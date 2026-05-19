De asta l-a ales FCSB pe Marius Baciu! Toate culisele numirii noului antrenor: „Aveam nevoie de o voce în vestiar”

MM Stoica a vorbit deschis despre numirea noului antrenor de la FCSB, Marius Baciu. Președintele C.A. a dezvăluit de ce a fost ales tehnicianul medieșean
Cristian Măciucă
19.05.2026 | 16:15
Marius Baciu (51 de ani) este noul antrenor de la FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. MM Stoica (61 de ani) a dezvăluit toate culisele numirii tehnicianului pe banca roș-albaștrilor și motivul pentru care el a fost alesul.

Reacția lui MM Stoica după ce Marius Baciu a fost numit antrenor la FCSB

Marius Baciu e față în față cu provocarea carierei. Va antrena în premieră FCSB, club la care a scris istorie. Fost căpitan al roș-albaștrilor, Baciu a semnat un contract valabil pe un an de zile, iar primul obiectiv este calificarea în preliminariile Conference League. La FCSB, tehnicianul în vârstă de 51 de ani va avea un salariu de 10.000 de euro pe lună.

(n.r. – De ce Marius Baciu?) În afară de faptul că e foarte legat de culorile acestui club, e un om cu personalitate. E adevărat, nu are în CV ca antrenor cine știe ce. Dar cred că poate să ne ajute acum pentru că are personalitate și are o voce în vestiar. Noi aveam nevoie de o voce în vestiar. Băieții ăștia știu să își facă treaba, dar sunt la început de drum. Nu doar că nu au licențe, dar și Filip și Alin Stoica sunt la început de drum.

Noi trebuia să aducem un antrenor, un deținător de licență PRO. Eu nu aș fi vrut să vină cineva care a antrenat în ultima vreme fără rezultate. Am preferat să vină o persoană pe care o cunosc. La emisiuni mai vezi și meciurile împreună. Ai ocazia să cunoști un om, să vezi ce idei are despre fotbal și contează mult asta. E indiscutabil că dacă vrei să lucrezi cu cineva, trebuie să știi cum gândește, proces de pregătire, ce idei are despre cum să joace o echipă și, cumva, avem aceleași idei. Cred că, chiar dacă nu are experiență în antrenorat la nivelul ăsta, poate să gestioneze situația pe care o avem noi acum.

Am avut alți antrenor care nu au avut vocea lui. Și erau șanse să lucrăm din nou. Sunt unii cu care mi-e greu să lucrez. Cu Marius Baciu o să lucrez fără niciun fel de problemă. Există mulți foști fotbaliști, care s-au făcut și antrenor. Nu vreau să pronunț nume sau să jignesc, dar care nu prea pricep în detaliu fotbalul. Nu e cazul lui. Mi-a făcut o impresie foarte bună. Eu nu îl cunoșteam. Până nu a venit la Prima eu nu îl cunoșteam”, a declarat MM Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK. 

Marius Baciu revine în antrenorat după o pauză de 3 ani

Marius Baciu nu a mai antrenat din 2023, atunci când a stat pe banca echipei Al-Nahdah, din a doua ligă a Arabiei Saudite. „L-am numit pe Pintilii și avea zero experiență și zero minute la școala de antrenori, cu toate astea a mers foarte bine. Hai să așteptăm, să vedem.

Să nu tragem concluzii pripite. Noi avem câțiva jucători foarte buni. Dacă noi vom completa lotul și vom avea inspirație când vom alege jucătorii care vor veni, fără să avem probleme atât de mare cum am avut anul trecut cu accidentările, posibil să avem iar cea mai mică cotă la casele de pariuri la câștigarea campionatului, să fim favoriți chiar”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
