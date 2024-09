De aici a început ascensiunea lui Albion Rrahmani! Fanatik a vizitat stadionul unde a făcut primii paşi în fotbal. Video

Albion Rrahmani este unul dintre cei mai în formă jucători ai Kosovo înaintea meciului cu România, după transferul de la Rapid la Sparta Praga. Înaintea partidei de la Pristina, FANATIK a vizitat stadionul unde atacantul de 24 de ani a făcut primii paşi în fotbal, un micuţ club aflat la 39 de kilometri de capitala Kosovo.

Ascensiunea lui Albion Rrahmani a început la FK Llapi, o echipă cu un stadion de 3.300 de locuri

În centrul oraşului Podujevo, printre blocuri, se află stadionul “Zahir Pajaziti” al clubului FK Llapi, vicecampioana sezonului trecut din Kosovo. Vorbim de o echipă care în 2024 a împlinit 91 de ani şi care se concentrează să crească tineri fotbalişti. Printre cei care au început fotbalul aici se numără şi Albion Rrahmani, născut pe 31 august 2000 la Podujevo.

ADVERTISEMENT

Stadionul “Zahir Pajaziti” este înconjurat de locuinţe şi de magazine, astfel că nu poate fi găsit fără ajutorul hărţilor online. În urmă cu 17 ani, la FK Llapi începea să afle Albion Rrahmani primele taine ale fotbalului. Unul dintre angajaţii clubului, aflat pe gazon atunci când echipa FANATIK a vizitat arena, şi-a adus aminte de atacantul care deja face furori în Cehia, la Sparta Praga.

“Aici şi-a începutul junioratul Albion şi a stat până la 18 ani şi jumătate”, ne-a spus bărbatul care ne-a fost ghid pe stadionul “Zahir Pajaziti” din Podujevo.

ADVERTISEMENT

Amintirile lui Albion Rrahmani din primii ani de juniorat la FK Llapi

FANATIK, Albion Rrahmani şi-a adus aminte de primii paşi în fotbal. Atacantul de la Sparta Praga a crescut cu imaginea tatălui său, Driton Rrahmani, un fost mare fotbalist din istoria Kosovo.

“Tatăl meu a jucat fotbal și a avut o carieră foarte bună. De la el am moștenit talentul. Am început cu el prima dată. M-a antrenat mult și de asta am început fotbalul, datorită tatălui meu. Nu mai știu anul, dar știu că aveam foarte multe mingi în casă. Tata le aducea. Mereu mă jucam cu frații și cu verișorii mei. Dar, cu siguranță, prima minge am primit-o de la tata.

ADVERTISEMENT

A jucat în Kosovo, a avut o carieră foarte bună acolo. A fost și cel mai bun jucător din Kosovo. Toată lumea îl place, a fost un jucător foarte bun. Sunt mândru de el! Mergeam afară să joc fotbal cu prietenii mei. Am început la vârsta de 9-10 ani să joc și nu m-am mai oprit de atunci…

Am avut o copilărie foarte fericită. Poate nu aveam totul, dar a fost foarte bine. M-am născut după război, în anul 2000. Deci nu am prins acele vremuri. Cred că e mai bine când nu ai totul și lupți pentru ceea ce vrei să obții. Iar acum cred că este momentul meu și vreau să îl trăiesc la maximum”, spunea, în interviul pentru FANATIK, Albion Rrahmani.

ADVERTISEMENT

Şi Ermal Krasniqi a trecut pe la FK Llapi, club cu doi jucători în lotul Kosovo pentru meciul cu România

Albion Rrahmani nu este singurul fotbalist trecut prin SuperLiga care a evoluat pentru FK Llapi. La clubul din Podujevo a evoluat şi Ermal Krasniqi, fotbalist care a jucat pentru CFR Cluj şi Rapid. Mijlocaşul ofensiv al Spartei Praga a ajuns în vara lui 2018 la FK Llapi, însă a bifat doar 45 de minute, iar după şase luni a semnat cu Ferizaj.

În lotul selecţionatei Kosovo pentru meciurile cu România şi Cipru, Franco Foda a convocat doi jucători de la FK Llapi. Pe Ilir Avdyli, portar de 34 de ani şi fără nicio selecţie până acum, şi pe Ilir Krasniqi, fundaş de 24 de ani şi cu şapte selecţii.

Cu investiţii mici, FK Llapi a produs un fotbalist vândut de Rapid cu 4.500.000 de euro

Investiţiile în infrastructura sportivă din Kosovo sunt mici, lucru care poate fi observat cu uşurinţă şi la FK Llapi. Chiar şi în aceste condiţii, clubul din Podujevo a reuşit să producă un fotbalist de cinci stele. Transferat de giuleşteni la începutul sezonului trecut, contra sumei de 1.350.000 de euro, atacantul de 24 de ani a semnat în această vară cu Sparta Praga.

FANATIK pentru Albion Rrahmani, însă suma ar putea să mai urce, cu ajutorul bonusurilor, spre 5.000.000 de euro. De asemenea, giuleştenii au păstrat 15% dintr-un viitor transfer.

De ce stadionul din Podujevo este numit “Zahir Pajaziti”

Zahir Pajaziti este un mare erou pentru Kosovo, motiv pentru care stadionul din Podujevo a primit numele acestuia. A fost primul comandat al UCK (Armata de Eliberare din Kosovo) şi s-a născut 1 noiembrie 1962 în Podujevo. La 34 de ani, pe 31 ianuarie 1997, a fost ucis într-o luptă cu forţele sârbe.

La 11 ani de la moartea lui Zahir Pajaziti, Fatmir Sejdiu, preşedintele ţării, l-a declarat “Erou al Kosovo”. În Pristina, la 550 de metri de stadionul unde se va disputa meciul Kosovo – România, a fost ridicată o statuie a fostului mare luptător.

Albion Rrahmani si-a inceput junioratul la FK Llapi