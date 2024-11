De când s-a deteriorat, de fapt, starea de sănătate a lui Silviu Prigoană. Finul lui, Cătălin Hideg, a făcut dezvăluiri: „A zis că oamenii trebuie să moară de ceva”

Cătălin Hideg, finul lui Silviu Prigoană, a făcut dezvăluiri despre problemele de sănătate ale afaceristului. Ultima dată s-au văzut în urmă cu o lună, moment în care i-a recomandat părintelui său spiritual să meargă la medic. Motivul surprinzător pentru care a refuzat.

De când tușea Silviu Prigoană, de fapt

. Inițial, s-a crezut că acesta s-a înecat cu mâncare, deoarece tușea ca un om care s-ar fi sufocat, dar expertiza medicală a scos la iveală faptul că a suferit un atac de acord.

ADVERTISEMENT

De asemenea, s-a aflat că afaceristul se confrunta în ultima perioadă cu o tuse deranjantă. , pentru a afla ce se întâmplă în organismul său.

La aproape o săptămână de la tragicul eveniment, Cătălin Hideg a făcut dezvăluiri în cadrul emisiunii Viața fără filtru. Acesta a mărturisit că, de fapt, nașul său tușea de mai mulți ani. Dar, în ultima vreme, starea i se înrăutățise.

ADVERTISEMENT

„Silviu are această tuse de foarte mulți ani, nu o avea de curând, dar cam acum o lună, când am avut ultima întâlnire cu el la el acasă am văzut că era din ce în ce mai pregnantă și tușea foarte des. I-am spus să facă o investigație urgentă la plămâni, m-a refuzat.

A zis că nu vrea să meargă. A zis, oamenii trebuie să moară de ceva, glumele lui macabre pe care le făcea cu prietenii apropiați. (…) Nu a vrut să meargă”, a spus Cătălin Hideg, conform

ADVERTISEMENT

De asemenea, despre ultimele clipe de viață ale lui Silviu Prigoană, Cătălin Hideg a spus că acesta a avut câteva pusee de tuse, atât în mașină, în drum spre Bran, cât și după ce s-a așezat la masă.

„Eu cred, fără să am foarte multe studii medicale, că unul din stenturile pe care le avea la inimă a cedat și a făcut acel stop cardiac sever care a dus la decesul lui. (…) A fumat foarte mult toată viața lui”, a spus Cătălin Hideg.

ADVERTISEMENT

Marți i se va face un parastas afaceristului

De asemenea, el a dezmințit și zvonurile conform cărora Silviu Prigoană era ateu, menționând că acest lucru nu era posibil, deoarece a botezat și a cununat în biserică peste 200 de familii.

Totodată, a dezvăluit că marți i se va face un parastas afaceristului, pentru toți cei care nu au avut posibilitatea să-și ia la revedere. „Pentru faptul că am ținut foarte mult la el, sunt foarte supărat că nu am reușit, atât eu cât și poate mulți oameni, să ne luăm la revedere creștinește de la el. (…) Nu este normal să fie ingropat la ora 9:24 de minute noaptea, într-un cimitir.

(…) Silviu Prigoană îmi spunea de foarte multe ori că el și-ar dori să fie ars într-un crematoriu pentru că e mai simplu și mai normal pentru el. Din moment ce acest om nu a putut să fie îngropat creștinește și într-o biserică normală și lumea nu a putut să își ia revedere de la el (…)”, a completat Cătălin Hideg.