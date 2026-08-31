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, într-un meci spectaculos și intens, iar cei aproximativ 600 de suporteri olteni prezenți în deplasare au avut un mesaj clar pentru favoriții lor. La finalul partidei, fotbaliștii lui Filipe Coelho au mers în fața Peluzei Nord Craiova, unde au cântat împreună cu fanii și au scandat numele lui Nae Ungureanu, legenda Craiovei Maxima care s-a stins din viață în această săptămână.

600 de olteni la Rapid – Universitatea Craiova și un moment special pentru Nae Ungureanu

Suporterii Universității Craiova au făcut deplasarea în număr mare pentru duelul cu Rapid, aproximativ 600 de fani ocupând sectorul rezervat oaspeților. Pe durata partidei, aceștia și-au susținut neîncetat echipa, iar după fluierul final au creat unul dintre cele mai frumoase momente ale serii.

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Jucătorii Universității Craiova au mers în fața galeriei și au cântat alături de suporteri. Printre scandările venite din peluză s-a auzit și numele lui . A fost un moment încărcat de emoție, în care fotbalul a trecut pentru câteva minute în plan secund. Legenda Craiovei Maxima a fost comemorată de suporteri și de jucători chiar în mijlocul Giuleștiului, într-o atmosferă care a arătat încă o dată legătura dintre campioana României și fanii săi, chiar și după momentele grele din ultima săptămână din Bănie.

„De aici începe lupta pentru campionat!” Ce mesaj au transmis oltenii după 1-1 cu Rapid

După cântecele tradiționale pe care le fredonează împreună cu fotbaliștii, Peluza Nord Craiova a avut un mesaj direct pentru jucători. Remiza din Giulești nu a fost privită ca un capăt de drum, ci ca un punct de plecare pentru lupta din acest sezon.

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Suporterii le-au cerut fotbaliștilor atitudine și le-au transmis că obiectivul rămâne unul singur: campionatul! Apoi, întreaga peluză a început să cânte „Campionii”, într-un moment care a închis seara într-o atmosferă spectaculoasă: „De aici începe lupta pentru campionat. Atitudine, îi mâncăm, noi suntem campionii!”, a fost mesajul transmis de Peluza Nord Craiova după remiza cu Rapid.

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Mesajul galeriei a continuat în aceeași notă mobilizatoare, suporterii cerându-le jucătorilor să transforme punctul obținut în Giulești într-un punct de plecare pentru următoarele meciuri. „Haideți, băieții, acum încep meciurile grele în campionat. E anul nostru!”, au scandat fanii olteni.

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Scandări rasiste și injurii între cele două galerii după ultimul fluier

Finalul partidei dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost tensionat în tribune. Cele două galerii au continuat duelul de la distanță, cu scandări rasiste, injurii și replici dure, dar și cu momente în care și-au aplaudat favoriții.

În sectorul oaspeților s-a scandat „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani”, moment întâmpinat cu huiduieli și fluierături din partea suporterilor Rapidului. Din Peluza Sud au venit, la rândul lor, scandări jignitoare la adresa formației din Bănie. Fotbaliștii giuleșteni au rămas, apoi, câteva minute în fața peluzei, unde au fost aplaudați de suporteri. „Hai Rapid, ale, Rapid este totul pentru mine, ale”, au cântat fanii alb-vișiniilor.