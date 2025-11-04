Sport

De 122 de ani nu a mai reușit Arsenal asta! Performanță uluitoare pentru „tunarii” lui Arteta

Arsenal continuă forma fabuloasă sub comanda lui Mikel Arteta și reușește o performanță uluitoare: opt meciuri consecutive fără gol primit, record neatins din 1903.
Alex Bodnariu
04.11.2025 | 23:06
Arsenal e, poate, cea mai în formă echipă din fotbalul mondial. „Tunarii” s-au impus marți seara și în fața cehilor de la Slavia Praga, cu 3-0 în deplasare, iar formația lui Mikel Arteta a ajuns la 8 meciuri consecutive fără gol primit — o performanță care nu a mai fost atinsă de 122 de ani!

Mikel Arteta face minuni la Arsenal. Echipa de pe Emirates pare imbatabilă în acest moment. Arsenal s-a impus clar în Cehia, scor 3-0. Saka a deschis scorul dintr-un penalty, iar mai apoi Merino a semnat o dublă.

A fost al optulea meci al celor de la Arsenal în care nu au primit gol, o performanță uluitoare pentru fotbalul modern. „Tunarii” se apără impecabil și par capabili, în sfârșit, să se impună în Premier League și, de ce nu, și în UEFA Champions League.

Din anul 1903, Arsenal nu a mai reușit să ajungă la 8 meciuri la rând fără gol primit. Olympiakos, West Ham, Fulham, Atletico Madrid, Crystal Palace, Brighton, Burnley și acum Slavia Praga au fost echipele care s-au dovedit neputincioase în fața londonezilor.

Puștiul de la Arsenal a devenit cel mai tânăr fotbalist care joacă în Champions League

Nu a fost singurul record bătut în meciul de la Praga. Max Dowman, jucătorul lui Arsenal, a devenit cel mai tânăr fotbalist care prinde minute într-o partidă din UEFA Champions League. El a debutat la doar 15 ani și 308 zile.

„Dacă reușim să anulăm acel pericol pozițional, adversarii vor avea foarte puține modalități de a marca. Am fi putut face unele lucruri mai bine, dar, în același timp, am făcut și multe foarte bine. Am fost echilibrați emoțional. Cred că scorul final a părut confortabil, însă meciul a fost departe de a fi unul ușor”, a declarat Mikel Arteta, antrenorul celor de la Arsenal, după victoria cu Slavia Praga.

