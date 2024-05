DDB îi somează pe șefii lui Dinamo! 6 puncte pe care Andrei Nicolescu și compania trebuie să le rezolve urgent: se cere asocierea cu CS Dinamo

Dinamo a reușit să se salveze de la retrogradarea după returul din cadrul barajului de menținere/promovare în Superliga României, de la Miercurea Ciuc, . Echipa din Ștefan cel Mare a profitat de avantajul meciului tur, acolo unde s-au impus cu scorul de 2-0.

DDB îi somează pe șefii lui Dinamo!

După ce lucrurile s-au terminat cu bine pentru , DDB este gata să pună piciorul în prag. Conducătorii programului, care a salvat formația „alb-roșie” de la faliment în mai multe rânduri, îi somează pe șefii lui Dinamo după sezonul dezastruos avut.

ADVERTISEMENT

„Noi ne-am asumat și am respectat! E rândul vostru să ne respectați!

APCH/DDB a emis un comunicat în data de 7 martie 2023, prin care își definea rolul și competențele pentru noul sezon, indiferent de ligă: „APCH/DDB va fi prezentă la deciziile importante, când se va convoca AGA sau la conferințele de presă, unde sunt invitați toți acționarii.

Noi suntem suporteri, nu manageri de club. APCH/DDB este o organizație non-profit care gestionează suportul financiar oferit de membri si suporteri. Nici în managementul APCH/DDB nu interferă managementul clubului Dinamo sau antrenorul echipei.

ADVERTISEMENT

În continuare, APCH/DDB va fi prezenta in viața lui Dinamo, alături de suporterii care, cu atâta dăruire, nu au renunțat la visele lor. Au fost toți acești ani in care APCH/DDB a tras Dinamo după ea. Am fost pe prima pagină mai mult decât clubul însuși.

A venit momentul ca Dinamo să își ia locul în lumina reflectoarelor, acolo unde a fost și ne-a făcut fericiți de atâtea ori. Noi va trebui să rămânem uniți și să fim tot timpul pe aceeași lungime de undă”, a fost comunicatul transmis de programul DDB pe .

ADVERTISEMENT

Șase puncte pe care Andrei Nicolescu și compania trebuie să le rezolve urgent: se cere asocierea cu CS Dinamo!

Ba mai mult, conducătorii programului Doar Dinamo București le-au cerut șefilor din Ștefan cel Mare să rezolve cât mai repede șase puncte importante care pot fi în folosul „câinilor”.

Interesant este că cei care se ocupă cu programul DDB, le-au cerut conducătorilor „alb-roșilor” să se asocieze cu CS Dinamo, echipă care își dispută barajul de promovare în liga secundă.

ADVERTISEMENT

„APCH/DDB, în calitate de acționar al SC Dinamo 1948 SA, vă cere să rezolvați cu celeritate următoarele:

1. Plata anticipată a sumelor rămase de achitat conform planului de reorganizare și ⁠formularea către Tribunal a solicitării de închidere a procedurii de reorganizare (insolvență) și reluarea activității economice normale a societății;

2. Stabilirea și punerea în practică a unei strategii administrative și sportive concrete pe termen scurt și mediu;

3. Obiective clare pe plan sportiv și administrativ, declarate public și asumate, cu termene de evaluare pe perioade clar determinate;

4. Odată cu ieșirea din insolvența (cât mai rapid) convocarea AGA și numirea Consiliului de Administrație al Clubului;

5. Convertirea împrumuturilor acționarilor în aport la capitalul social;

6. Accelerarea procesului de asociere și colaborare cu CS Dinamo în termenii agreați.

Suntem convinși că, prin respectarea acestor puncte, Dinamo va fi iarăși un club puternic, așa cum își doresc toți suporterii noștri.

Noi am arătat că putem face! E rândul vostru să demonstrați că respectați ce vă asumați! DINAMO SUNTEM NOI!”, au mai transmis cei de la DDB.