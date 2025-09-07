De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt

Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat de câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii nu și-a ținut deloc viața personală departe de ochii curioșilor.

ADVERTISEMENT

De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase

Ilie Năstase a fost căsătorit până acum de 5 ori. A fost la un moment dat unul dintre cei mai râvniți bărbați și de altfel a format un cuplu cu femei celebre până la vârsta de 79 de ani pe care o are acum.

O parte dintre relațiile sale au generat mari controverse și s-au terminat cu replici acide și chiar și cu acuzații. De altfel inclusiv cea de a 5-a soție a sa, Ioana Năstase, a amenințat că va depune actele de divorț.

ADVERTISEMENT

Căsnicia cu Brigitte Sfăt a fost de asemenea intens mediatizată la acea vreme. Cine au fost însă primele sale soții și de ce relațiile marelui sportiv s-au încheiat atât de repede?

Cine au fost femeile din viața lui Ilie Năstase

Prima oară, Ilie Năstase s-a căsătorit la vârsta de 26 de ani, în 1972. Prima lui soție a fost Dominique Grazia, un top model belgian. De altfel ea a fost și prima femeie care i-a dăruit un copil sportivului.

ADVERTISEMENT

Cei doi au împreună o fiică, pe nume Nathalie. Aceasta trăiește în Canada însă nu este clar dacă este sau nu apropiată de tatăl său. Cât despre Dominique Grazia și Ilie Năstase, cei doi au divorțat la zece ani de la nuntă.

ADVERTISEMENT

Nu a durat mult, iar Ilie Năstase s-a căsătorit din nou, în 1984, la vârsta de 40 de ani. Cea dea doua parteneră de viață a fost actrița americană Alexandra King. Cei doi au și adoptat doi copii, pe Nicholas și Charlotte.

Cea de a treia soție a lui Ilie Năstase a fost o româncă, mai exact Amalia Teodorescu. Cei doi s-au căsătorit în 2004 și au împreună două fiice. Este vorba despre Alessia și Emma Alexandra.

ADVERTISEMENT

Nici această căsnicie nu a durat însă prea mult. Cuplul a divorțat în 2010. Și iată că ulterior, fosta soție a recunoscut motivele pentru care cei doi au ajuns la separare. Totodată, ea a mai dezvăluit că a suferit enorm după divorț.

Amalia Teodorescu, despre divorțul de Ilie Năstase

Invitată la un moment dat într-un podcast cu Mihai Petre, Amalia Teodorescu povestea că a avut de traversat o perioadă cât se poate de dificilă. Ulterior însă, cei doi au găsit o modalitate astfel încât copiii să nu fie afectați de separare.

„Divorțul de Ilie a fost ca un roller coaster, erau niște munți de frică în fața mea. Mă gândeam ce fac, lumea din jur îmi zicea: «Unde te duci, ești nebună, ai copii!». Nu mi-a fost ușor, dar știam că pot să încep de la zero. Am reușit să reconstruiesc și viața copiilor, și pe a mea.

Când am anunțat divorțul a fost cel mai greu, era toată atenția pe mine. Am dat o scrisoare și gata. S-a terminat, nu am mai continuat. După ce nu mai ești bine ca și cuplu, o lași așa și gata.

La câțiva ani după divorț am fost cu Alessia la o evaluare psihologică și doamna psiholog mi-a zis: «Doamnă, copilul ăsta nu a trecut printr-un divorț». După divorț, eu și Ilie am găsit modalități ca fetele să nu sufere după un scandal”, a dezvăluit Amalia Năstase.

Ioana Năstase, actuala sa soție, ar fi depus actele de divorț

În 2013, . Ea a fost cea de a patra soție a marelui tenismen. Iar relația lor a fost una mediatizată la acea vreme și cât se poate de tumultoasă.

Cei doi au divorțat în 2018, iar vedeta a lansat acuzații dure la adresa acestuia. Iar ulterior și Ilie Năstase povestea că Brigitte Sfăt ar fi avut enorm de câștigat în urma mariajului pe care l-a avut.

Un an mai târziu, în 2019, Ilie Năstase s-a căsătorit cu Ioana Simion. Și această căsnicie s-a dovedit a fi însă cât se poate de tumultoasă. Cei doi s-au certat de nenumărate ori și ea a anunțat că divorțează.

Deși sunt încă împreună în prezent, în urmă cu câteva luni, Nu ar fi însă pentru prima oară când se întâmplă așa ceva.