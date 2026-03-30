De când nu a mai fost condusă echipa națională de doi antrenori secunzi. „Banca” de la Bratislava e și ea pe final de mandat

Mircea Lucescu nu a făcut deplasarea la Bratislava, pentru amicalul cu Slovacia (marți, ora 21.45).

Ștefan Iovan, Emil Săndoi și Bogdan Stelea au condus naționala cu Brazilia

În absența lui Mircea Lucescu, pe banca naționalei se vor afla secunzii săi, Ionel Gane și Florin Constantinovici, plus antrenorul de portari Leo Toader. Nu va fi pentru prima dată când naționala intră pe mâna unor antrenori secunzi, această situație având precedente.

Ultima dată când România a fost condusă de antrenori secunzi a fost în 2011. Iar cel care trebuia să fie pe banca naționalei este Răzvan Lucescu. Fiul lui Il Luce și-a dat însă demisia după 3-0 cu Bosnia, pe teren propriu, și nu a mai mers cu naționala în America de Sud.

Federația contractase două amicale acolo, unul chiar de lux, cu Brazilia, care sărbătoarea retragerea lui Ronaldo. Cu Răzvan demisionar, România a traversat Oceanul cu echipa tehnică formată din Ștefan Iovan – Bogdan Stelea – Emil Săndoi. Primii doi fuseseră secunzii lui Lucescu jr, iar ultimul a fost detașat de la la tineret, unde era principal.

România a pierdut cu 0-1, iar la câteva zile a jucat și în Paraguay, unde a fost învinsă cu 2-0. Niciunul dintre cei trei secunzi nu a fost păstrat în staff de viitorul selecționer, Victor Pițurcă, care a venit cu altă echipă tehnică.

Balint a stat pe bancă și în locul lui Hagi și în locul lui Anghel Iordănescu

Anterior, în 2001, după ce Hagi a fost numit selecționer, el a debutat cu întârziere pe banca tricolorilor. Regele a avut probleme de sănătate și nu a putut sta pe banca naționalei la un amical cu Slovenia, scor 2-2. În locul lui, prima reprezentativă a fost condusă de Gabi Balint, care a urma să fie secundul lui.

Balint a fost pe bancă și în 1996, chiar în luna martie, la amicalul cu Iugoslavia, scor 0-1. Anghel Iordănescu a refuzat să meargă la Belgrad, în semn de protest față de aranjamentele din fotbalul românesc, care sufocau competiția internă. Balint și regretatul Costică Ștefănescu erau secunzii lui Iordănescu și au stat pe bancă la acel meci amical. Mai experimentat, Ștefănescu a purtat, teoretic, responsabilitatea acelui meci. Pe bancă s-a aflat și Dumitru Moraru, ca antrenor de portari.

FRF caută posturi pentru Gane, Constantinovici și Toader

Meciul cu Slovacia va probabil ultimul și pentru actuala echipă tehnică, care l-a ajutat pe Lucescu.

Federația va încerca să le asigure câte un post lui Constantinovici (la FRF din 2004), Gane (la FRF în intervalul 2017-2019 și din 2022-prezent) și Toader (la FRF din 2017) la alte loturi naționale.