De câte ori a spus Florin Cîțu „campania de vaccinare merge bine”. România a ratat toate țintele de imunizare stabilite până acum

Eșecul campaniei de vaccinare a devenit subiect de campanie internă în PNL, după ce premierul Florin Cîțu l-a acuzat pe președintele partidului, Ludovic Orban, că nu a contribuit mai mult la creșterea numărului de persoane vaccinate. Afirmația a fost făcută după ce Orban a spus că cei care au fixat obiective trebuiau să aibă grijă să le și atingă.

Pe de altă parte, mesajele publice din primele luni ale campaniei de vaccinare ale premierului Cîțu arată clar o supraestimare a intenției populației de a se vaccina, astfel că șeful Guvernului se lăuda doar cu deschiderea centrelor de vaccinare și sosirea în țară a loturilor de ser împotriva infecției cu coronavirus.

Apelurile adresate populației de a se vaccina au venit târziu din partea primului-ministru, după ce devenise evident pentru toată lumea că românii nu vor năvăli în centrele de vaccinare să li se administreze serul. În schimb, Cîțu repeta în postările de pe Facebook că în România campania de vaccinare merge bine.

„Campania de vaccinare merge bine”, mesajul obsesiv al lui Cîțu

Guvernul s-a lăudat repetat cu statisticile înșelătoare de la începutul campaniei de vaccinare care arătau că România este printre țările europene fruntașe la acest capitol. De fapt, statisticile arătau doar o bună organizare încă de la începutul campaniei și ignorau nivelul redus al intenției românilor de a se vaccina. Astfel, că o campanie sistematică de încurajare a vaccinării a început târziu, abia în aprilie-mai.

Florin Cîțu le-a spus românilor că procesul vaccinării merge ca uns încă din luna ianuarie, atașând mai mult grafice care arătau cât de bine se derulează procesul, după arată mai multe postări de pe Facebook:

7 ianuarie: „ Creștem capacitatea de vaccinare zilnic. În cel mai scurt timp ajungem la aproximativ 1000 de centre de vaccinare cu un potențial de a administra aproximativ 150 000 de vaccinuri zilnic. ”

” 12 ianuarie: „ Campania de vaccinare merge bine. Asigurăm dozele de vaccin necesare pentru imunizarea cât mai multor cetățeni care vor să se protejeze astfel de COVID-19. ”

” 17 ianuarie: „Programările merg bine. Campania de vaccinare merge bine. Peste 75% din persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cele mai afectate de coronavirus, se vor vaccina în perioada imediat următoare. #RomaniiTrebuieSaStie #ImpreunaInvingemPandemia.”

Afirmația legată de nivelul vaccinării „în perioada imediat următoare” a 75% dintre persoanele de peste 65 de ani s-a dovedit a fi o minciună grosolană. Potrivit unei statistici publicate pe site-ul guvernamental RO Vaccinare pe 2 iulie, dintre bătrânii peste 80 de ani, mai puțin de un sfert au fost vaccinați, în timp ce la categoria de vârstă 65-80 de ani, procentajul nu a ajuns la 50%.

Statisticile s-au întors împotriva premierului

Pe 19 ianuarie, Cîțu se lăuda cu faptul că România este pe locul 6 în Uniunea Europeană, iar pe 23 ianuarie, după ce a folosit din nou fraza „campania de vaccinare merge bine”, Cîțu reitera obiectivele campaniei. „Datele arată clar că Romania este printre țările care au pregătit foarte bine aceasta campanie. Continuam în același ritm și păstrăm obiectivul de a vaccina 10,4 milioane de români, cu ambele doze, până la sfârșitul lui septembrie și cel puțin 1,2 milioane români, cu ambele doze, până la 29 martie”, scria Cîțu.

O altă postare din 27 ianuarie inducea sentimentul că putem fi liniștiți: „Campania de vaccinare merge bine. România pe primul loc în UE la numărul mediu de vaccinări zilnice și pe locul 6 la număr total de vaccinări la 100 de locuitori.” Un mesaj similar a fost transmis pe 20 februarie: „Campania de vaccinare merge foarte bine. Avem primele rezultate care arată că împreună câștigăm lupta cu pandemia. Persoanele vaccinate au depășit numărul celor infectate.”

Pe 15 martie, a început etapa a treia de vaccinare, deschisă populației generale, iar numărul relativ redus de persoane înscrise nu a părut să-l pună pe gânduri pe Cîțu, după cum nici ratarea primei ținte a campaniei: în loc de 1,2 milioane de români complet imunizați pe 29 martie, s-a atins pragul de un milion, dar două zile mai târziu.

