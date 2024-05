Gigi la derby-ul FCSB – CFR Cluj, scor 0-1, în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. La finalul meciului, patronul campioanei României a intrat în direct la TV Digi Sport.

„De-asta să mă aprecieze suporterii”. Gigi Becali, discurs în direct la TV de la Arena Națională: „Meritul meu ăsta e”

Gigi Becali a comentat pe scurt , în penultima etapă a sezonului. Deși a pierdut, patronul campioanei României susține că echipa sa a dominat jocul. Omul de afaceri se felicită pentru aducerea tandemului Charalambous – Pintilii la FCSB.

ADVERTISEMENT

„N-a fost niciun meci greu. Am luat-o din start. Nu că mă laud, nu e diferența de puncte, ci e valoarea echipei. Au mai atins mingea? Au avut vreun șut pe poartă în a doua repriză? Ne-am distrat cu ei, așa a fost să fie. E valoarea echipei.

Meritul meu e că i-am găsit pe Charalambous și Pintilii. Ca să mă apreciați, să mă aprecieze suporterii, să se uite la Dinamo, e cam retrogradată. Să se uite la Rapid…”, a declarat Gigi Becali, la .

ADVERTISEMENT

„Țin la Dan Șucu, e un om extraordinar. Dacă vine Lucescu la Rapid, ce”

Gigi Becali se gândește deja la sezonul viitor, însă patronul FCSB-ului nu se sperie de o posibilă venire a lui Mircea Lucescu la Rapid. Latifundiarul din Pipera a anunțat că nu s-a pus niciodată problema ca „Il Luce” să vină pe banca roș-albaștrilor.

„Eu țin la Dan Șucu, e un om extraordinar. Au terminat la vreo 30 de puncte diferență. Dacă vine Lucescu, ce? Trebuie să îi dai 10-15 milioane de euro ca să se bată cu mine.

ADVERTISEMENT

Lucescu nu minte niciodată. A fost la bază, a văzut. A fost treaba cu Ucraina. Ne-am apropiat că să-i ajutăm pe ucraineni. Nu s-a pus niciodată problema. Din bun simț nu mi-am permis. Dacă îl iei trebuie să-i dai un milion. Eu nu dau atâta unui antrenor.

„Ce instituție a antrenorului? Toți sunt retrogradați”

Eu nu-l iau pe Lucescu pentru că vreau să fac eu. Ce instituție a antrenorului, o văd? În Divizia B, vreți să dau 25 de milioane de euro să retrogradez? Sunt nebun? Nu sunt idiot. Toți sunt retrogradați. Nu mă bag, nu vreau să comentez de alt om, e problema lor, dar nu vreau să am nici situația CFR-ului.

ADVERTISEMENT

Eu am procedat bine, am băgat 10 milioane de euro când am furat-o și am băgat încă 15, dar eu iau 50 la orice oră pe ea. Totul se face pe bani. Au venit din America şi m-au întrebat cu cât o dau. Şi fetele mi-au zis ce faci dacă dai echipa? Că toată ziua stai la biserică. Aşa, cu echipa, mai stai, te mai uiţi la televizor, mai faci o schimbare”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.