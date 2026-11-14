De cât timp nu a mai avut România atacant din top 5 campionate. Ultimul a ajuns la 30 de ani și nu a mai jucat din mai

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Gheorghe Hagi caută soluții pentru a face uitate rezultatele rușinoase de la precedenta acțiune a echipei naționale. Una dintre marile probleme ale fotbalului românesc în ultimii ani a fost la nivel de atacant central. După câțiva ani în care a suferit pe această poziție, România are din nou atacant din top 5 campionate ale Europei: Daniel Bîrligea, jucătorul celor de la Frosinone, împrumutat de la FCSB.

Gheorghe Hagi are la dispoziție un atacant de top 5 campionate, pe Daniel Bîrligea. De la George Pușcaș nu se mai întâmplase asta

ale celor de la Frosinone. A marcat două goluri în victoria cu Lecce, a prins 60 de minute cu Torino și a fost integralist pe terenul lui Cagliari. După un start de sezon în care a stat mai mult pe bancă, Bîrligea strânge din ce în ce mai multe minute în Italia și este apreciat.

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Exact vestea de care avea nevoie Gică Hagi, după o perioada în care naționala a suferit pe această poziție, pe care au mai fost folosiți Denis Drăguș, Denis Alibec, sau Louis Munteanu. Dar sunt deja 3 ani de când nu a mai fost la lotul primei reprezentative un atacant central care să joace în top 5 campionate. Așa cum este în prezent cazul lui Bîrligea.

Ultimul meci în care România a avut un atacant central din top 5 campionate, înainte de Bîrligea, a fost și una dintre puținele victorii de prestigiu înregistrate de tricolori în ultimii ani. Pe 21 noiembrie 2023, George Pușcaș a prins 7 minute pe teren în România – Elveția 1-0. Singurul gol al partidei a fost înscris însă de Alibec, jucător din SuperLiga.

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Genoa, ultima echipă de Serie A pentru care a jucat George Pușcaș. Atacantul lui Dinamo, șase luni de coșmar din cauza accidentărilor

George Pușcaș, în schimb, introdus pe final, era la acea vreme jucătorul celor de la Genoa, în Serie A. Avea însă să fie împrumutat în Serie B, la Bari, doar câteva luni mai târziu, în ianuarie 2024. Și, de altfel, de atunci începea coșmarul pentru Pușcaș, a cărui carieră s-a dus la vale în special din cauza numeroaselor probleme medicale.

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În prezent, George Pușcaș, ajuns la 30 de ani, este jucătorul celor de la Dinamo. Dar nu a apucat să debuteze în actualul sezon . Ultimul meci oficial jucat de Pușcaș a fost pe 16 mai, când „câinii” remizau pe propriul teren contra celor de la CFR Cluj, scor 0-0. Iar Pușcaș prindea 38 de minute pe teren.

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Deși a fost adesea contestat de fani, George Pușcaș are cifre decente la echipa națională. A adunat nu mai puțin de 46 de selecții și a reușit să marcheze 11 goluri. De asemenea, are 18 goluri marcate în 25 de partide jucate pentru selecționata U21. Daniel Bîrligea, 26 de ani, a ajuns la 11 selecții la echipa națională, pentru care a marcat 3 goluri. La U21 are două goluri în 11 meciuri.