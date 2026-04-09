„De-asta sunt aici!” Premierul Ilie Bolojan i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Atât miercuri, cât și joi, oricine și-a dorit să vină la Arena Națională pentru a-și lua adio de la legendarul Mircea Lucescu a fost liber să o facă. De-a lungul orelor, mai multe personalități importante din sport, și nu numai, s-au prezentat în fața sicriului lui Mircea Lucescu pentru a-i aduce un ultim omagiu. Printre persoanele importante se numără și Ilie Bolojan, prim-ministrul României.
Legendarul Mircea Lucescu s-a stins din viață pe data de 7 aprilie și a lăsat un gol enorm în fotbalul românesc. Măreția a devenit și mai evidentă după ce a părăsit această lume, iar sute de fotbaliști, cluburi și ziare din străinătate și-au exprimat regretele pentru pierderea sa.
În continuare, mii de români își doresc să ajungă la Arena Națională pentru a-și lua rămas-bun de la cel ce rămâne cel mai titrat antrenor român din toate timpurile. Printre oamenii care s-au prezentat joi, între orele 10:00 și 20:00, se numără și prim-ministrul României, Ilie Bolojan, care a stat de vorbă și cu Răzvan Lucescu. „Sunt aici în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu”, a declarat premierul Ilie Bolojan.
Doi dintre marii prieteni ai lui Mircea Lucescu au fost chiar patronii echipelor din Ucraina, pentru care a scris istorie. „Il Luce” a colaborat 12 ani alături de patronul lui Șahtior Donețk, în timp ce pe banca lui Dinamo Kiev a stat doar 3 ani, forțat să renunțe din cauza începerii războiului.
Conform impresarului care a fost extrem de apropiat de Mircea Lucescu de-a lungul carierei sale, Arcadie Zaporojanu, cei doi miliardari ucraineni urmează să vină la București cu avioane private. Mai mult decât atât, ei și-au exprimat dorința de a se întâlni cu doamna Neli, soția îndurerată a lui Mircea Lucescu: „Eu voi ajunge mâine dimineață la București și voi merge direct la Arena Națională. Rinat Ahmetov și Igor Surkis vor ajunge cu un avion privat vineri dimineață. Vor să o vadă neapărat pe doamna Neli, mai ales că dânsa a fost și la Donețk. Sunt foarte afectat. Ultima oară am vorbit marți și spera să fie externat vineri”, a dezvăluit Arcadie Zaporojanu pentru FANATIK.