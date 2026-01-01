De astăzi pot semna cu oricine. Cei mai valoroși fotbaliști care intră în ultimele șase luni de contract

ADVERTISEMENT

Sunt mulți jucători care, începând cu 1 ianuarie 2026, sunt liberi să negocieze cu alte cluburi și chiar să semneze. Contractele lor expiră în luna iunie, drept pentru care au acest drept. Următoarea perioadă va fi esențială pentru ei, deoarece unele cluburi trebuie să-și asume riscul de a-i pierde fără a lua vreun ban de pe urma lor.

Francezul Upamecano e cel mai valoros fotbalist care intră în ultimele șase luni de contract

În privința unora negocierile sunt în derulare, atât cu grupările la care încă activează, cât și cu cele care ar vrea să-i înregimenteze. Iată lista celor mai valoroși fotbaliști liberi de contract din fotbalul european. Cei mai mulți dintre ei vor fi și la Campionatul Mondial, programat în SUA, Canada și Mexic.

Dayot Upamecano (27 de ani) – Bayern München. Valoare: 70 milioane de euro

El este favoritul celor de la Real Madrid pentru a consolida linia defensivă. Totuși, războiul dintre Bayern și Upamecano pentru reînnoirea angajamentului pare să nu se fi încheiat încă, iar dacă echipa bavareză va îndeplini cerințele fundașului central francez, Dayot ar rămâne în Germania.

Marc Guéhi (25 de ani) – Crystal Palace. Valoare: 55 milioane de euro

Căpitanul lui Palace este una dintre țintele unor cluburi mari, în special FC Barcelona și Inter Milano, pentru a întări apărarea vara viitoare. Totuși, internaționalul englez ar fi ajuns la gentleman agreement cu Liverpool, care e favorită să-l transfere.

Benfica îl vrea pe Bernado Silva

Ibrahima Konaté (26 de ani) – Liverpool. Valoare: 50 milioane de euro

A fost dorit intens de Real Madrid vara trecută, dar operațiunea de a-l înregimenta nu a avut succes, iar acum interesul multiplei campioane a Europei a scăzut. Francezul este însă și pe lista lui Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu.

Dusan Vlahovic (25 de ani) – Juventus. Valoare: 35 milioane de euro

Atacantul sârb cere o creștere salarială pentru a o reînnoi cu „Bătrâna Doamnă”, dar încă nu se știe ce va face clubul din Torino. Deocamdată, Vlahovic este indisponibil până în martie, după o operație suferită, și este încă în așteptarea deciziei care îi va stabili viitorul.

Bernardo Silva (31 de ani) – Manchester City. Valoare: 27 milioane de euro

Totuși, nu există informații despre o posibilă reînnoire, iar Benfica a intrat deja pe fir pentru a readuce acasă un idol al fotbalului portughez.

John Stones nu-l mai impresionează pe Guardiola

Rúben Neves (28 de ani) – Al-Hilal. Valoare: 25 milioane de euro

Se pare că experiența din Arabia Saudită pentru Rúben Neves s-a încheiat. Fotbalistul portughez a fost asociat ca fiind una dintre prioritățile lui Real Madrid, care ar aștepta până vara viitoare pentru a-l aduce gratuit.

John Stones (31 de ani) – Manchester City. Valoare: 18 milioane de euro

Fundașul englez nu maie are un rol important în echipa lui Guardiola. Dintre cele 17 meciuri posibile pe care John Stones le-ar fi putut juca, a făcut-o doar de 7 ori, o perioadă fiind și accidentat.

Rudiger și Lewandovski, out de la forțele Spaniei

Antonio Rüdiger (32 de ani) – Real Madrid. Valoare: 12 milioane de euro

Fundașul central german nu trăiește cel mai bun moment al său și, din acest motiv, există multe îndoieli cu privire la rămânearea sa la Real Madrid. Mai ales că are și o vârstă, iar madrilenii vor certitudini pentru mai multe sezoane.

Andreas Christensen (29 de ani) – FC Barcelona. Valoare: 10 milioane de euro

Unul dintre jucătorii Barcelonei care face parte din această listă este Andreas Christensen, care a fost recent grav accidentat. Ruptura parțială a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului stâng ar putea influența decizia clubului privind reînnoirea sa, existând șanse puține să se întâmple asta.

Robert Lewandowski (37 de ani) – FC Barcelona. Valoare: 9 milioane de euro

Atacantul polonez încă așteaptă să-și stabilească viitorul. Chicago Fire, din MLS, s-a întâlnit cu Lewandowski și agentul său pentru a-i lua pulsul fotbalistului Barcelonei.