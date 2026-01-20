CE TREBUIE SĂ ȘTII Câte minute i-au trebuit lui Băsceanu pentru a „sparge gheața“ în tricoul Universității Craiova

Așteptarea a luat sfârșit în Bănie. După mai multe apariții în tricoul Universității Craiova, Luca Băsceanu, „perla” de 1 milion de euro adusă de Mihai Rotaru, a reușit, în sfârșit, să își treacă numele pe lista marcatorilor, chiar în meciul cu Petrolul.

Transferat cu mari speranțe și o etichetă pe măsură, Luca Băsceanu a spart gheața la Universitatea Craiova și a marcat primul său gol în alb-albastru, într-un moment în care Știința controla deja partida. Reușita a venit în repriza a doua, ca o confirmare a încrederii primite din partea staff-ului, dar și a lui Assad, cel care și-a dat acordul pe teren ca Luca să execute penalty-ul.

Astfel, tânărul fotbalist al Universității a avut nevoie de nu mai puțin de 427 de minute jucate pentru a puncta în tricoul alb-albastru, interval în care a fost folosit atât ca titular, cât și ca soluție venită de pe bancă.

Giovanni Becali, impresionat de calitățile avute de Luca Băsceanu: „E un copil foarte deștept, mi s-a părut un Mutu de la 16-17 ani”

În cadrul „DON Giovanni”, cunoscutul agent de jucător , în ciuda faptului că a . Cât despre comparații, impresarul a recunoscut că Băsceanu îi amintește de Adrian Mutu, iar în prezent l-ar asemăna cu Alejandro Garnacho, de la Manchester United.

„(n.r. – Cât de tare va fi Luca Băsceanu?) Luca Băsceanu… Păi depinde de el. E al nostru, colaborează cu Becali Sport, adică cu mine și cu Dragoș.

Are calități, dar trebuie puse la punct. Eu zic că era bine să mai rămână la Hagi încă un an, pentru că Hagi îl punea la punct. Cum Hagi are o fabrică care produce și vinde, era greu să îl țină.

„Luca Băsceanu poate să fie un nou Garnacho”

Acum depinde de Rădoi cum îl va integra. El este un copil foarte deștept, mi s-a părut un Mutu de la 16-17 ani. Are o personalitate, are o familie de un nivel foarte ridicat. El vorbește și limbi străine, vorbește engleză foarte bine.

Cred că va fi un nou fenomen, doar că trebuie să fie folosit în stânga, e aripă stânga. Dacă îl pui la mijlocul terenului… Nu are încă maturitate. Dacă va fi folosit cum trebuie, el va fi un nou fenomen.

Poate să fie un Garnacho de exemplu, de la Manchester United, doar că îi trebuie finalizări. Garnacho nu prea are finalizare”, a declarat Giovanni Becali.