„De-asta fotbaliștii Stelei 1986 merită indemnizațiile de 6000 de lei”. Editorial Răzvan Ioan Boanchiș după strigătul lui Gigi Becali

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Pe 9 martie 1986, cu mai puțin de trei luni înainte de a câștiga Cupa Campionilor, Steaua a fost învinsă de Corvinul Hunedoara cu 3-1. După meci, Valentin Ceaușescu, protectorul Stelei în acel context istoric (fast pentru fotbal și nefast pentru români, dar nu asta mă interesează azi), le-ar fi reproșat fotbaliștilor că ”v-am dat tot ce vreți, v-am dus la pregătire în Occident și v-au bătut ăștia de lângă furnale.” Dacă povestea nu e apocrifă, Valentin Ceaușescu avea și nu avea dreptate.

Răzvan Ioan Boanchiș: „Pentru mine, FCSB este continuatoarea Stelei”

Fotbaliștii Corvinului erau și nu erau de lângă furnale. Potrivit aplicației Waze, inexistentă pe atunci, erau de lângă furnale. Ca valoare, erau peste furnale. Klein, Gabor, Mateuț au fost mari fotbaliști, Văetuș și Mărginean jucaseră la Dinamo, ultimul chiar într-o semifinală de Cupa Campionilor.

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Pentru mine, FCSB este continuatoarea Stelei de atunci și cronologic, și ca nivel de joc, Steaua 1986 fiind cu 40 de ani înaintea FCSB la ambele capitole. Pe 19 octombrie 2026, după o victorie a FCSB, Gigi Becali a spus ”de când sunt în fotbal nu am fost așa dezamăgit de jocul echipei.” Steaua 1986 lua Cupa Campionilor, FCSB riscă să ajungă în play-out pentru a doua oară consecutiv.

Care este motivul pentru care fotbaliștii Stelei 1986 merită indemnizațiile de merit de 6000 de lei

Și aici nu e vorba doar despre criza prelungită a FCSB. Vi se pare că fotbalul nostru arată mai bine după eșecurile echipei naționale și atâtea înfrângeri rușinoase ale echipelor de club în cupele europene? Tocmai ăsta e motivul pentru care fotbaliștii Stelei 1986 merită acele Nu e vina lor că s-a sărit năprasnic de la o epocă la alta, că un milion de lei în 1986 sau în decembrie 1989 însemna câteva sute de salarii sau câteva zeci de apartamente și, la câțiva ani după revoluție, milionul devenise echivalentul unei bancnote pentru cumpărături la piață.

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Comparând trecutul cu realitatea din cel de-al treilea deceniu al acestui secol, fotbaliștii Stelei au adus CCE la București și politicienii de azi au adus deficitul. Guvernul Bolojan a promis că va reduce deficitul și va tăia, printre altele, pensiile speciale. A mărit taxele și impozitele, dar pensiile alea nu le-a tăiat.

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Acei 6000 de lei însemnau siguranța și liniștea lor

E aventuros să spui că, dacă aveau acele pensii de 6000 de lei, Ducadam, Bărbulescu și Bălan nu s-ar fi prăpădit. Dar acei 6000 de lei însemnau siguranța lor, liniștea lor și eventuala temelie pentru alte activități lucrative. Se spune că Le e teamă parlamentarilor să nu-și piardă posturile, în caz de anticipate. Dacă politicienii votează de frică, atunci să dea și o lege de plăcere, de mândrie, de recunoștință.