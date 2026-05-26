De câte ori s-a băgat Mihai Rotaru peste antrenorul Craiovei: “De 3 ori în 13 ani!” Patronul Universității a dezvăluit ce discuții a avut cu tehnicienii

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a recunoscut că în cei 13 ani petrecuți deja de el la Universitatea Craiova s-au produs trei episoade în care a simțit nevoia să intervină în anumite decizii luate de antrenori. S-a întâmplat o dată în primul mandat al lui Corneliu Papură la echipa din Bănie și de două ori când tehnician a fost Dragoș Bon. Pe de altă parte însă, finanțatorul campioanei României a dorit cu această ocazie să sublinieze și că până la urmă nu a fost ascultat de colaboratorii săi în vreunul din aceste momente.

Mihai Rotaru, dezvăluiri despre momentele în care s-a băgat peste antrenorii de la Universitatea Craiova

De asemenea, Rotaru a explicat și că a fost vorba în principiu despre discuții amicale, ci nu despre impuneri din partea sa. „Eu nu m-am băgat peste niciun antrenor la Universitatea Craiova. Niciodată. Sau hai să spunem, au fost trei evenimente. Prima dată cred că la primul mandat al lui Papură. Nu mai știu cu cine jucam. Și i-am zis doar atât. El juca 4-3-3 la echipa a doua, noi jucam 4-2-3-1. Nu mai știu după cine a venit, după Mangia cred că a venit. 3-4-3 jucam cu Mangia. ‘Băi, Papi, nu stau eu să discut cu tine ce vrei să faci, dar, dacă vrei un sfat, nu te apuca să schimbi sistemul, pentru că este foarte din scurt. Rămâi pe sistemul ăla, vezi dacă poți să corectezi ceva și după aia, săptămâna viitoare, când ai un ciclu întreg…’. Nu m-a ascultat.

ADVERTISEMENT

A doua oară, cu Dragoș Bon, când jucam cu FCSB și se punea problema dacă să joace cu Conte, aveam noi un fundaș dreapta, sau cu Vlădoiu. Și am zis că tot timpul Vlădoiu a făcut meciuri extraordinare împotriva lui (n.r. Florinel) Coman, juca Coman pe partea lui, are viteză, a fost tot timpul foarte bun. Dacă mă întrebi pe mine, eu nu aș juca cu Conte, aș juca cu Vlădoiu. Nu m-a ascultat, a jucat cu Conte. A venit după meci și mi-a zis că a greșit. Ok”,

Când a fost singura dată când Mihai Rotaru a dat mesaj pe bancă

S-a întâmplat tot cu Dragoș Bon, de data aceasta când el a fost interimar la pentru o perioadă foarte scurtă, cu ocazia unui meci jucat la Mioveni: „Și tot la fel, la următorul mandat al lui Dragoș Bon, de interimar, jucam la Mioveni, și le-am zis: ‘Dacă aveți un rezultat bun, dați drumul la copii, trebuie să dăm drumul la U21, să-i pregătim. Deci dacă conduceți 2-0, 3-0, dați-le drumul în teren și lui Danciu, și lui X, Y. Aveam 2-0, 3-0, nu știu cât, nu intra niciunul.

ADVERTISEMENT

Prima dată și singura dată în viața mea când am dat mesaj: ‘Bă, voi sunteți nebuni?’. Dragoș Bon fiind o etapă acolo. Și mi-au zis că nu au avut semnal. Deci în rest nici măcar… Atât. Și nici nu m-au ascultat, ca să ne înțelegem. Și am zis că sunt cel mai slab. Dacă află Gigi (n.r. Becali), o să spună că nu sunt în stare nici cu Dragoș Bon (n.r. râde)”.