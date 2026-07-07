Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

De asta a ratat Messi penalty-ul din meciul cu Egipt! Prietenul lui Ronaldo i-a „făcut vrăji” din spatele porții. Video

Leo Messi (39 de ani) a fost aproape să îngroape Argentina la Cupa Mondială. De ce a ratat, de fapt, superstarul penalty-ul din meciul cu Egipt, din optimile de finală.
Traian Terzian
07.07.2026 | 23:07
De asta a ratat Messi penaltyul din meciul cu Egipt Prietenul lui Ronaldo ia facut vraji din spatele portii Video
ULTIMA ORĂ
S-a aflat motivul pentru care Leo Messi (39 de ani) a ratat penalty în duelul cu Egipt. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Argentina a reușit o ”remontada” fabuloasă în partida cu Egipt, revenind de la 0-2 și impunându-se cu 3-2 pe final. Leo Messi a fost din nou eroul ”Pumelor”, însă la fel de bine putea fi și personajul negativ după ce a ratat un penalty.

Adevăratul motiv pentru care Messi a ratat penalty cu Egipt

După ce a încasat gol după un sfert de oră, Argentina ar fi putut să egaleze șase minute mai târziu. Arbitrul Francois Letexier a dictat destul de ușor penalty după un duel între Haissem Hassan și Nicolas Tagliafico, iar Messi și-a asumat responsabilitatea.

ADVERTISEMENT

Deși ratase de la punctul cu VAR în întâlnirea cu Austria din faza grupelor, starul Argentinei nu s-a gândit nicio secundă să lase pe altcineva să execute. Doar că șutul său a fost parat de portarul Mostafa Shobeir și astfel a devenit cel mai slab executant de penalty-uri din istoria Mondialelor.

Pe rețelele de socializare au apărut fotografii și videoclipuri cu adevăratul motiv pentru care Messi nu a înscris de la 11 metri. Iar acesta este că a fost deranjat în momentul execuției de un mare fan al rivalului său de o viață Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim...
Digi24.ro
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev

Este vorba de celebrul vlogger IShowSpeed, pe numele său real Darren Watkins Jr. Acesta se afla exact în spatele porții egiptenilor și a făcut tot ce i-a stat în putință să-l bruieze pe fotbalistul argentinian. Și se pare că a reușit.

ADVERTISEMENT
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi...
Digisport.ro
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție

Messi s-a revanșat pe finalul jocului

Într-un final cu adevărat nebun și în care puțini mai credeau că Argentina ar putea să întoarcă rezultatul de 0-2 înregistrat pe tabela de marcaj cu mai puțin de 15 minute rămase până la final. minunea s-a produs. Și a venit din gheata magică a lui Messi.

ADVERTISEMENT

Uriașul fotbalist a pasat decisiv la reușita de 1-2 a lui Cristian Romero, pentru ca apoi să înscrie golul de 2-2 și să aducă nebunia în tribune. În minutele de prelungire, Enzo Fernandez a marcat pentru 3-2 și drumul Argentinei către apărarea coroanei supreme va continua.

Cu reușita în fața Egiptului, Leo Messi a devenit primul jucător din istorie care înscrie consecutiv în șase meciuri eliminatorii la Cupa Mondială. El a ajuns la 8 goluri la acest turneu final și l-a egalat pe Guillermo Stabile, care era singurul jucător argentinian din toate timpurile care marcase tot atâtea goluri la o singură ediție, la cea inaugurală din 1930.

ADVERTISEMENT
4.40 e cota BETANO pentru ca Argentina să câștige Cupa Mondială 2026
David Matei și Luca Băsceanu s-au uitat pe gazonul din Mezokovesd la thriller-ul...
Fanatik
David Matei și Luca Băsceanu s-au uitat pe gazonul din Mezokovesd la thriller-ul Argentina – Egipt. Foto exclusiv
Argentina, ajutată de arbitri în drumul spre titlul mondial!? E deja campioana lumii...
Fanatik
Argentina, ajutată de arbitri în drumul spre titlul mondial!? E deja campioana lumii la penalty-uri primite
Nicușor Bancu, mesaj războinic înainte de Vitebsk – U Craiova: „Avem echipă puternică,...
Fanatik
Nicușor Bancu, mesaj războinic înainte de Vitebsk – U Craiova: „Avem echipă puternică, tranșăm calificarea din meciul tur”. Care e singurul avantaj al adversarei
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Dorinel Munteanu a dat cărțile pe față: 'El m-a retras de la națională!...
iamsport.ro
Dorinel Munteanu a dat cărțile pe față: 'El m-a retras de la națională! Nu mi-a căzut deloc bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!