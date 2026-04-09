„De-asta sunt aici!” Premierul Ilie Bolojan i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. Ilie Bolojan a fost unul dintre primii oameni care au venit joi dimineață pentru a-i aduce un ultim omagiu
Bogdan Ciutacu
09.04.2026 | 10:52
Ilie Bolojan a fost printre primii oameni care s-au prezentat joi la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Foto: Colaj FANATIK
Atât miercuri, cât și joi, oricine și-a dorit să vină la Arena Națională pentru a-și lua adio de la legendarul Mircea Lucescu a fost liber să o facă. De-a lungul orelor, mai multe personalități importante din sport, și nu numai, s-au prezentat în fața sicriului lui Mircea Lucescu pentru a-i aduce un ultim omagiu. Printre persoanele importante se numără și Ilie Bolojan, prim-ministrul României.

Ilie Bolojan, prezent la Arena Națională, unde este depus sicriul lui Mircea Lucescu

Legendarul Mircea Lucescu s-a stins din viață pe data de 7 aprilie și a lăsat un gol enorm în fotbalul românesc. Măreția a devenit și mai evidentă după ce a părăsit această lume, iar sute de fotbaliști, cluburi și ziare din străinătate și-au exprimat regretele pentru pierderea sa.

În continuare, mii de români își doresc să ajungă la Arena Națională pentru a-și lua rămas-bun de la cel ce rămâne cel mai titrat antrenor român din toate timpurile. Printre oamenii care s-au prezentat joi, între orele 10:00 și 20:00, se numără și prim-ministrul României, Ilie Bolojan, care a stat de vorbă și cu Răzvan Lucescu. „Sunt aici în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Miliardarii Ahmetov și Surkis sunt așteptați la București

Doi dintre marii prieteni ai lui Mircea Lucescu au fost chiar patronii echipelor din Ucraina, pentru care a scris istorie. „Il Luce” a colaborat 12 ani alături de patronul lui Șahtior Donețk, în timp ce pe banca lui Dinamo Kiev a stat doar 3 ani, forțat să renunțe din cauza începerii războiului.

Conform impresarului care a fost extrem de apropiat de Mircea Lucescu de-a lungul carierei sale, Arcadie Zaporojanu, cei doi miliardari ucraineni urmează să vină la București cu avioane private. Mai mult decât atât, ei și-au exprimat dorința de a se întâlni cu doamna Neli, soția îndurerată a lui Mircea Lucescu: „Eu voi ajunge mâine dimineață la București și voi merge direct la Arena Națională. Rinat Ahmetov și Igor Surkis vor ajunge cu un avion privat vineri dimineață. Vor să o vadă neapărat pe doamna Neli, mai ales că dânsa a fost și la Donețk. Sunt foarte afectat. Ultima oară am vorbit marți și spera să fie externat vineri”, a dezvăluit Arcadie Zaporojanu pentru FANATIK.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik.
