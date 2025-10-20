“De aia te urăște toată lumea!” Vinicius, în centrul unui dublu-scandal la ultimul meci al lui Real Madrid înainte de El Clasico

ADVERTISEMENT

Real Madrid a învins, în deplasare, scor 1-0, pe Getafe, în etapa a 9-a din La Liga. Madrilenii sunt primii în clasament, cu 24 de puncte, faţă de 22 ale Barcelonei.

Getafe a avut doi fotbaliști eliminați, Mbappe a salvat Realul

A fost 0-0 la pauza meciului de pe Coliseum Alfonso Perez, iar soarta înfruntării s-a decis abia în ultimul sfert de oră. Mai întâi a fost eliminat cu roşu direct Allan Nyom, abia intrat pe teren, în minutul 76.

El a fost eliminat un minut mai târziu. Mbappe a profitat şi a deschis scorul, în minutul 80. Apoi, în minutul 84, Sancris a primit al doilea galben şi să lase gazdele în nouă jucători. Intrarea lui Vinicius pe teren și expulzările lui Nyom și Sancris au ridicat nivelul de tensiune pe teren.

Cea mai dură confruntare a fost cea dintre Iglesias și Vinicius, petrecută după expulzarea lui Sancris. Ea a fost surprinsă de camerele de luat vederi. “De aceea toată lumea te urăște”, i-a spus jucătorul de la Getafe lui Vini.

Brazilianul Vinicius, acuzat de lipsă de respect

Acesta a ripostat, repetând de câteva ori: “Sunt foarte bun”. “Învață de la coechipierii tăi”, i-a replicat Iglesias, care a fost calmat de Militao și Mbappé. „Sunt lucruri care rămân pe teren, dar care nu pot fi permise. Când nu există respect, se întâmplă asta”, a declarat Iglesias la finalul meciului, referindu-se la Vinicius.

, nu numai că l-a înfruntat pe Iglesias, dar a avut și un schimb de replici cu antrenorul lui Getafe. “Nu trebuia să vină să vină să mă provoace”, a explicat Jose Bordalás, care a dat câteva detalii.

Incidentul s-a petrecut după ce jucătorul abia intrat pe teren, Allan Nyom, a fost eliminat. Vini s-a dus către antrenorul lui Getafe și i-a spus acestuia că este foarte bun la schimbări. Ceea ce l-a enervat teribil pe tehnician.

Vini l-a luat la mișto și pe antrenorul gazdelor

“Vinicius a venit la mine să-mi spună că a fost o schimbare foarte bună. Nu e nimic de explicat, este ceea ce mi-a spus, i-am zis să se dedice jocului”, a declarant Bordales, care a contestat și decizia arbitrului.

“L-am auzit pe al patrulea oficial care i-a spus că e de roșu. A fost un fault spectaculos, dar cu cartonaș galben s-ar fi fost rezolvat fără nicio problemă. Vinicius exagerează, își atinge fața și Nyom este eliminat pe nedrept”, a punctat antrenorul lui Getafe, echipă aflată pe locul 12.