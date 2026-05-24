De când nu a mai câștigat FC Botoșani pe terenul lui FCSB. Antrenorul de acum a fost integralist în acel meci: „Era prima dată când îi băteam”

FCSB și FC Botoșani se duelează duminică seară de la ora 20:30 în Ghencea în semifinala barajului de accedere în preliminariile Conference League. Învingătoarea din acest meci urmează să dea piept cu Dinamo în partida decisivă, cu echipa din „Ștefan cel Mare” în postură de gazdă. În acest sezon, moldovenii au reușit să le pună mari probleme roș-albaștrilor, însă doar în meciurile de pe teren propriu.

De când nu a mai câștigat FC Botoșani cu FCSB cu echipa lui Gigi Becali în postură de gazdă

În septembrie anul trecut, în turul din sezonul regulat, gruparea finanțată de Valeriu Iftime, pregătită atunci de Leo Grozavu, s-a impus la Botoșani cu scorul de 3-1, grație golurilor marcate de Dumiter în minutul 40 și Kovtalyuk în minutele 68 și 90+2. Pentru FCSB, echipă antrenată încă de Elias Charalambous la acel moment, deschisese scorul Daniel Bîrligea în minutul 36.

Ulterior, în retur, în februarie, pe Arena Națională, sub aceleași coordonate din perspectiva băncilor tehnice, FCSB și-a luat revanșa și a câștigat cu scorul de 2-1, ca urmare a golurilor înscrise de Thiam în minutul 42 și Darius Olaru în minutul 74. Pentru FC Botoșani a marcat atunci același Kovtalyuk, în minutul 72. Cele două echipe s-au întâlnit și în play-out-ul actualei ediții de SuperLiga.

La Botoșani, gazdele s-au impus la începutul lui aprilie cu scorul de 3-2. FCSB a condus cu 1-0 și 2-1, după golurile lui Olaru în minutul 4, respectiv Florin Tănase în minutul 42 din penalty, dar cei de la FC Botoșani au întors în repriza secundă și au reușit în cele din urmă să se impună. Vedeta Ongenda a semnat o dublă, marcând în minutele 35 și 68, iar Mailat a stabilit scorul final în minutul 78. Atunci, Mihai Lixandru a fost eliminat în minutul 88.

Lucian Filip a fost integralist în acea partidă

La acest ultim meci direct dintre cele două echipe, antrenor la moldoveni era, ca în prezent de altfel, Marius Croitoru, în vreme ce la FCSB pe banca tehnică s-a aflat Mirel Rădoi, plecat între timp în Turcia, la Gaziantep FK. Acum, la partida de duminică seară de pe stadionul Steaua, antrenorul roș-albaștrilor va fi

Revenind, se poate spune deci că în acest sezon FC Botoșani s-a descurcat foarte bine în fața celor de la FCSB. Dar, după cum s-a notat și anterior, acest lucru s-a întâmplat doar la meciurile de pe teren propriu. În schimb, când vine vorba despre partidele cu formația patronată de Gigi Becali în postură de gazdă, așa cum este cazul duminică seară, lucrurile stau cu totul diferit. Astfel, gruparea finanțată de Valeriu Iftime nu a mai câștigat cu fosta campioană a României cu aceasta în rol de gazdă tocmai de pe data de 29 iulie 2019, deci de aproape șapte ani.

Și chiar și atunci meciul nu s-a jucat la București, ci la Pitești, cei de la FCSB aflându-se la acea vreme într-o altă perioadă de „exil”, așa cum s-a mai întâmplat de câteva ori de-a lungul timpului. A fost 2-0 pentru FC Botoșani, după golurile marcate de Andronic în minutul 18, respectiv „eternul” Ongenda în minutul 40. Antrenor la FCSB era Bogdan Andone, iar la FC Botoșani tot Marius Croitoru. La echipa roș-albastră evoluau jucători precum Dennis Man, Florinel Coman, Andrei Vlad, Diogo Salomao, Ovidiu Popescu, Iulian Cristea, Bogdan Planic sau chiar Florin Tănase. De asemenea, în acea partidă integralist pentru FCSB la mijlocul terenului a fost

Ce a spus Valeriu Iftime înainte de FCSB – FC Botoșani

Bineînțeles că Valeriu Iftime își aduce aminte cu plăcere de acel moment, iar victoria de atunci, și nu numai, îi dă omului de afaceri motive de optimism înaintea duelului de duminică seară din Ghencea. „La Pitești s-a jucat acel meci, era prima dată când băteam FCSB-ul. E complicat, un meci cu FCSB și mai ales cu miză e un meci foarte greu pentru noi. Dar, fotbalul e sportul cel mai iubit din lume pentru că are multe surprize. Noi putem să învingem FCSB-ul, nu sunt în cea mai bună formă a lor acum. Chiar dacă vor fi motivați, suntem la fel de motivați. E un meci greu, dar e posibil orice rezultat.

Orice fotbalist, când are o asemenea șansă, vrea să o fructifice. Sunt la fel de motivați ca și jucătorii de la FCSB. Și noi vrem să jucăm într-o cupă europeană, chiar dacă pretențiile noastre nu sunt la fel de mari. Dar jucătorii de la Botoșani chiar vor să joace într-un baraj de cupă europeană. Sunt montați, tot ce trebuie, nu e niciunul cu gândul la vacanță. E foarte important meciul și îl tratăm cu cea mai mare atenție”,