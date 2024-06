De câte ori trebuie reaplicată crema de protecție solară cât timp stai la plajă. Greșeala pe care multe persoane o fac

Cât de frecvent ar trebui să reaplici crema de protecție solară în timpul unei zile petrecute la plajă? Greșeala pe care mulți o comit.

De câte ori trebuie reaplicată crema de protecție solară cât timp stai la plajă

Soarele strălucește, valurile mării te cheamă, iar tu ești pregătit pentru o zi perfectă de plajă. Nu uita de cel mai important accesoriu pentru această vară: crema de protecție solară! Mulți fac greșeala de a aplica crema o singură dată și apoi uită de ea. De câte ori trebuie reaplicată, de fapt, crema de protecție solară? În continuare, îți vom spune tot ce trebuie să știi pentru a te proteja corect și a te bucura de soare în siguranță.

Medicii recomandă folosirea cremelor de protecție solară cu un factor de protecție de cel puțin 50. Expunerea la soare fără o astfel de protecție solară adecvată poate duce la arsuri dureroase, îmbătrânirea prematură a pielii și risc crescut de cancer de piele.

De asemenea, este important să ne protejăm și cu ajutorul hainelor pe care le purtăm. O pălărie, ochelari de soare, haine vaporoase și o cremă de protecție solară sunt

“Soarele nu ne mai e atât de prieten ca în alte vremuri. Nu ne expunem niciodată între orele 11 şi 16. stăm tot timpul la umbră, chiar şi dimineaţa. Ok, ne bucurăm puţin de razele soarelui sau seara după ora 17-18, dar, de preferat, cea mai mare parte a timpului ar trebui să ni-l petrecem la umbră”, explică Mihaela Zaharia, medic specialist deramatovenerologie. pentru

De câte ori trebuie reaplicată crema de protecție solară? În primul rând, crema de protecție solară trebuie aplicată în prealabil, înainte de a ieși din casă. Este recomandat un timp de aproximativ 15-30 de minute înainte de expunerea la soare. Astfel, ingredientele din cremă pot să se absoarbă în piele și să își facă efectul protectiv în mod corespunzător.

Crema de protecție trebuie reaplicată o dată la două ore

În plus, când mergem la plajă sau la piscină, este recomandat să de fiecare dată când ieșim din apă sau la intervale regulate de aproximativ două ore.

“Vorbim de o protecţie atât pe partea aceasta de foto-îmbătrânire, dar mai ales ne protejăm împotriva cancerului de piele. Ori de câte ori am transpirat abundent, ne-am şters cu prosopul, am intrat în apă la plajă, automat o reaplicăm”, precizează Mihaela Zaharia, potrivit sursei citate.

Deși soarele este crucial pentru sinteza vitaminei D, copiii sub șase luni nu ar trebui să fie expuși direct, indiferent de circumstanțe. Aceștia trebuie să rămână sub umbrela de soare, îmbrăcați adecvat.

Umbrela poate fi o barieră eficientă împotriva razelor solare dăunătoare. Cu toate acestea, nu înlocuiește crema de soare. În special persoanele cu piele sensibilă, foarte albă, copiii sau cei cu multe alunițe trebuie să evite expunerea directă la soare fără aplicarea unei creme de protecție adecvate.

“Nu expunem niciodată copiii sub şase luni la soare, în lumina directă a soarelui. Vor sta sub umbrelă, vor fi protejaţi sub umbreluţe, cu haine adecvate, iar după această vârstă putem aplica şi crema cu factor de protecţie solară”, a mai spus Mihaela Zaharia, medic specialist deramatovenerologie.