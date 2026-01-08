Sport

De asta l-au transferat pe Adrian Șut! Al-Ain, mari emoții în ultima partidă din Emiratele Arabe Unite

Al-Ain a avut emoții mari în ultima partidă din campionat. Transferul lui Adrian Șut o va întări cu siguranță pe formația din Emiratele Arabe Unite. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
08.01.2026 | 19:42
ULTIMA ORĂ
Adrian Șut, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, s-a transferat la Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Noua echipă a lui Șut a avut meci în ziua mutării, iar duelul nu a fost lipsit de emoții.

De asta l-au transferat pe Adrian Șut! Al-Ain, emoții în ultima partidă din campionat

Al-Ain a disputat un meci de campionat fix în ziua în care FANATIK a anunțat în exclusivitate transferul lui Adrian Șut. Liderul din EAU a avut emoții mari în deplasarea cu Al-Dhafra.

Meciul dintre Al-Dhafra și Al-Ain s-a terminat în favoarea oaspeților, scor 1-2, însă formația cu care a semnat Adrian Șut a avut emoții în privința punctelor obținute. Gazdele duelului au condus până în minutul 60 al înfruntării, ca ulterior Kodjo Laba să stabilească rezultatul egalitatea. Golul de trei puncte a fost marcat de Nassim Chadli, în minutul 82.

Interesant este că mijlocașul folosit de Al-Ain în fața apărării a fost cel mai slab jucător de pe teren. Este vorba de Adis Jasic, fotbalist ce a fost reprofilat pe poziția pe care evoluează și Adrian Șut, deși la bază este fundaș dreapta.

Nota obținută de „rivalul” pe post al lui Adrian Șut a fost de 6,0, conform site-ului de specialitate SofaScore. Odată cu venirea lui Adrian Șut, Al-Ain speră că se va menține pe prima poziție în clasament și va cuceri titlul în Emiratele Arabe Unite.

Cine este Al-Ain, echipa la care s-a transferat Adrian Șut

Al‑Ain FC, fondat în 1968 în orașul Al Ain din Emiratul Abu Dhabi, este cel mai titrat club de fotbal din Emiratele Arabe Unite. Echipa evoluează în UAE Pro League și urmărește să câștige trofee în fiecare sezon. Formația la care s-a transferat Șut deține cele mai multe trofee interne din istoria fotbalului emiratez, incluzând 14 titluri de campion în Pro League, numeroase Cupe ale Președintelui, Supercupe și alte competiții locale.

Pe plan internațional, clubul și-a trecut în istorie numele ca prima și singura echipă din Emiratele Arabe Unite care a cucerit de două ori AFC Champions League, în 2003 și 2024. Această performanță i-a sporit popularitatea, Al‑Ain fiind acum considerată una dintre cele mai iubite echipe din țară.

Toate cifrele transferului lui Adrian Șut

Adrian Șut o va părăsi pe FCSB după 6 sezoane și jumătate. Profitul este unul consistent, Gigi Becali achiziționându-l pe Șut din postura de jucător liber de contract, iar acum vânzarea a implicat 1,5 milioane de euro.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Adrian Șut va încasa un salariu anual de 1 milion de euro la Al-Ain, liderul  din Emiratele Arabe Unite.

  • 3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut
    212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive a adunat mijlocașul la FCSB
