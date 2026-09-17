Dayro Moreno, gol de senzație în ziua în care a împlinit 41 de ani! Execuția fabuloasă a fostului idol din Ghencea. Video

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Dayro Moreno a împlinit 41 de ani pe 16 septembrie, însă columbianul nu își arată vârsta. După ce a înscris un gol splendid, din semi-foarfecă, în urmă cu doar două săptămâni, fostul fotbalist al echipei lui Gigi Becali a impresionat din nou, înscriind golul victoriei în meciul Once Caldas – Tolima 1-0, printr-o execuție de mare atacant.

Dayro Moreno, spectacol în ziua în care a împlinit 41 de ani. Gol de generic în Columbia

Columbianul Dayro Moreno este cunoscut de publicul din România pentru perioada pe care atacantul a petrecut-o la FCSB, pe atunci numită Steaua București. El și-a petrecut două sezoane în Ghencea și a reușit să înscrie 13 goluri în 55 de meciuri. Însă puțină lume cunoaște că sud-americanul a devenit ulterior cel mai prolific marcator columbian din istorie, luând în calcul reușitele de la națională și echipele de club, indiferent de liga în care a activat, atât timp cât a fost vorba despre o ligă profesionistă.

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Miercuri, 16 septembrie, Once Caldas, echipa pentru care activează în prezent, a jucat pe teren propriu contra celor de la Tolima, meciul reprezentând o restanță în urma etapei amânate după cutremurul din Columbia. După ce în urmă cu 2 săptămâni aducea cele trei puncte echipei sale, venit de pe bancă, în urma unui gol marcat din semi-foarfecă, Dayro Moreno a mai adus trei puncte pentru echipa sa.

De această dată, columbianul a primit o centrare din flancul drept, care a venit puțin în spate, moment în care Dayro și-a activat instinctul de „killer” și a reușit o execuție splendidă cu călcâiul, care s-a oprit direct în plasa adversarilor, ducând la deschiderea scorului încă din minutul 8. Tabela a înghețat până la final, iar fotbalistul trecut prin curtea lui Gigi Becali a adus trei puncte importante echipei sale, chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 41 de ani. Această reușită a reprezentat golul său cu numărul 387 în meciurile oficiale.

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⚽🤩 ¡Gol del cumpleañero! ¡Dayro Moreno pone a ganar a Once Caldas contra Tolima en ! — Win Sports (@WinSportsTV)

Dayro Moreno este o legendă la Once Caldas, clubul pentru care a strâns cele mai multe meciuri și reușite

însă cu siguranță aprecierea pe care fanii i-o arată în Columbia este de zeci de ori mai mare. Once Caldas este clubul de suflet al sud-americanului și a jucat în culorile sale înainte să ajungă la FCSB, dar și după. În prezent, continuă să scrie istorie pentru acest club, ai cărui fani îl văd ca pe o legendă vie.

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Pe străzile din departamentul Caldas au apărut mai multe picturi în semn de respect pentru cel mai prolific marcator columbian din istorie: „O nouă pictură murală a atacantului Dayro Moreno și a echipei Once Caldas se remarcă acum pe casele din jurul terenului de fotbal din cartierul La Cumbre. A fost creată de artistul Sepc din Manizales, iar fanii echipei Once Caldas au putut să o aprecieze pentru prima dată pe 21 ianuarie”, scriau columbienii la începutul anului.

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