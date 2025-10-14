De asta Mircea Lucescu e MARE! Decizia luată după victoria cu Austria: “Îmi cer scuze public tuturor pentru jignirile aduse. Nu-mi stă în caracter să-mi ies din fire”

Selecționerul României a simțit nevoia să își prezinte în mod public scuzele pentru contrele destul de acide avute în această perioadă cu anumiți oameni din presa de sport, în contextul rezultatelor ceva mai slabe obținute de echipa națională în campania de calificare la Cupa Mondială din 2026, dar și prin prisma jocului nu foarte satisfăcător prestat de prima reprezentativă în amicalele contra Canadei și Republicii Moldova.

Mircea Lucescu, gest de mare campion după România – Austria 1-0

După victoria de senzație de pe Arena Națională în fața Austriei, „Il Luce” a dorit să pună capăt tensiunilor dintre el și media și a transmis că regretă faptul că în anumite momente și-a pierdut cumpătul în fața anumitor atacuri îndreptate asupra lui și a apelat chiar și la jigniri în diferite situații.

Astfel, că are o părere de rău vizavi de toate aceste evenimente și, după cum s-a notat anterior, a dorit să își prezinte în mod public scuzele față de oamenii cărora le-a răspuns pe un ton destul de agresiv în ultima perioadă.

Selecționerul și-a prezentat scuzele față de oamenii pe care i-a jignit

În expunerea sa, experimentatul antrenor a făcut referire chiar și la criticile extrem de dure transmise de Marian Iancu la adresa lui și a precizat că nu este foarte interesat de ceea ce spune fostul patron de la Poli Timișoara.

„Și mie îmi pare rău că am jignit, de aceea nici nu am mai revenit asupra acestui aspect. Îmi pare rău și îmi cer scuze celor pe care i-am jignit atunci. Cu Marian (n.r. Iancu) nu am avut niciun fel de discuție, eu vorbesc doar despre oameni din presă, nu despre oameni din afară care vin și își spun părerea doar pentru a… Nu am nicio treabă cu el, nu am nicio legătură, pentru mine el contează atât de puțin.

Eu vorbesc despre ceilalți, despre cei din presă. Îmi cer scuze pentru că nu e în caracterul meu să fac lucrul ăsta și să jignesc. Regret, dar era o minciună atât de colosală și atât de jignitoare. Și la vârsta mea, și la cariera mea, umilitoare. Și cum mă pun pe mine în fața jucătorilor mei, cărora le vorbesc despre o mulțime de lucruri importante pentru cariera lor, pentru viața lor, pentru evoluția lor.

Eu știu foarte bine că momentul succesului aduce după sine imediat contestare. Și eu accept. E normal, nu toată lumea poate să ajungă acolo, dar toți pot să conteste, găsim tot felul de scuze sau aprecieri pe care le fac ei. În sfârșit”,

Cu cine s-a certat Mircea Lucescu în ultima perioadă

După cum s-a notat deja, De asemenea, el a intrat într-un soi de „război” cu Digi Sport din cauza unor dezvăluiri făcute despre el de către jurnalistul Remus Răureanu, chestiuni pe care „Il Luce” le-a dezmințit ferm.

În plus, au mai existat în tot acest timp și alți oameni de presă din România care l-au atacat pe Lucescu, spunând că acesta este depășit și ar trebui să se retragă din antrenorat, iar el le-a răspuns de asemenea destul de acid,