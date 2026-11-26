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Universitatea Craiova a avut nevoie de doar trei minute pentru a simți pe propria piele forța fotbalului din Premier League. Brighton a deschis scorul pe Amex Stadium după o combinație spectaculoasă, executată în viteză. Englezii au făcut șah-mat defensiva oltenilor, care nu au înțeles aproape nimic din construcția adversarilor.

Brighton, lecție de fotbal pentru Universitatea Craiova. Gol marcat după doar trei minute

Brighton a avut nevoie de doar câteva pase pentru a dezorganiza complet defensiva Universității Craiova. A fost o combinație în stil tiki-taka, desprinsă parcă din jocurile de pe PlayStation.

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André a trimis balonul în lateral, la Ferdi Kadıoğlu. Turcul a părut că expediază o centrare defectuoasă, însă mingea a ajuns la Charalampos Kostoulas. Grecul a continuat rapid combinația cu Jack Hinshelwood, care a trimis în gura porții, de unde Ibrahim Osman a avut de îndeplinit o simplă formalitate. Totul s-a petrecut în doar câteva secunde. Fotbaliștii Universității Craiova au fost prinși pe picior greșit și nu au reușit să anticipeze traseul mingii. Vezi video .

Universitatea Craiova, parcurs excelent în Conference League înaintea deplasării în Anglia

din postura de echipă neînvinsă în faza principală a Conference League. Elevii lui Filipe Coelho au remizat cu Getafe, scor 1-1, după care au obținut două victorii consecutive, cu Inter d’Escaldes (3-1) și Egnatia (2-0).

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Cu șapte puncte acumulate din nouă posibile, oltenii ocupau locul opt înaintea confruntării de pe Amex Stadium, ultima poziție care asigură calificarea directă în optimile de finală. Gruparea din Bănie mai are de disputat două partide europene în luna decembrie. Craiovenii vor face o deplasare lungă în Kazahstan, după care vor primi vizita danezilor de la FC Copenhaga.

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Programul complet al Universității Craiova în faza principală a Conference League: