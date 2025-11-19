De când nu mai marcase naționala României șapte goluri într-un meci. Partida cu San Marino intră în topul all time

ADVERTISEMENT

România a învins categoric San Marino, în ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. A revenit de 0-1 și a învins cu 7-1 cea mai slabă națională din lume, care în campania pentru CM a marcat doar în poarta tricolorilor.

România nu mai marcase șapte goluri din 2002

Victoria nu are nicio importanță în ecuația calificării, Indiferent de rezultat, naționala nu putea urca mai sus de locul trei în grupă. Iar San Marino nu putea pierde ultima poziție, drept pentru care meciul a fost unul de palmares.

Și va intra în palmaresul României, ca una dintre partidele cu cele mai multe goluri înscrise de tricolori. România n-a mai dat șapte goluri de 23 de ani, de când învingea Luxemburg cu 7-0. Chiar pe terenul acesteia.

S-a întâmplat în calificările ratate pentru EURO 2024. iar Viorel Moldovan a reușit dubla. Mirel Rădoi și Tibi Ghioane au completat tabela, într-un meci în care Anghel Iordănescu l-a ținut pe Adrian Mutu rezervă.

6-0 cu San Marino a fost în 1990

Acest 7-1 cu San Marino egalează diferența de șase goluri în favoarea tricolorilor consemnată în 1990. Atunci a avut loc prima întâlnire dintre cele două naționale. Meciul a contat pentru EURO 1992, turneu de asemenea ratat de România.

Atunci a reușit Florin Răducioiu primul său gol la națională. Atacantul cu un total de 21 de goluri în 40 de meciuri pentru prima reprezentativă juca la Bari, unde se transferase după CM 1990. Celelalte goluri ale naționalei au fost marcate de Sabău, Lupescu, Mateuț, Pavel Badea și Dan Petrescu.

Tricolorii vor juca semifinala barajului în deplasare

România a primit și ea șapte goluri într-un meci. Cele mai drastice înfrângeri ale României sunt: Ungaria – România 9-0 (6 iunie 1948), Germania – România 7-0 (16 august 1942) și Ungaria – România 6-0 (25 martie 1942).

Victoria de aseară nu ajută cu nimic naționala lui Mircea Lucescu. Va fi o echipă dintre Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca.

Semifinala se va disputa în deplasare, într-o singură manșă. În cazul fericit în care va accede în finala barajului, care e pe 31 martie, România ar putea juca acasă, locul de disputare urmând a fi tras la sorți.

Care sunt cele mai clare victorii din istoria naționalei României

România – Finlanda 9-0 (1973)

România – Liechtenstein 8-0 (1997)

Liechtenstein – România 1-8 (1997)

România – Liechtenstein 7-0 (1998)

România – Luxemburg 7-0 (2002)

România – San Marino 7-1 (2025)

România – San Marino 6-0 (1990)