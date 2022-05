De când visează Kylian Mbappe la un transfer la Real Madrid! Cum l-au ratat “galacticii” pe când era junior: “Am apucat să joc un meci”

Sezonul 2021-2022 va rămâne în istorie şi datorită telenovelei “Kylian Mbappe la Real Madrid”. După ce madrilenii au făcut mai multe oferte în vara anului trecut, atacantul de 23 de ani a dezvăluit că şi-a dorit să plece de la PSG, însă conducătorii clubului nu l-au lăsat. Pasiunea fotbalistului pentru “galactici” este una veche şi începutul a fost dezvăluit într-o carte despre cariera lui.

Kylian Mbappe şi cadoul care l-a făcut să viseze la Real Madrid

În 2018, după succesul de la Campionatul Mondial din Rusia, alături de naţionala Franţei, Kylian Mbappe a fost subiectul unei biografii scrisă de Luca Caioli, un cunoscut jurnalist italian. Acesta a dezvăluit cum a început atacantul să viseze la Real Madrid.

“Micul fenomen din Seine-Saint-Denis a ajuns repede pe lista multor cluburi. Kylian avea astfel oportunitatea de a-şi ţine promisiunea făcută, atunci când a împlinit zece ani, unchiului său Pierre Mbappe, când acesta i-a dăruit un model al stadionului ‘Santiago Bernabeu’.

‘Într-o zi te voi duce într-o lojă de la Real Madrid’, i-a spus puştiul cu mare încredere. Atunci, toţi au râs şi l-au luat peste picior”, scria Luca Caioli.

Kylian Mbappe a ajuns la Real Madrid în decembrie 2012

La patru ani de la promisiunea lui , Real Madrid l-a chemat pentru un trial de o săptămână, la finalul anului 2012. Actualul atacant al lui PSG a fost ochit de unul dintre scouterii “galacticilor”, în noiembrie 2012, iar după o lună a fost chemat să viziteze clubul.

Deplasarea a picat fix în săptămâna în care Kylian Mbappe împlinea 14 ani, astfel că tânărul jucător a primit un cadou pe măsură. Timp de şapte zile, fotbalistul a trăit o adevărată aventură, iar cu această ocazie s-a fotografiat şi cu Cristiano Ronaldo, idolul copilăriei.

“În prima zi am avut bilete la un meci cu Espanyol, din La Liga. Am mers la academia clubului şi domnul Zidane ne-a făcut o scurtă prezentare. A doua zi am făcut şi un prim antrenament. După patru zile i-am văzut şi pe fotbaliştii de la echipa mare. Am făcut poze cu ei. Am apucat să joc un meci”, a povestit Kylian Mbappe.

De ce nu a rămas Kylian Mbappe la Real Madrid

Peste ani, Wilfrid Mbappe a vorbit, într-un interviu pentru ESPN, despre experienţă trăită de Kylian Mbappe în săptămâna petrecută la Real Madrid. Tatăl fotbalistului a dezvăluit motivul pentru care starul lui PSG nu a rămas, în urmă cu zece ani, la formaţia de pe “Santiago Bernabeu”, dar şi că au existat mai multe tatonări după acea vizită.

“Am avut mai multe întâlniri cu Zidane, dar, din momentul când a devenit antrenor secund la prima echipă (n.r. înainte de startul sezonului 2013-2014), am crezut că nu va mai avea timpul necesar pentru Kylian.

Dacă Zidane ar fi rămas la conducerea departamentului de scouting şi ar fi continuat să se uite după tinere talente, atunci, cel mai probabil, ar fi ajuns la Madrid, în loc de AS Monaco”, explica Wilfrid Mbappe.

Acum, Real Madrid i-a pregătit un contract pe cinci sezoane, . În plus, conform lui Gianluca Di Marzio, madrilenii îi vor mai oferi încă 100.000.000 de euro la semnătură.