La începutul lui aprilie, . Potrivit datelor de pe 31 martie, România este pe locul 4 de la coada clasamentului UE în ce privește ponderea populației care a primit măcar o doză de vaccin, cu numai 10,47%, depășind doar Croația, Letonia și Bulgaria. Luând în calcul media dozelor administrate zilnic la suta de locuitori pe intervalul ultimelor șapte zile România era pe locul 21 în Uniunea Europeană, cu o medie de 0,3 doze la 100 de persoane.

Cu toate acestea, pe 5 aprilie, Cîțu spunea triumfător: „Campania de vaccinare se derulează mai rapid decât ne-am programat.” Dincolo de bravadă, și primul-ministru a început să se îngrijoreze, din acea perioadă datând primele apeluri făcute autorităților locale, cultelor religioase, antreprenorilor să se implice în efortul de informare a cetățenilor cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Chiar și așa, pe 14 aprilie, primul-ministru se lăuda că România ocupă locul 4 în topul țărilor din UE privind persoanele vaccinate anti-COVID cu ambele doze. Ce nu spunea el însă era că, încă de atunci la centrele de vaccinare majoritare erau persoanele care veneau pentru rapel, numărul celor care primeau prima doză fiind în scădere continuă. Guvernul se lăuda cu creșterea capacității de vaccinare la 120.000 de doze pe zi până la 30 aprilie, însă abia făcea pași timizi în încurajarea populației să vină să se vaccineze în cadrul unei campanii de promovare în care a apelat la vedete ca Simona Halep sau Mihai Bendeac.

„Rock on, Romania!”

Chiar și în luna mai, premierul Cîțu mai avea spasme de optimism, precum cel generat de participarea sa la Maratonul Vaccinării care a avut loc pe 7 mai în București. „Rock on, Romania! Suntem din ce în ce mai aproape de revenirea la normalitate!” și „În curând începem o nouă viață! #HaiCăSePoate #FantasticVibe”, scria primul-ministru în două postări succesive. Pe 10 mai, le ordona miniștrilor să meargă în centrele de vaccinare să promoveze campania, la cinci luni de la declanșarea ei.

Optimismul generat de , vaccin administrat într-o singură doză, nu a fost confirmat de o relansare a procesului de vaccinare. Pe 18 mai, Cîțu schimba din condei obiectivul fixat pentru 1 iunie. Dacă inițial ea ca până la această dată să fie imunizate 5 milioane de români, acum premierul invoca atingerea pragului de 5 milioane, fără să mai precizeze dacă este vorba de persoane complet imunizate sau cele care au primit măcar o doză de vaccin: „5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie. România, știu că putem!💪”

După acest eșec, postările lui Cîțu legate de acest subiect s-au rărit, ultima datând din 27 iunie: „București are cea mai mare rată de vaccinare din țară. Tot în București, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia. It is that simple!”

Obiectivele ratate, subiect de ironii în PNL

Cu o rată a vaccinării undeva la 30%, în fața coronavirusului pare acum de neatins. Deși existau cercetări sociologie care arătau o reticență mare a populației față de vaccinare, primele luni ale campaniei au fost dedicate aproape exclusiv organizării logistice, campania de convingere a populației începând mai târziu când a devenit evidentă problema. Autoritățile, în frunte cu premierul, s-au amăgit și au încercat să-i amăgească și pe români cu statistici care aveau o relevanță scăzută după numai câteva săptămâni de la începerea vaccinării.

Obiectivul ratat a devenit acum încă un subiect de dispută între Florin Cîțu și Ludovic Orban în cursa lor pentru scaunul de președinte. „Cine a stabilit ţinte, trebuia să le urmărească. În ce mă priveşte, ştiţi că eu întotdeauna m-am ferit să stabilesc ţinte, atâta timp cât nu au existat evaluări foarte serioase”, l-a înțepat Orban pe Cîțu.

Acesta din urmă s-a simțit lezat de apreciere și i-a reproșat lui Orban că nu a ajutat Guvernul. „M-a mâhnit această declaraţie a domnului Orban (…) Aş fi vrut, de fapt, să aud mai mult despre ce a făcut domnul Ludovic Orban pentru campania de vaccinare, ce resurse a folosit în Partidul Naţional Liberal pentru campania de vaccinare, cât s-a implicat ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal pentru campania de vaccinare”, a declarat, marți, Florin Cîțu