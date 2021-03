DDB, în vizorul presei franceze. Anunț incredibil despre bugetul din sezonul următor: „CFR nu are mai mult”

Fanii dinamoviști, adunați în jurul programului DDB, au atras atenția presei internaționale. Tot mai multe publicații europene prezintă proiectul „câinilor”, iar francezii sunt ultimii care se arată interesați de subiect.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fără programul DDB, Dinamo ar fi fost deja istorie, însă suporterii au decis că nu vor să-și lase clubul de izbeliște. Alb-roșiii se apropie de o perioadă foarte importantă pentru viitorul echipei, însă sunt optimiști cu privire la obținerea licenței pentru sezonul următor.

Cea mai recentă găselniță a „câinilor” pentru a strânge bani este un amical de gală, care se va disputa la finalul lunii martie, pe stadionul Olimpic din Kiev, contra echipei legendarului Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fanii lui Dinamo, în vizorul presei internaționale. Francezii prezintă drama alb-roșiilor

Publicația franceză La Grinta a aflat despre situația de la Dinamo și despre eforturile făcute de fanii din DDB pentru a salva clubul. Ei compară întâmplările din Ștefan cel Mare cu ceea ce se întâmplă la Vardar Skopje, în Macedonia, unde tot fanii luptă pentru salvarea unui club istoric. „Poveștile sunt similare: două echipe de tradiție, doi patroni străini, iluzii vândute, apoi dispariții care au lăsat în urmă situații financiare dramatice pe care doar fanii par a fi capabili să le rezolve”, notează publicația din Hexagon.

Pentru a înțelege mai bine situația din „Groapă”, francezii au luat legătura și cu unul dintre suporterii fanatici ai clubului, membru și el al programului DDB, care a explicat că situația din Ștefan cel Mare nu era prea roz nici înainte de venirea spaniolilor. „Înainte să vină Cortacero, erau puțini bani la Dinamo, dar situația financiară era cumva stabilă. Când au ajuns ei, au prezentat un proiect grandios, care presupunea o investiție de 30 de milioane de euro în următorii doi ani. Toată lumea a fost încântată. Ionuț Negoiță nu și-a bătut capul să verifice de două ori dacă oamenii au bani sau nu, el a vrut doar să scape de club și asta a și făcut”, a prezentat situația Dragoș Daniel Stochița.

ADVERTISEMENT

De asemenea, fanul dinamovist a relatat și modul în care castelul de nisip al spaniolilor s-a dărâmat cât ai zice „la proxima semana”. Stochița a prezentat acțiunea-fulger prin care spaniolii au băgat Dinamo în noroi și au adus-o mai aproape decât oricând de faliment. „Au adus vreo 20 de jucători cu salarii extravagante, de până la 750.000 de euro anual. Dar când a venit vorba să plătească salarii și facturi, s-a descoperit că n-au niciun ban. Au adus doar vreo 150-200 de mii de euro, asta-i tot. În septembrie, Cortacero a plecat din țară și s-a mai întors doar în decembrie cu noi promisiuni deșarte”.

35.000 de euro lunar a fost salariul oferit de Dinamo lui Borja Valle;

a fost salariul oferit de Dinamo lui Borja Valle; 25.000 de euro lunar a fost salariul pe care a venit la Dinamo Rene Hinojo, portar de rezervă în vârstă de 38 de ani.

Pățaniile fanilor din DDB UK: „Avem suporteri monitorizați de poliție”

Francezii remarcă structura extrem de complexă pe care a ajuns să o reprezinte DDB. Programul lansat de suporteri în 2018 „este o comunitate incredibilă cu membri în întreaga lume și cu divizii în Germania, Canada, Spania, Franța și Marea Britanie, printre altele”, după cum susține un alt fan dinamovist. De asemenea, francezii au cercetat progresul financiar reușit de suporterii lui Dinamo și au prezentat o parte din culisele „contabile” ale „câinilor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu avem de ales, iubim clubul. Nu o să-l abandonăm. Când am pornit pe acest drum, nu ne dădea nimeni nicio șansă. Nimeni nu a crezut în noi, oamenii din media ziceau că vom aduna maximum 2.000 de oameni, dar acum suntem aproape 14.500. Sunt oameni care plătesc cotizații anuale a căror valoare variază de la 48 la 19.480 de euro. Anul trecut, am băgat în club aproximativ 1,5 milioane de euro din buzunarele noastre. 10% din sumă a venit din Marea Britanie”, le-a mai spus Stochița francezilor.

Contribuția „câinilor britanici” a atras și atenție nedorită. Mai exact, autoritățile din Marea Britanie au fost alarmate de sumele mari de bani transferate din Regat în România și a început să monitorizeze îndeaproape conturile fanilor. „A trebuit să ne adaptăm, să ne supunem regulilor și să trimitem banii în mod impecabil în România, din punct de vedere legal. Avem acum 6-7 băieți ale căror conturi bancare sunt blocate, pentru că au trimis sume de bani prea mari în țară. Sunt monitorizați, dar vom găsi o cale, pentru că trebuie să continuăm”, a mai spus fanul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

1.500.000 de euro susțin cei din DDB că au adus în clubul Dinamo din cotizații și donații;

susțin cei din DDB că au adus în clubul Dinamo din cotizații și donații; 19.480 de mii de euro este cea mai generoasă subscripție anuală pe care și-o poate asuma un suporter implicat în DDB.

Ce buget ar putea avea Dinamo în sezonul viitor: 8.000.000 de euro!

După ce au prezentat cele mai importante repere financiare ale „lucrării” dezastruoase făcute de spaniolii veniți ca salvatori în Ștefan cel Mare, francezii i-au întrebat pe fanii din DDB și despre modul în care au reușit să stabilizeze situația în acest sezon. „Din august încoace, doar noi am adus bani la Dinamo. În prezent, situația e stabilă. Am negociat cu fiecare membru al echipei și am reușit să ajungem la înțelegeri și cu 90% și dintre cei care au plecat. Au acceptat să primească mai puțini bani decât ar fi trebuit. Important a fost, pentru noi, să nu se ajungă la UEFA, pentru că am fi riscat falimentul.

La finalul lui martie, va trebui să avem neapărat 850.000 de euro la dispoziție pentru a obține licența. Dar nu avem dubii că vom reuși. Nu cred că va veni alt investitor în vară, așa că va trebui să ne implicăm și mai mult din punct de vedere financiar. Trebuie să evităm retrogradarea sportivă, jucătorii sunt recunoscători față de fani. Dar momentan ne bazăm mult și pe drepturile TV, fără de care ar fi dificil să supraviețuim. Am semnat un contract de colaborare cu Suzuki și urmează să ni se alăture și niște instituții financiare importante. Ar trebui să facem rost de un buget de aproximativ 8.000.000 de euro pentru următorul sezon. Suficient pentru România. De exemplu, campioana CFR Cluj nu are un buget mai mare de atât! Încercăm să cumpărăm și acțiunile spaniolilor, dar deocamdată am fost refuzați”, a mai spus Stochița.

ADVERTISEMENT

Francezii au concluzionat că situația de la Dinamo este una stabilă momentan și asta doar datorită suporterilor. „În tot cazul, acest istoric club al României pare să fi intrat, în sfârșit, pe niște mâini bune. Dorința excepțională a suporterilor, ajutorul lor și iubirea față de culori sunt singurele elemente care asigură un viitor acestei echipe, în acest moment”, au încheiat cei de la La Grinta amplul material dedicat suporterilor dinamoviști.