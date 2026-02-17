Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel Pancu surprinde: “FCSB va fi 100%! N-au cum”

Daniel Pancu și-a făcut în direct calculele pentru accederea în play-off cu CFR Cluj! Ce a spus despre șansele FCSB-ului de a ajunge în primele 6 din SuperLiga
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.02.2026 | 15:15
De cate puncte are nevoie CFR Cluj ca sa ajunga in playoff Daniel Pancu surprinde FCSB va fi 100 Nau cum
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu a analizat lupta pentru play-off-ul din SuperLiga. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a făcut toate calculele privitoare la lupta pentru play-off-ul din SuperLiga. În contextul victoriei obținute de CFR Cluj în deplasare cu Hermannstadt, scor 1-0, antrenorul echipei din Gruia a apreciat că formația sa ar mai avea nevoie în principiu de patru puncte în cele trei etape rămase de disputat din sezonul regulat pentru a fi sigură de accederea în primele 6.

Daniel Pancu a dat verdictul: cum pot ajunge CFR Cluj și FCSB în play-off

Când a venit vorba despre FCSB, fostul atacant s-a declarat convins de faptul că gruparea roș-albastră va ajunge cu siguranță în play-off în cazul în care își va câștiga toate partidele rămase.

„Ne-am apropiat, e prima oară în campionatul ăsta, în etapa a 27-a, când CFR intră pe loc de play-off. Deci e clar că suntem la mâna noastră. Dar meciurile sunt foarte grele și disputate în continuare. Petrolul, Farul, Dinamo. Eu cred că și cu trei puncte suntem acolo, dar ca să fim siguri patru.

FCSB, dacă face trei victorii, e sută la sută în play-off, nu se poate. Termină și pe locul 5. Eu cred că echipa de pe locul 6 nu va avea mai mult de 46 de puncte, nu știu dacă ajunge cineva la 46. Toate joacă între ele, Oțelul – UTA, Botoșani – U Cluj, FCSB – U Cluj, UTA – FCSB. Nu au cum. (n.r. Despre locul 7, ocupat în prezent de FC Botoșani) Păi 42 de puncte și în trei etape Botoșaniul face șapte puncte sau câte să fie?

Acum noi trebuie să avem grijă de avantajul ăsta de două puncte (n.r. față de locul 7). Deci noi în trei etape trebuie să facem mai multe puncte decât FC Botoșani. Și decât celelalte, pentru că vin și ele. Teoretic decât Botoșani. Eu spun că e sută la sută în play-off (n.r. Despre FCSB, dacă face 9 puncte în cele trei meciuri rămase de jucat din sezonul regulat). Păi joacă cu UTA și cu U Cluj.

Oțelul joacă cu UTA și cu U Cluj, câte puncte să facă? U Cluj joacă cu Botoșani, Galați și FCSB, câte puncte să facă toate trei echipele? Nu mai spun că dacă sunt trei egaluri din meciurile astea s-ar putea să intre și cu 45 de puncte locul 6”, a spus Daniel Pancu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Cum vede Bogdan Mara situația din lupta pentru play-off-ul din SuperLiga

Ulterior, în cadrul aceleiași emisiuni, a intrat în direct prin telefon și directorul sportiv de la CFR Cluj, care cu această ocazie s-a exprimat de asemenea cu privire la acest subiect:

„E complicat, foarte complicat. Noi trebuie să batem sâmbătă Petrolul și apoi vedem ce se întâmplă mai departe. Pentru noi e extrem de important meciul acesta. Cred că, dacă batem Petrolul, luăm o opțiune foarte serioasă de play-off. Restul joacă între ele, mai sunt două meciuri, unul la Farul, unul acasă (n.r. cu Dinamo).

Cu un punct, sau hai să zicem două, adică cinci în total, dacă batem Petrolul, cu cinci puncte cred că sigur ești în play-off. Cu patru depinde de ce se mai întâmplă. Joacă toate între ele, este extrem de complicat acolo. E o luptă ca niciodată, primul an în care într-adevăr au șanse 6-7 echipe”. 

Daniel Pancu a făcut calculele pentru play-off

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
