De asta l-a dat afară Gigi Becali pe Arnold Garita de la FCSB! Atacantul francez, cifre horror pentru un salariu de 15.000 de euro lunar

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Miercuri, 28 octombrie, . Atacantul va termina la finalul lui decembrie experiența de la FCSB. Cum s-a descurcat francezul la gruparea roș-albastră și ce spune raportul Wyscout în raport cu Alexandru Stoian (18 ani).

Arnold Garita, cel mai criticat fotbalist de la FCSB

Arnold Garita nu a convins în cele aproape 3 luni de când a sosit la FCSB. , în direct la FANATIK SUPERLIGA, precum Cornel Dinu, Adrian Mutu sau patronul Gigi Becali. Principalul reproș a avut legătură cu modul precar în care francezul controlează mingea.

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„Garita, cum am spus… Nu am nimic cu el. Are forță fizică, dar e lipsit de tehnică, se vede. A ieșit cu mingea în afara terenului de două ori aseară. E un corp străin, care nu face parte din jocul FCSB-ului. Mingea îl accidentează pe Garita. Nu trebuie să fii foarte dur cu el. Nu se mulează pe jocul FCSB-ului, cel pe care l-am văzut în repriza a doua. Caută spații mici. Totul se joacă rapid. Lucrurile astea nu fac parte din calitățile lui Garita. Nu le are. E un jucător de contraatac” , a spus Adrian Mutu.

, a spus Adrian Mutu. „FCSB a avut o groaznică prezență în ceea ce înseamnă jocul de atac. Garita nu poate fi folosit decât pe post de greutate într-un galantar pe un cântar” , a fost părerea lui Cornel Dinu.

, a fost părerea lui Cornel Dinu. „Lucian Amarghioalei, care venise pe vremuri la Steaua, era înalt, solid, dar știa mai mult fotbal decât Garita. Poate juca la Ciuc (n.r. – Csikszereda)” , a concluzionat Marcel Pușcaș.

, a concluzionat Marcel Pușcaș. „Pe Garita n-ai ce să-l mai pui. Este pe dinafară. Nu este fotbalist, ce să mai”, a fost verdictul lui Gigi Becali.

Marea problemă a lui Arnold Garita la FCSB

Pentru a vedea dacă reproșurile sunt fondate în legătură cu Arnold Garita, am apelat la raportul Wyscout. Cea mai îngrijorătoare statistică este legată de eficiența în fața porții. În cele 489 de minute în SuperLiga, francezul plătit cu 15.000 de euro pe lună de Gigi Becali a înscris un singur gol, deși ocaziile sale au avut o valoare cumulată de 2,86 expected goals (xG).

Însă, Garita nu poate fi învinuit că nu își creează ocazii. Are o medie 2,39 șuturi la fiecare 90 de minute și 4,60 atingeri în careul advers. Cu toate acestea, acest indicator îl trimite pe locul 20 al jucătorilor ofensivi din campionatul României.

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Indicator Arnold Garita Meciuri 8 Minute jucate 489 Goluri 1 Expected goals (xG) 2,86 Goluri /90 de minute 0,18 Șuturi / 90 de minute 2,39 xG/șut 0,22 Atingeri în careul advers/ 90 minute 4,60

Paradoxul lui Garita: driblinguri reușite, dar puține dueluri câștigate

Principala calitate a lui Arnold Garita este forța fizică. Cel puțin asta spunea inclusiv atacantul când a semnat cu FCSB. Numai că, francezul are un procent de doar 43,4% dintre duelurile ofensive câștigate. Mai exact, Garita pierde aproape șase din zece astfel de confruntări cu adversarii, deși dispută, în medie, 9,75 dueluri ofensive la fiecare 90 de minute. Ceea ce, pentru un atacant de 1,87 m și 88 kg nu este tocmai o realizare.

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Paradoxal, în ciuda faptului că a fost criticat pentru calitatea sa tehnică, Garita are 63,64% driblinguri reușite, la o medie de 2,02 încercări la fiecare 90 de minute. Totuși, acest procentaj nu înseamnă automat că fotbalistul s-a descurcat excelent în spații aglomerate sau în situație foarte periculoase.

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La jocul colectiv suferă. Este opusul atacantului combinativ la care visează Gigi Becali. Ectuează doar 13,25 pase la fiecare 90 de minute, indicator la care se situează pe locul 104 în clasamentul jucătorilor ofensivi. Primește, în medie, 9,20 pase la fiecare 90 de minute, fiind pe locul 107.

Indicator Valoarea Driblinguri / 90 de minute 2,02 Driblinguri reușite 63,64% Dueluri ofensive / 90 de minute 9,75 Dueluri ofensive câștigate 43,4% Pase / 90 de minute 13,25 Precizia paselor 80,56% Pase primite / 90 de minute 9,20

Garita nu impresionează nici la pressing

Echipele lui Laurențiu Reghecampf din primele două mandate la FCSB s-au evidențiat cu un pressing sus, în jumătatea adversă, recuperând foarte multe minge în poziții periculoase. Arnold Garita nu-l poate ajuta pe „Reghe” nici la acest capitol. Atacantul are o medie de numai 0,74 recuperări în ultima treime a terenului la fiecare 90 de minute, ocupând locul 95 în clasamentul Wyscout. Nici în privința recuperărilor realizate prin contrapressing situația nu excelează. Cu o medie de 1,29 la fiecare 90 de minute, Garita se situează pe locul 100.

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Indicator Medie / 90 de minute Recuperări în ultima treime 0,74 Recuperări prin contrapressing 1,29 Curse progresive 0,92 Pase progresive 0,92

Alexandru Stoian, cifre mai bine deși a jucat mai puțin decât Garita

Gigi Becali a anunțat deja că Alexandru Stoian va juca titular împotriva lui U Cluj, asta pentru că Denis Drăguș (27 ani) încă se află în recuperare și este apt de joc doar 30 de minute. Numai că, în ciuda faptului că a adunat mai puține minute decât Garita, puștiul de 18 ani are cifre mai bune decât francezul de 31 de ani.

În primul rând, Garita a înscris un gol în 489 de minute, în timp ce Stoian a punctat de trei ori în aproximativ 390 de minute. Astfel, fostul vârf de la FC Argeș are o medie de 0,18 goluri la fiecare 90 de minute, în timp ce Stoian se apropie de 0,70. Atacantul format de Gică Hagi câștigă teren și la frecvența șuturilor. Are o medie de 2,71 șuturi la fiecare 90 de minute, față de 2,39 în cazul lui Garita.

Impresionat este că, în ciuda faptului că nu este atât de puternic fizic la prima vedere față de Garita, Stoian are un procentaj mai bun la duelurile ofensive câștigate 44,7%, cu 1,3 procente mai multe decât concurentul său pe post.