De aici pornește aventura Universității Craiova în Liga Campionilor. Mezokovesd, orășelul cu băi termale, două benzinării și un concert duminica seara. Reportaj Fanatik

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Peste 600 de kilometri sunt între Craiova și Mezokovesd, orășelul din partea de nord-est a Ungariei, unde campioana României va disputa miercuri de la ora 20:00 (ora de acasă) turul dublei cu ML Vitebsk din Belarus. O distanță ce poate fi parcursă din Bănie până aici, la Mezokovesd, o localitate cu puțin peste 15.000 de locuitori, în circa 8 ore și jumătate, pe șosea.

Mezokovesd, locul de unde pornește aventura Universității Craiova în Liga Campionilor. Liniște, relaxare și biciclete

Universitatea Craiova va disputa primul meci oficial în preliminariile Ligii Campionilor pe arena locală din Mezokovesd. 8 iulie este ziua în care începe urcușul Golgotei pentru campionii lui Felipe Coelho, la o lună și jumătate după ce și-au adjudecat matematic titlul în fața Universității Cluj.

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Meciul tur cu , se va juca aici, în Ungaria, la Mezokovesd, locație aleasă de formația considerată gazdă de UEFA. FANATIK este la locul faptei de duminică, 5 iulie, oferind zilnic informații despre partida de miercuri seara. E drept că bielorușii au fost mai rapizi decât noi, pentru că au ajuns în Ungaria din 2 iulie pentru a pregăti dubla cu oltenii. Și tot aici vor sta și până pleacă spre Craiova pentru manșa decisivă.

Ce poți găsi într-o localitate de 15.000 de locuitori, plasată la joncțiunea dintre Marea Câmpie și munți? Nu prea multe, dar așezarea te surprinde plăcut cu temperatura super-acceptabilă pentru luna lui cuptor, cu liniștea care-ți țiuie în urechi, cu bicicletele care par mai multe decât mașinile… E foarte multă curățenie, iarba tăiată „la centimă”, oameni ici-colo pe străzi. Asta în zona băilor termale, acolo unde sunt cazate ambele .

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Două benzinării, câteva magazine, o biserică ce păzește localitatea și concertul de duminică seara!

În zona orașului, , e pustiu pe timpul zilei. Două benzinării, nu foarte departe una de alta, câteva magazine de o parte și de alta a arterei principale, dar neapărat vestitele brutării ungurești. Acestea-l au reprezentant în România pe Laszlo Dioszegi, cel care a deprins toate tainele celebrei pâini de la proprii părinți… Ceva mai multă animație este în zona stadionului, mai ales la final de săptămână.

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Duminica seara nu găsești loc să arunci un ac la concertul din zona lacului. Tineri, oameni mai în vârstă, dar și copilași în leagăne, care ar trebui să doarmă acasă la ora aia, dar părinții vor să-i crească… modern. E aproape de ora 23 când zona e sold-out. În fața scenei e nebunie, în jur, pe margine, sunt oameni care ascultă muzica și servesc un kurtos kalacs, o înghețată, dar neapărat ceva lichid. Și neapărat cu grade mai multe decât afară…

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De la circa 300 de metri „îi păzește” biserica de peste lac, parcă Cel de Sus, prin cele două turnuri, veghează la gălăgia de la miezul nopții. Nu e niciun capitol din „Departe de lumea dezlănțuită” al lui Thomas Hardy din nord-vestul Angliei. și realitatea anului 2026. Nu trec decât 12 ore de la concertul de week-end și zona e debarasată de tot. Nu o mai recunoști. Dacă nu ar fi băieții care mai strâng niște cabluri la scenă, ai spune că ai visat „căluți de mare” pe malul lacului atât de liniștit a doua zi.

Pe stadionul unde e Vitebsk – Craiova a jucat și Steliano Filip în tricoul celor de la Mesokovesd Zsory

Lângă zona de concerte, cum aminteam, este stadionul pe care se va disputa Vitebsk – Universitatea Craiova. Există legături, inclusiv fotbalistice, cu Mesokovesd, nu doar faptul că urbea din comitatul cu capitala la Miskolc este înfrățită cu Târgu Secuiesc. Printre altele.

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Într-adevăr, la echipa locală a jucat în 2023, din ianuarie până de Crăciun, fostul dinamovist Steliano Filip. Echipa era atunci în prima divizie maghiară, iar Filip a jucat 26 de meciuri și a dat o pasă de gol! Pentru cine-i verifică CV-ul, observă surprins că Mesokovesd este a doua formație, după Dinamo, pentru care Steliano a jucat cel mai mult în carieră. Cu doar… 26 de meciuri!

Acum Mesokovesd Zsory este în liga secundă, pe care a terminat-o pe locul 5 în ultima ediție. . Probabil exact ce are nevoie o echipă tehnică, așa cum este Craiova. Sunt puține locuri de parcare pe strada din față, dar nu vor fi probleme la acest meci care se joacă fără spectatori. La partidele cu porțile deschise, cele aproape 4200 de locuri se ocupă în mare parte, iar cei care vin cu mașina o lasă în zona din jurul lacului.

15.413 locuitori are Mesokovesd, conform ultimului recensământ, din 1 ianuarie 2025

4183 de locuri este capacitatea stadionului din Mesokovesd, pe care se va disputa Vitebsk – Universitatea Craiova

Mesokovesd, renumit pentru băile termale cu apă sulfuroasă! O zi la ștrand costă circa 80 de lei, cam ca 3 ore la Therme în București

Nu am apucat să ajungem încă la Muzeul agriculturii sau la Casa memorială a vinului Kis Janko, dar mai avem timp. V-am spus că în zona „termală” a orașului, animația este alta. Aici sunt cazate și , și Universitatea Craiova, la vreo 4-5 minute de mers pe jos între cele două hoteluri. Doar că oltenii sunt „mai la lume”, în timp ce bielorușii stau într-o bază de pregătire unde nu intri de capul tău. Lângă „Etalon Sporthotel” sunt terenurile de antrenament, acolo unde antrenorul lor a refuzat să primească FANATIK la ședințele de pregătire.

Deși managerul sportiv părea dispus să accepte negocierea celor „5 minute de poze”, Sokolinski s-a făcut roșu la față și nu a mai dorit să discute nimic. „Doar la antrenamentul oficial!”. În fine. Mici detalii din zilele dinaintea furtunii. Zile în care am avut timp să aflăm și pentru ce este cel mai cunoscut Mesokovesd.

Este vorba despre apele termale sulfuroase, căutate de oamenii veniți la tratamente pentru boli reumatice, leziuni ortopedice, inflamații articulare, afecțiuni ginecologice. Am căutat detalii. Totul a pornit în 1939, când a fost descoperit un izvor de apă medicinală cu conținut ridicat de sulf, la 72 de grade. Se făcea un banal foraj petrolier și a țâșnit la suprafață respectivul izvor pe moșia familiei lui Lajos Szory, parlamentar din acele timpuri.

După 87 de ani, în vara lui 2026, pensiunile din jur sunt destul de ocupate, dar mai ales casele de vacanță, multe închiriate de turiști veniți în zonă. Ștrandul din apropierea hotelului unde este cazată este plin. Intrarea pentru o zi costă 5500 de forinți, circa 80 de lei. Ca o comparație, cam cât 3 ore la Therme, în București. Dar nu e timp de vacanță. Craiova a venit aici să joace fotbal, să facă primul pas spre visul Ligii Campionilor.