DDB îl face praf pe Marcel Bîrsan: „Un bun controlor STB, sau chiar ospătar!” Acuze înaintea derby-ului cu FCSB: „Jucăm cu cea mai favorizată echipă”

Suporterii dinamoviști din Programul DDB au luat foc după arbitrajul lui Marcel Bîrsan din FC Argeș – Dinamo 2-1. Cea mai controversată faza a meciului a avut loc în minutul 58, atunci când, la scorul de 1-0 pentru azde, centralul bucureștean a fluierat un fault în atac inexistent al lui Cosmin Matei.

La finalul duelului din „Trivale”, , dar reacția antrenorului „câinilor” a fost mult mai blândă decât cea a ultrașilor, care se tem acum de derby-ul cu FCSB.

Marcel Bîrsan, distrus de suporterii lui Dinamo: „Multă lume îl vede ca pe un bun controlor STB sau chiar ospătar”

„LĂSAȚI-NE SĂ NE SALVĂM! Am fi preferat ca ai noștri să joace prost și să câștige. Dar au jucat bine. S-au bătut pentru fiecare minge. Au arătat că pot atunci când își doresc să joace. Au alergat, au muncit și meritau măcar un egal. Nu pentru că un egal ne-ar fi încălzit foarte tare, dar ne-ar fi dat curaj, mai ales că urmează o serie de meciuri foarte grele.

Din păcate, parcă am fi blestemați atunci când jucăm să apară Marcel Bîrsan la centru. Anul trecut în aprilie, ne-am dus la Cluj cu o echipă cârpită. Nu știm ce șansă aveam în acel meci, în fața campioanei. Dar cel care nu ne-a dat nicio șansă a fost tot Bîrsan. Două eliminări văzute doar de el, încă din prima repriză: Paul Anton și Bejan. Am rezistat eroic în 9 oameni, până în ultimele minute, când clujenii au reușit să înscrie. După acel meci, toată lumea a fost de acord că eliminările au fost gratuite.

(…) După acel meci, Bîrsan a pozat în victimă. S-a dus pe la Poliție să depună plângere că primește mesaje de la suporteri. Păi, nu plângere trebuia să depună Marcel. Trebuia să-și depună ecusonul FIFA. Și eventual CV-ul la forțele de muncă. Multă lume îl vede ca pe un bun controlor STB sau chiar ospătar.

La meciul de aseară, reclamantul Bîrsan a găsit prilejul perfect pentru a se răzbuna pe Dinamo și pe suporteri. Ne-a anulat un gol perfect valabil. Un gol spectaculos și curat. Matei a căzut în genunchi ca într-o rugăciune la moaștele Sf. Marcel, dar soarta meciului părea decisă încă dinainte de fluierul de start.

Noi pe cine trebuie să rugăm să avem parte de arbitraje corecte? E cineva prin CCA care ne aude? Urmează un meci cu una dintre cele mai favorizate echipe. Avem vreo minimă șansă să avem parte de un ARBITRAJ CORECT?” se arată în comunicatul DDB.

Bîrsan și dinamoviștii, scandal cu repetiție

Nu este pentru prima dată când Dinamo pierde puncte pe mâna centralului bucureștean. Anul trecut, în luna aprilie, Marcel Bîrsan în prima repriză a unui meci cu CFR Cluj, decizii care . După acel meci, Bîrsan a mers la Poliție pentru a depune plângere împotriva fanilor roș-albi, care l-au amenințat.

Episodul petrecut în primăvara trecută a fost amintit și de Cornel Dinu într-un editorial FANATIK, de a anula golul lui Cosmin Matei.

„Ilustrul arbitru cu lustru de deacon de țară fără parohie și har, dar cu minte de Bârsan(ă), a tușit în fluier fără să știe nici el de ce. Aud că le-ar fi spus dinamoviștilor că nu pentru duelul lui Matei cu Joao Miguel…

Dar atunci pentru ce a răsuflat pandemic?! La ce visa acea Bârsană? Nici ea nu știe… Și nu este prima oară când se dovedește mare „iubitoare” de ‘câini’…”, a scris Cornel Dinu.