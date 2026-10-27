Sport

„De-asta nu mai batem pe nimeni”. Cele două motive principale care au dus la regresul fotbalului românesc, detectate din interiorul FRF

Adrian Baciu
27.10.2026 | 09:05
Deasta nu mai batem pe nimeni Cele doua motive principale care au dus la regresul fotbalului romanesc detectate din interiorul FRF
EXCLUSIV FANATIK
Cele două motive principale care au dus la regresul fotbalului românesc. Sursa foto: colaj Fanatik
Marcel Pușcaș, cel care a lucrat mai mulți ani în FRF, știe cauzele care fac ca România să nu mai bată pe nimeni în fotbal. Cele două motive principale care au dus la regresul „sportului rege” în țara noastră.
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România a ajuns jos de tot la nivel fotbalistic. Fie că vorbim de echipa națională sau de echipele de club, nu mai batem aproape pe nimeni în ultimii ani. Marcel Pușcaș (66 de ani), om cu mare experiență în fotbal, de la nivel de jucător până la cel de oficial, expune cu amănunte cele două motive principale care au dus la regresul fotbalului românesc. Acestea pleacă dintr-un loc „strategic”, chiar din interiorul federației.

Cele două motive principale care au dus la regresul fotbalului românesc dezvăluite de Marcel Pușcaș

Marcel Pușcaș nu este doar un fost important fotbalist român, ci și un fost conducător de club. Este cunoscut atât pentru activitatea sa de pe teren, cât și pentru rolurile administrative din fotbalul românesc. Emisiunea FANATIK EXCLUSIV din această săptămână a fost dedicată cărții „CEI 33 – Regii, prinții și minunile fotbalului românesc”, cea mai nouă carte despre sportul-rege autohton, scrisă de Marcel Pușcaș.

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Cei care vor să o citească o pot găsi la toate punctele de difuzare a presei din întreaga țară, numai împreună cu numărul 781 al revistei FANATIK. În rândurile acestei cărți, autorul se referă și la situația în care a ajuns fotbalul din România în zilele noastre. Marcel Pușcaș a prezentat, în emisiunea de la FANATIK, o serie de factori care au dus la decăderea „sportului rege” din țara noastră.

În opinia sa, principala vină este chiar în locul de unde ar trebui să plece soluțiile: la Federația Română de Fotbal (FRF). Pușcaș a găsit două mari motive care au dus la regresul fotbalului românesc: acțiunile lui Răzvan Burleanu, despre care spune că sunt 100% pur electorale, și pierderea identității. Analistul FANATIK dă asigurări că vorbește în cunoștință de cauză, dat fiind faptul că a lucrat 4 ani la FRF.

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Eu am lucrat 4 ani în federație și absolut toate noutățile sau așa-zisele noutăți se fac în scop electoral și îmi asum ceea ce spun. Un exemplu. Am făcut Liga Elitelor. ‘Marcele, fă un proiect pentru juniori, competițional’. Și fac Liga Elitelor. Marcel Pușcaș scrie pe ea, da? Am făcut-o cu 32 de pagini, cu 32 de echipe, 16 într-o serie, 16 în cealaltă.

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Le-am pus pe cele cu tradiție: Craiova, UTA, Poli, FC Argeș, Petrolul, Bacău, ca să încep de undeva. De ce am făcut asta? Ca să fac să dispară scorurile de 15-1, 16-1, 12-0, la juniori. Foarte bine! Bravo. Peste o lună ce au făcut? Au maltratat-o! Au sărit președinții de club. Și s-a început să se facă tururi preliminare. S-au impus aceste tururi și au reapărut acele 12-0, 15-1. (n.r. Misiunea ta a dispărut din cauza presiunii electorale?) Exact!

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Să vă spun la ce a ajuns acum această competiție? La tururi preliminare. Vezi Doamne, de elită. O elită unde vezi 17-0, 15-0, astfel de rezultate. Care se joacă pe terenuri bune în august, septembrie, octombrie și când vin să se califice la tur de elită adevărat joacă pe noroi. Domnu’ Burleanu, v-ați gândit la chestia asta? Că ai spus că e o măsură foarte bună. Eu zic că e foarte proastă. Și atunci de ce ai făcut treaba asta? Pentru a nu supăra electorii”, spune Pușcaș.

De ce și-a pierdut identitatea fotbalul românesc: „Totul e copiat din Vest”

O a doua cauză care a dus la decăderea aproape totală a fotbalului românesc este pierderea identității. Marcel Pușcaș remarcă faptul că, la ora actuală, se recurge la copierea în proporție de 100% a tuturor metodelor de pregătire din Occident. „Nu mai avem identitate națională și țineți minte ce vă spun, nu mai suntem originali.

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Antrenamentele, și vă spun că am fost și eu președinte de club, toate-s copiate de afară. Toate antrenamentele echipelor de club din România sunt identice. Așadar, v-am spus cele două motive: electoratul lui Răzvan Burleanu și pierderea identității. De-asta am ajuns să nu mai batem pe nimeni”, punctează Pușcaș.

„De-asta nu mai batem pe nimeni”. Cele două motive principale care au dus la regresul fotbalului românesc, detectate din interiorul FRF

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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