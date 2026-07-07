De asta a ratat Messi penalty-ul din meciul cu Egipt! Prietenul lui Ronaldo i-a „făcut vrăji” din spatele porții. Video

ADVERTISEMENT

Argentina a reușit o ”remontada” fabuloasă în partida cu Egipt, revenind de la 0-2 și impunându-se cu 3-2 pe final. Leo Messi a fost din nou eroul ”Pumelor”, însă la fel de bine putea fi și personajul negativ după ce a ratat un penalty.

Adevăratul motiv pentru care Messi a ratat penalty cu Egipt

După ce a încasat gol după un sfert de oră, Argentina ar fi putut să egaleze șase minute mai târziu. Arbitrul Francois Letexier a dictat destul de ușor penalty după un duel între Haissem Hassan și Nicolas Tagliafico, iar Messi și-a asumat responsabilitatea.

ADVERTISEMENT

Deși ratase de la punctul cu VAR în întâlnirea cu Austria din faza grupelor, starul Argentinei nu s-a gândit nicio secundă să lase pe altcineva să execute. Doar că șutul său a fost parat de portarul Mostafa Shobeir și astfel a devenit .

Pe rețelele de socializare au apărut fotografii și videoclipuri cu adevăratul motiv pentru care Messi nu a înscris de la 11 metri. Iar acesta este că a fost deranjat în momentul execuției de un mare fan al rivalului său de o viață Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT

Este vorba de celebrul vlogger IShowSpeed, pe numele său real Darren Watkins Jr. Acesta se afla exact în spatele porții egiptenilor și a făcut tot ce i-a stat în putință să-l bruieze pe fotbalistul argentinian. Și se pare că a reușit.

ADVERTISEMENT

🇦🇷🇪🇬 Messi actually could see Speed from behind the goal post taunting him. The tensions could be cut with a knife. Source: / Writer: Lucas — Mario Nawfal (@MarioNawfal)

اقسم بالله جنون الصورة — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS)

Messi s-a revanșat pe finalul jocului

Într-un final cu adevărat nebun și în care puțini mai credeau că Argentina ar putea să întoarcă rezultatul de 0-2 înregistrat pe tabela de marcaj cu mai puțin de 15 minute rămase până la final. minunea s-a produs. Și a venit din gheata magică a lui Messi.

ADVERTISEMENT

Uriașul fotbalist a pasat decisiv la reușita de 1-2 a lui Cristian Romero, pentru ca apoi să înscrie golul de 2-2 și să aducă nebunia în tribune. În minutele de prelungire, Enzo Fernandez a marcat pentru 3-2 și drumul Argentinei către apărarea coroanei supreme va continua.

Cu reușita în fața Egiptului, Leo Messi a devenit i la Cupa Mondială. El a ajuns la 8 goluri la acest turneu final și l-a egalat pe Guillermo Stabile, care era singurul jucător argentinian din toate timpurile care marcase tot atâtea goluri la o singură ediție, la cea inaugurală din 1930.