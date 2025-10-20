Sport

“De aia te urăște toată lumea!” Vinicius, în centrul unui dublu-scandal la ultimul meci al lui Real Madrid înainte de El Clasico

Madrilenii au învins greu la Getafe, care a avut doi eliminați, într-un meci în care brazilianul Vinicius a intrat în conflict cu adversarii și cu antrenorul gazdelor
Catalin Oprea
20.10.2025 | 07:45
De aia te uraste toata lumea Vinicius in centrul unui dubluscandal la ultimul meci al lui Real Madrid inainte de El Clasico
ULTIMA ORĂ
Vinicius și-a dat din nou în petec la Real Madrid FOTO X
ADVERTISEMENT

Real Madrid a învins, în deplasare, scor 1-0, pe Getafe, în etapa a 9-a din La Liga. Madrilenii sunt primii în clasament, cu 24 de puncte, faţă de 22 ale Barcelonei. Duminică, 26 octombrie, este primul El Clasico al sezonului, pe terenul celor de la Real Madrid.

Getafe a avut doi fotbaliști eliminați, Mbappe a salvat Realul

A fost 0-0 la pauza meciului de pe Coliseum Alfonso Perez, iar soarta înfruntării s-a decis abia în ultimul sfert de oră. Mai întâi a fost eliminat cu roşu direct Allan Nyom, abia intrat pe teren, în minutul 76.

ADVERTISEMENT

El a fost eliminat un minut mai târziu. Mbappe a profitat şi a deschis scorul, în minutul 80. Apoi, în minutul 84, Sancris a primit al doilea galben şi să lase gazdele în nouă jucători. Intrarea lui Vinicius pe teren și expulzările lui Nyom și Sancris au ridicat nivelul de tensiune pe teren.

Cea mai dură confruntare a fost cea dintre Iglesias și Vinicius, petrecută după expulzarea lui Sancris. Ea a fost surprinsă de camerele de luat vederi. “De aceea toată lumea te urăște”, i-a spus jucătorul de la Getafe lui Vini.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Brazilianul Vinicius, acuzat de lipsă de respect

Acesta a ripostat, repetând de câteva ori: “Sunt foarte bun”. “Învață de la coechipierii tăi”, i-a replicat Iglesias, care a fost calmat de Militao și Mbappé. „Sunt lucruri care rămân pe teren, dar care nu pot fi permise. Când nu există respect, se întâmplă asta”, a declarat Iglesias la finalul meciului, referindu-se la Vinicius.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”

Vinicius, recunoscut pentru atitudinea lui provocatoare, nu numai că l-a înfruntat pe Iglesias, dar a avut și un schimb de replici cu antrenorul lui Getafe. “Nu trebuia să vină să vină să mă provoace”, a explicat Jose Bordalás, care a dat câteva detalii.

Incidentul s-a petrecut după ce jucătorul abia intrat pe teren, Allan Nyom, a fost eliminat. Vini s-a dus către antrenorul lui Getafe și i-a spus acestuia că este foarte bun la schimbări. Ceea ce l-a enervat teribil pe tehnician.

ADVERTISEMENT

Vini l-a luat la mișto și pe antrenorul gazdelor

“Vinicius a venit la mine să-mi spună că a fost o schimbare foarte bună. Nu e nimic de explicat, este ceea ce mi-a spus, i-am zis să se dedice jocului”, a declarant Bordales, care a contestat și decizia arbitrului.

L-am auzit pe al patrulea oficial care i-a spus că e de roșu. A fost un fault spectaculos, dar cu cartonaș galben s-ar fi fost rezolvat fără nicio problemă. Vinicius exagerează, își atinge fața și Nyom este eliminat pe nedrept”, a punctat antrenorul lui Getafe, echipă aflată pe locul 12.

Fostul fotbalist s-a îmbogățit cu 7 milioane de euro. Profit formidabil pe vila...
Fanatik
Fostul fotbalist s-a îmbogățit cu 7 milioane de euro. Profit formidabil pe vila cumpărată în urmă cu doar 4 ani
Bogdan Baratky a identificat adevărata durere a „câinilor” după Dinamo – Rapid 0-2...
Fanatik
Bogdan Baratky a identificat adevărata durere a „câinilor” după Dinamo – Rapid 0-2 și inovațiile lui Gâlcă: „Ar fi și păcat să ne oprim acum, nu-i așa?”
Derby anulat din cauza conflictelor între suporteri și poliție! 15 persoane au fost...
Fanatik
Derby anulat din cauza conflictelor între suporteri și poliție! 15 persoane au fost rănite. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe...
iamsport.ro
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe U Cluj! Cine le-a luat fața lui Bergodi și Mutu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!