

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Picturi cu Dayro Moreno făcute de fani pe zidurile din departamentul Caldas
Picturi cu Dayro Moreno făcute de fani pe zidurile din departamentul Caldas
  • 119 goluri a înscris Dayro Moreno pentru Once Caldas în 286 de apariții
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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