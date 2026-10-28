De asta l-a dat afară Gigi Becali pe Arnold Garita de la FCSB! Atacantul francez, cifre horror pentru un salariu de 15.000 de euro lunar

Miercuri, 28 octombrie, Gigi Becali (68 ani) a anunțat că nu-i mai prelungește contractul lui Arnold Garita (31 ani). Atacantul va termina la finalul lui decembrie experiența de la FCSB. Cum s-a descurcat francezul la gruparea roș-albastră și ce spune raportul Wyscout în raport cu Alexandru Stoian (18 ani).
Arnold Garita nu a convins în cele aproape 3 luni de când a sosit la FCSB. Atacantul și-a atras numeroase critici din partea unor nume legendare, în direct la FANATIK SUPERLIGA, precum Cornel Dinu, Adrian Mutu sau patronul Gigi Becali. Principalul reproș a avut legătură cu modul precar în care francezul controlează mingea.
Pentru a vedea dacă reproșurile sunt fondate în legătură cu Arnold Garita, am apelat la raportul Wyscout. Cea mai îngrijorătoare statistică este legată de eficiența în fața porții. În cele 489 de minute în SuperLiga, francezul plătit cu 15.000 de euro pe lună de Gigi Becali a înscris un singur gol, deși ocaziile sale au avut o valoare cumulată de 2,86 expected goals (xG).
Însă, Garita nu poate fi învinuit că nu își creează ocazii. Are o medie 2,39 șuturi la fiecare 90 de minute și 4,60 atingeri în careul advers. Cu toate acestea, acest indicator îl trimite pe locul 20 al jucătorilor ofensivi din campionatul României.
|Indicator
|Arnold Garita
|Meciuri
|8
|Minute jucate
|489
|Goluri
|1
|Expected goals (xG)
|2,86
|Goluri /90 de minute
|0,18
|Șuturi / 90 de minute
|2,39
|xG/șut
|0,22
|Atingeri în careul advers/ 90 minute
|4,60
Principala calitate a lui Arnold Garita este forța fizică. Cel puțin asta spunea inclusiv atacantul când a semnat cu FCSB. Numai că, francezul are un procent de doar 43,4% dintre duelurile ofensive câștigate. Mai exact, Garita pierde aproape șase din zece astfel de confruntări cu adversarii, deși dispută, în medie, 9,75 dueluri ofensive la fiecare 90 de minute. Ceea ce, pentru un atacant de 1,87 m și 88 kg nu este tocmai o realizare.
Paradoxal, în ciuda faptului că a fost criticat pentru calitatea sa tehnică, Garita are 63,64% driblinguri reușite, la o medie de 2,02 încercări la fiecare 90 de minute. Totuși, acest procentaj nu înseamnă automat că fotbalistul s-a descurcat excelent în spații aglomerate sau în situație foarte periculoase.
La jocul colectiv suferă. Este opusul atacantului combinativ la care visează Gigi Becali. Ectuează doar 13,25 pase la fiecare 90 de minute, indicator la care se situează pe locul 104 în clasamentul jucătorilor ofensivi. Primește, în medie, 9,20 pase la fiecare 90 de minute, fiind pe locul 107.
|Indicator
|Valoarea
|Driblinguri / 90 de minute
|2,02
|Driblinguri reușite
|63,64%
|Dueluri ofensive / 90 de minute
|9,75
|Dueluri ofensive câștigate
|43,4%
|Pase / 90 de minute
|13,25
|Precizia paselor
|80,56%
|Pase primite / 90 de minute
|9,20
Echipele lui Laurențiu Reghecampf din primele două mandate la FCSB s-au evidențiat cu un pressing sus, în jumătatea adversă, recuperând foarte multe minge în poziții periculoase. Arnold Garita nu-l poate ajuta pe „Reghe” nici la acest capitol. Atacantul are o medie de numai 0,74 recuperări în ultima treime a terenului la fiecare 90 de minute, ocupând locul 95 în clasamentul Wyscout. Nici în privința recuperărilor realizate prin contrapressing situația nu excelează. Cu o medie de 1,29 la fiecare 90 de minute, Garita se situează pe locul 100.
|Indicator
|Medie / 90 de minute
|Recuperări în ultima treime
|0,74
|Recuperări prin contrapressing
|1,29
|Curse progresive
|0,92
|Pase progresive
|0,92
Gigi Becali a anunțat deja că Alexandru Stoian va juca titular împotriva lui U Cluj, asta pentru că Denis Drăguș (27 ani) încă se află în recuperare și este apt de joc doar 30 de minute. Numai că, în ciuda faptului că a adunat mai puține minute decât Garita, puștiul de 18 ani are cifre mai bune decât francezul de 31 de ani.
În primul rând, Garita a înscris un gol în 489 de minute, în timp ce Stoian a punctat de trei ori în aproximativ 390 de minute. Astfel, fostul vârf de la FC Argeș are o medie de 0,18 goluri la fiecare 90 de minute, în timp ce Stoian se apropie de 0,70. Atacantul format de Gică Hagi câștigă teren și la frecvența șuturilor. Are o medie de 2,71 șuturi la fiecare 90 de minute, față de 2,39 în cazul lui Garita.
Impresionat este că, în ciuda faptului că nu este atât de puternic fizic la prima vedere față de Garita, Stoian are un procentaj mai bun la duelurile ofensive câștigate 44,7%, cu 1,3 procente mai multe decât concurentul său pe post.