DC United – Inter Miami, live video în etapa 3 din MLS. Louis Munteanu îl întâlnește pe Lionel Messi

Etapa cu numărul 3 din MLS aduce un duel extrem de palpitant pentru Louis Munteanu. Echipa sa, DC United, o întâlnește pe Inter Miami, formație la care evoluează vedete precum Lionel Messi și Rodrigo de Paul. Echipa românului speră la un rezultat pozitiv împotriva campioanei en-titre.

Louis Munteanu, duel încins cu Lionel Messi în DC United – Inter Miami

Noul sezon de Major League Soccer a început și echipele se pregătesc deja de etapa cu numărul al treilea. Louis Munteanu nu a prins foarte multe minute în primele două meciuri, însă speră că va fi folosit în următoarea etapă, când ar putea fi pe același teren cu legendarul Lionel Messi.

După doar două runde, cele două echipe sunt vecine de clasament, pe locurile șase, respectiv șapte. Atât DC United, cât și Inter Miami, au o victorie și o înfrângere în noua stagiune, însă formația lui Louis Munteanu are un golaveraj mai bun.

Cum s-au descurcat DC United și Inter Miami în primele două etape și cum arată clasamentul

Ambele echipe au făcut câte un pas greșit în noul sezon. Inter Miami a început dezastruos și a fost învinsă cu scorul de 3-0 de Los Angeles FC, formație ce are în componență fotbaliști precum Hugo Lloris sau Heung-Min Son. În cea de-a doua etapă, Messi & Co. s-au revanșat în fața celor de la Orlando City, deși prima repriză a fost la fel de slabă. Adversarii au avut 2-0 la pauză, însă formația lui Mascherano a întors scorul și a învins cu 4-2.

De partea cealaltă, . Echipa din capitala Statelor Unite ale Americii a învins-o în prima etapă pe Philadelphia Union, cu scor la limită, 1-0, urmând ca în a doua rundă să fie învinsă cu același scor de Austin FC. În cele două meciuri,

Cote pariuri DC United – Inter Miami în MLS

Deși joacă pe teren propriu, DC United pornește clar cu șansa a doua în opinia caselor de pariuri, lucru evident ținând cont de poziția celor două echipe în sezonul trecut. În timp ce Lionel Messi și Inter Miami ridicau trofeul la finalul campionatului, DC United termina pe ultimul loc în Conferința de Est.

Inter Miami este cotată cu 1.64 pentru o victorie împotriva echipei lui Louis Munteanu, în schimb ce pentru un egal cota este de 4.35. Cota pentru un gol marcat de Lionel Messi în această întâlnire este de 1,50, în timp ce Louis Munteanu are o cotă de 2,95.

