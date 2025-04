„De-abia aștept să vină Paștele, să mănânc și eu ceva!”. Dumitru Dragomir nu mai suportă dieta cu care a slăbit 10 kilograme

, iar acum . Dumitru Dragomir a ținut o dietă în ultima perioadă, iar rezultatele sunt cu adevărat impresionante.

Dumitru Dragomir: „Am slăbit 10 kilograme! De-abia aștept să vină Paștele ca să mă apuc și eu de mâncat”

În cadrul „Profețiilor lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a transmis că a slăbit nu mai puțin de 10 kilograme într-o lună și jumătate. Dieta fostului șef de la LPF a fost una strictă, iar acum acesta așteaptă Paștele pentru a putea mânca mai mult.

„10 kilograme aveam slăbite dimineață. De abia aștept să vină Paștele ca să mă apuc și eu de mâncat. Ți-am spus, o visez pe mama că fuge cu gogoși după mine.

Eu sunt omul dracu, dacă îmi propun ceva, nu există să nu fac. Dimineața mănânc două ouă, cu un sfert de castravete și două roșii cherry. Mai bag și un pic de humus, dar nu mult.

„Prima dată slăbește capul, dar fără nas”

La prânz mănânc ori bucată de pește bun cu o salată, ori mănânc o bucățică de carne, dar să nu aibă mai mult de 100 de grame, cu o salată mare, și doar atât la masa de prânz.

Seara mănânc o supă, cel puțin așa am făcut aseară, am mâncat o supă de urzici. E foarte bună supa de urzici. Am slăbit 10 kilograme într-o lună și jumătate.

De dimineață aveam exact 10 kilograme lipsă. Sunt mândru de mine, dar să știi că mă zbârcesc și e nasol… Nu-mi place slăbirea. Prima dată slăbește capul, dar fără nas. În rest, slăbești peste tot”, a declarat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.