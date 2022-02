„Să vă fie frică, Dinamo se ridică!”. De când nu mai marcaseră „câinii roșii” patru goluri în Liga 1, până la victoria cu Gaz Metan Mediaș

Dinamo a făcut spectacol în etapa a 27-a din Casa Pariurilor Liga 1. Echipa lui Flavius Stoican a obținut cea mai categorică victorie din acest sezon, scor 4-0, cu Gaz Metan Mediaș. „Câinii roșii” nici nu mai țineau minte de când n-au mai înscris atâtea goluri.

Mirko Ivanovski (20), Antonio Bordușanu (38) și au semnat golurile celui de-al patrulea succes al dinamoviștilor din acest campionat. În urma acestui rezultat, roș-albii sunt pe locul 15, cu 16 puncte, șase mai puține decât Gaz Metan, formație aflată pe a doua poziție de baraj.

Dinamo a marcat din nou patru goluri după un an și două luni

Dinamo nu mai punctase de patru ori într-un meci de Liga 1 de 14 luni, adică din 11 decembrie 2020. Atunci, „câinii”, conduși de Jerry Gane, o învingeau cu 4-1 pe Poli Iași. Deian Sorescu (16), din penalty, Adam Nemec (58), Paul Anton (77) și Magaye Gueye (86) își treceau numele pe tabela de marcaj în dreptul lui Dinamo. Golul de onoare al moldovenilor i-a aparținut lui Platini (4).

ADVERTISEMENT

Cum arăta Dinamo în victoria cu Poli Iași, scor 4-1, din decembrie 2020

Mejias – Sorescu, Puljic, Bejan, R. Grigore – Răuță(Bani Mustafa 88), Anton – A. Garcia, V. Borcea(M. Gueye 46), Fabbrini(G. Crețu 88) – Nemec(V. Achim 77)

La partida cu medieșenii, „câinii roșii” au înregistrat o nouă premieră. După ce etapa trecută, la 0-0 cu UTA Arad, au obținut primul punct în deplasare din acest sezon, acum, echipa lui Stoican a dat pentru prima dată patru goluri.

ADVERTISEMENT

În sezonul 2021-2022, Dinamo mai reușise să înscrie trei goluri în doar două partide, ambele câștigate, cu FC Voluntari, scor 3-2, și cu Academica Clinceni, scor 3-1, și ambele desfășurate în turul campionatului.

Ultima dată când dinamoviștii au câștigat la o diferență de patru goluri se întâmpla pe 30 octombrie 2019, într-un meci de Cupa României, când victimă era Foresta Suceva, scor 4-0.

ADVERTISEMENT

Antonio Bordușanu, primul gol în Liga 1

În ceea ce îl privește pe Antonio Bordusanu, acesta nu va uita niciodată meciul cu Gaz Metan. Împotriva medieșenilor, Stoican l-a folosit titular pe fotbalistul crescut în Ștefan cel Mare și l-a ținut în teren până în minutul 61, atunci când l-a înlocuit cu Bani Mustafa.

La Dinamo nu a apucat însă să debuteze și fostul jucător al Gazului, Răzvan Grădinaru, care a rămas pe banca de rezerve până la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

„Sper să jucăm la fel de bine și cu Rapid. Dacă `Mister` avea nevoie de mine, intram pe teren. Mă bucur că a fost scorul mare și au jucat cei tineri. Sperăm să ieșim din zona roșie. Nu prea-i cunoșteam pe copii, dar nu mai este treaba mea acum.

Am plecat cu un sentiment de tristețe, am muncit acolo, dar asta e viața și cred că am făcut pasul la o echipă mai importantă, cu suporteri și sper ca lumea să fie mulțumită de mine”, a declarat Răzvan Grădinaru.

ADVERTISEMENT